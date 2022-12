En Madrid, estas navidades, ¡Más teatro!

miércoles 21 de diciembre de 2022 , 06:45h

“MATILDA”, “MAMMA MIA!”, “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” Y “LA FUNCIÓN QUE SALE MAL” OFRECERÁN MÁS FUNCIONES ESTAS NAVIDADES

Y SE DESPEDIRÁ 2022 TOMANDO LAS UVAS CON “MAMMA MIA!” EN EL TEATRO RIALTO.

Todo el mundo sabe que MAMMA MIA! es una fiesta. Y quien no lo haya descubierto aun podrá hacerlo de la forma más especial.

MAMMA MIA! propone una nochevieja única. El 31 de diciembre, el musical más famoso del mundo hará coincidir el entreacto con las campanadas para que el público pueda brindar y comenzar 2023 junto a los actores del musical más divertido de la Gran Vía.

Donna, Tanya, Rossie, Sophie, Sky, los “tres posibles padres” y los 27 integrantes del elenco “cantan” las inolvidables canciones de ABBA, y “cuentan” la historia más divertida y entrañable de los musicales de todos los tiempos.

En MAMMA MIA! volveremos a cantar y bailar con 23 super hits como “Dancing Queen”; “Voulez Vous”; “S.O.S”; “Super Trouper”; “Thank you for the music” o “Gimme Gimme Gimme.

Todo comenzó en 1999, cuando un nuevo musical, basado en las canciones de un grupo pop que había dejado de grabar hacía más de 20 años y con un libro de una escritora desconocida, se convertía de la noche a la mañana en el número uno del mundo.

Después de más de 20 años, ha sido traducido a más de 10 idiomas y aplaudido por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo y más de 4.000 millones de euros recaudados.

LAS PRIMERAS NAVIDADES DE MATILDA EN MADRID Y FUNCIÓN DE AÑO NUEVO

MATILDA celebrará sus primeras navidades en Madrid con funciones los días 25 de diciembre, 1 de enero (función de Año Nuevo), a las que se suman las dos funciones el 6 de enero, día de reyes.

MATILDA es el multipremiado musical de la Royal Shakespeare Company basado en la novela de Roald Dahl, autor que ha vendido más de 250 millones de libros. Cuenta hasta la fecha con más de 10 millones de espectadores.

Es uno de los musicales contemporáneos más premiados y lleva representándose, con gran éxito, 12 años en Londres. En Broadway superó las 1.500 representaciones.

Ganador de 99 premios internacionales, incluidos 24 al Mejor Musical, cuenta con 7 Premios Olivier, 4 Tony Awards y 5 Drama Desk Awards entre otros. Esto lo convierte en uno de los musicales más premiados del siglo XXI.

Estrenada originalmente en Londres en 2011 (donde sigue representándose 8 veces a la semana), MATILDA llega al TEATRO ALCALÁ Madrid de la mano de SOM Produce, la mayor compañía española productora de musicales.

MATILDA es un musical adulto interpretado por un extraordinario elenco en donde la mitad son niños. Es una obra llena de humor, sentimientos y emoción, con una banda sonora compuesta de maravillosas canciones que potencian la fuerza y delicadeza de su historia y con unas coreografías increíbles que funcionan con la precisión de una maquinaria perfecta.

ÚLTIMAS NAVIDADES DE CANTANDO BAJO LA LLUVIA EN MADRID Y FUNCIÓN DE AÑO NUEVO

CANTANDO BAJO LA LLUVIA celebra sus últimas navidades en Madrid con más funciones en diciembre, incluyendo las especiales de navidad y año nuevo.

CANTANDO BAJO LA LLUVIA es conocido como uno de los mejores films musicales de todos los tiempos. Una historia de amor ambientada en la irrupción del cine sonoro en Hollywood, que muestra toda la elegancia formal y estética característica de los años 20. Una comedia musical llena de guiños cinéfilos, humor y sensibilidad, acompañada de espectaculares números de baile.

Una comedia clásica, con guion de Betty Comden y Adolph Green, que emociona y enternece al espectador con una bonita historia de amor, al mismo tiempo que lo traslada al pasado para descubrir los inicios del cine sonoro y todos sus secretos. La historia se desenvuelve entre escenas, coreografías y canciones icónicas y espectaculares que convierten CANTANDO BAJO LA LLUVIA” en un musical ideal para todos los públicos.

La escenografía de grandes dimensiones está llena de retos técnicos, con grandes estructuras, 60.000 lúmenes de proyección y con un sistema de última tecnología que permite que llueva 1.000 litros sobre el escenario.

Dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix, con coreografías de Miryam Benedited, CANTANDO BAJO LA LLUVIA se representa en el Teatro APOLO de Madrid.

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL, LA COMEDIA QUE ARRASA EN MADRID, CON MÁS FUNCIONES ESTAS NAVIDADES

La comedia más taquillera del mundo sigue arrasando en el TEATRO MARQUINA de Madrid: LA FUNCIÓN QUE SALE MAL.

Después de triunfar en más de 30 países y ganar los premios teatrales más importantes del planeta, como el Olivier, el Tony o el Moliere (entre muchos otros), LA FUNCIÓN QUE SALE MAL ha cautivado a más de 8 millones de espectadores desde su estreno en el West End de Londres (2012).

En España presenta su tercera temporada en Madrid, con más de 400.000 espectadores que ya la han aplaudido…

Estas navidades LA FUNCIÓN QUE SALE MAL ofrecerá funciones especiales los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero.