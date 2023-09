Madrid celebró el centenario de The House of Suntory, casa fundadora del whisky japonés

martes 19 de septiembre de 2023 , 08:23h

Una velada que aunó elegancia y tradición, Madrid tuvo el honor de acoger el evento del 100 Aniversario de The House of Suntory, la célebre casa fundadora del whisky japonés. La capital española se vistió de gala para celebrar este aniversario que contó con la presencia de destacadas personalidades, entre las que brilló la reconocida actriz española Paz Vega, quien actuó como embajadora del evento.

El evento reunió a una selecta lista de invitados entre los que se incluían amantes del whisky y de la cultura japonesa, expertos en la industria de bebidas espirituosas y los principales representantes de la casa The House of Suntory, Shinji Fukuyo,chief blender y Jon Potter Managing Director de HOS a nivel mundial. Durante la velada, los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar un recorrido histórico que abarcó los 100 años de tradición de The House of Suntory a través de una cena y experiencia inmersiva que ilustraban la evolución de esta casa japonesa.

La cena, un banquete elaborado con maestría, estuvo inspirada en la cocina japonesa tradicional y fue una verdadera experiencia culinaria. Los platos se maridaron cuidadosamente con una selección de whiskies de The House of Suntory, lo que hizo que cada bocado fuera una explosión de sabor y armonía. Los invitados pudieron catar las referencias Yamazaki 18-Year-Old, Yamazaki 18-Year-Old Mizunara, Toki Highball, Hakushu 18 Year-Old, Hakushu 18 Year-Old Peated Malt, Hibiki 21 Ice Ball y por último para brindar Hibiki “Champagne” Highball.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la proyección del “Suntory Aniversary Tribute” un film dirigido por la cineasta Sofía Coppola. La película, protagonizada por el renombrado actor Keanu Reeves, llevó a los invitados a un viaje a través de los 100 años de tradición japonesa que han hecho de The House of Suntory una leyenda en el universo de las bebidas espirituosas. El film retrató la dedicación, la artesanía y el compromiso con la calidad que han sido la piedra angular de esta icónica casa.

En resumen, el centenario de The House of Suntory en Madrid fue una velada inolvidable llena de elegancia, sabor y cultura. La combinación de la exquisitez de los whiskies japoneses, la maestría culinaria y la belleza de la cinematografía de Sofía Coppola hizo que esta celebración fuera un homenaje perfecto a 100 años de tradición y excelencia.