The House of Suntory, fundadora del whisky japonés, lanza Hibiki® Blossom Harmony™

miércoles 26 de octubre de 2022 , 09:18h

Esta nueva y exclusiva edición ha sido elaborada con whiskies con un acabado en barricas de madera de cerezo, y con ella se rinde tributo a un momento de celebración de la tradición japonesa.

The House of Suntory, casa fundadora del whisky japonés, lanza Hibiki® Blossom Harmony™, una edición limitada que surge de la mezcla de diferentes whiskies con un acabado en barricas de Sakura.

La época de floración del cerezo, que supone el inicio de la primavera, ha sido siempre un motivo de celebración en Japón, un momento de reunión alrededor de los hermosos árboles de Sakura que invita a los nipones a disfrutar de los pequeños placeres que nos da la vida. Hibiki® Blossom Harmony™ parte de ese espíritu de alegría y festejo para mezclar una selección de whiskies con un acabado en barricas de madera de Sakura con otros whiskies de malta y grano.

La edición limitada Hibiki® Blossom Harmony™ estará disponible en España desde mediados de noviembre, y se podrá consumir y adquirir en los mejores locales de hostelería, licorerías y tiendas especializadas como El Club del Gourmet de El Corte Inglés y especialistas online como Bodeboca por un precio de 170 euros.

INSPIRADO POR SAKURA

Hibiki surge de la mezcla perfecta de varios whiskies de malta y grano elaborados en las destilerías de Suntory: Yamazaki, Hakushu y Chita. Animada siempre por esa necesidad de ir un paso más allá en lo que al whisky se refiere, The House of Suntory continúa explorando y trabajando con diferentes tipos de madera. Así, la barrica de Sakura fue una de las que más llamó la atención al maestro mezclador de quinta generación, Shinji Fukuyo.

“Durante los últimos cinco años, he vivido hipnotizado por la barrica de Sakura, en parte por su simbolismo, pero también por su aroma distintivo, sutilmente floral y especiado, y sus notas de sabor”, asegura Fukuyo. “Se han llevado a cabo numerosos experimentos con whisky de malta y de grano, y gracias a ellos descubrimos que había una alquimia especial entre los de grano y la barrica de Sakura. Es esta relación especial, esa armonía, lo que me sirvió de punto de partida a crear esta mezcla”, añade.

Lograr ese equilibrio resultó ser un gran desafío desde el principio, puesto que la barrica de Sakura tiene un carácter muy fuerte. Tras numerosas pruebas de ensayo y error, Fukuyo descubrió que los whiskies de grano con un acabado en barrica de Sakura alcanzaban un perfecto equilibrio, y el resultado final es una expresión especialmente distintiva de Hibiki. Este comienza con un tentador aroma floral, seguido por la profundidad y complejidad de la firma Hibiki de miel, cáscara de naranja confitada, jazmín y un toque achocolatado. El final presenta notas semidulces.

Una forma diferente de armonía

Hibiki, que significa “resonancia” en japonés, encarna la filosofía de Suntory para crear armonía con las personas y la naturaleza. Como casa de maestros mezcladores, The House of Suntory ha explorado la amplitud y profundidad de lo que esa armonía puede significar en una mezcla. Así, Hibiki® Blossom Harmony™ celebra un tipo muy particular de la armonía.

“Tratándose de una edición limitada, queríamos que los admiradores de Hibiki disfrutaran de este whisky como nunca antes, de una forma inesperada y sorprendente”, asegura Fukuyo. “Este es un Hikibi que celebra un momento particular en tu vida, una armonía que florece. Significaría mucho para mí si el consumidor pudiera disfrutarlo con alguien especial, alguien que, como la flor del cerezo, le haga florecer”, concluye.