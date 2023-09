Entrega de los premios de la II Edición de los Quest Global Innovation Awards

martes 19 de septiembre de 2023 , 08:20h

Quest Global, una de las principales compañías de servicios de ingeniería del mundo, ha concluido con gran éxito la segunda edición de los Quest Global Innovation Awards, que ha tenido lugar en Madrid. Celebrada en la emblemática Sala de Florida Park, en el parque El Retiro de Madrid, el evento congregó a grandes personalidades y máximos representantes del sector de la ingeniería de nuestro país, para celebrar y reconocer las excepcionales contribuciones que la industria realiza por el desarrollo tecnológico y el progreso social.

Bajo el lema "Think out of the box", esta segunda edición ha reconocido a aquellas personas, empresas e instituciones que se han distinguido por producir mejoras tecnológicas, crear modelos innovadores de referencia o contribuir en el desarrollo de los mismos. Durante la ceremonia, se hizo entrega de 5 galardones, debutando este año el galardón a la innovación disruptiva.

Premio a la Innovación Tecnológica, a Don Francisco Quereda, Consejero Delgado de ISDEFE.

Premio a la Innovación Disruptiva, a Robert H. Miller, Cofundador y CEO de Skydweller Aero Inc. Recogió el premio Sebastian Renouard, Chief Commercial Officer de Skydweller.

Premio a la Globalización de la Innovación, a Ricardo Rojas, Presidente de aviones comerciales de Airbus en España.

Premio a la Innovación Sostenible a Leopoldo Maestu, Presidente y Consejero delegado de Grupo Alstom en España y Portugal.

Premio a la Trayectoria en Innovación a Ginés Clemente, Presidente Ejecutivo de Aciturri.

El sexto galardón, Premio al Apoyo Institucional a la Innovación concedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se entregará en un acto de recepción con la Presidenta en las próximas semanas ya que, por problemas de agenda, finalmente no pudo asistir al evento.

Víctor Fernández, Director General de Quest Global en España destacó el compromiso de la compañía por dar continuidad a esta iniciativa que pone en valor la contribución de las empresas, las instituciones y, sobre todo, de los profesionales que hacen que sea posible la constante evolución de la sociedad. Por su parte, Alfonso Martínez, Presidente Global de Transporte y España de Quest Global, reveló que esta idea nace de una conversación con Ajit Prahu, Cofundador, CEO y Chairman de la compañía, en la que comentaban el escaso reconocimiento que existe para los profesionales de la ingeniería que tanto se esfuerzan por desarrollar nuevas ideas, tratando de hacer más fácil la vida de las personas, y contribuyendo a dejar un mundo más seguro, limpio y eficiente. Así, nació la iniciativa de reconocer a los grandes profesionales e instituciones que cada día trabajan en esta misión.

Todos los premiados agradecieron a Quest Global el reconocimiento durante sus discursos, sintiéndose honrados por el galardón, y dejándonos valiosos mensajes en sus discursos. Así, Francisco Quereda, Consejero Delgado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), animó a todos los innovadores, personas o empresas, a seguir desarrollando ideas: “la innovación, y más en la empresa pública, no debemos plantearla como un negocio, sino como una inversión para mejorar la calidad de vida de las personas”. En suma, Sebastian Renouard, desde la compañía Skydweller que ha logrado desarrollar un avión propulsado por energía solar, comentó: “Estaremos en el mercado en 2025. Cuenten con nosotros para prevenir incendios, vigilar los bosques, detener la pesca ilegal. Cuenten con nosotros para servir a la sociedad”.

Por otro lado, el presidente de aviones comerciales de Airbus en España, Ricardo Rojas, puso en valor la industria y añadió que “vivimos un momento único en la industria de la aviación y dentro de la industria general. Ante el momento de cambio climático que estamos viviendo todas las empresas tenemos la ambición de trabajar en la descarbonización de la industria y del planeta, y en este sentido Airbus tiene un compromiso firme que supone un cambio de paradigma en la aviación, una apuesta importante por utilizar fuentes de energía alternativas”.

En este sentido continuó Leopoldo Maestu, Presidente y Consejero delegado de Grupo Alstom en España y Portugal, revelando que “al apostar por modelos sostenibles tuvimos que renunciar a un mercado, pero si nos declaramos una compañía sostenible, el compromiso tiene que ser real. Hay que “apechugar”. Para lograr este reto nuestra estrategia de ecodiseño hay que tener en cuenta varios factores: la eficiencia energética, el uso de materiales naturales y reciclables, la reducción de ruido y vibraciones, la integración en la economía circular y la reducción de emisiones, entre otros. Además, sabemos que la innovación sostenible es también un motor de riqueza y desarrollo de talento”.

Finalmente, Ginés Clemente, Presidente Ejecutivo de Aciturri, se mostró emocionado por el galardón en el que se reconoció su gran trayectoria de más de 45 años, en la que pasó de ser un único trabajador de un taller de mecanizado de 25m2 a desarrollar una empresa con un equipo de más de 2.500 personas y 200 mil metros cuadrados de instalaciones en España, Francia, Portugal y Brasil. “Estoy muy agradecido por el hecho de que valoréis mi trayectoria, que sinceramente creo que no tiene más mérito que el de no haber puesto limites nunca a la voluntad de crecer en todos los sentidos, sintiendo la satisfacción que da el esfuerzo, el trabajo el compromiso y la pasión. […] La innovación junto con el apoyo de mi familia y la calidad profesional y personal de mis equipos han hecho posible este crecimiento”.