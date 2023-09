World Football Summit premia los mejores proyectos tecnológicos para la industria del fútbol

martes 19 de septiembre de 2023 , 08:27h

World Football Summit (WFS), la mayor plataforma dedicada a la industria del fútbol, anuncia los ganadores de los WFS Awards 2023. Estos prestigiosos premios son otorgados desde 2017 en World Football Summit Europe, el evento internacional líder de la industria del fútbol, para recompensar la excelencia y la innovación en el sector, reconociendo los proyectos más destacados de las empresas y profesionales que están impulsando y reinventando el negocio del fútbol.

Tras presentar sus estrategias y logros, los candidatos de las once categorías fueron examinados por un jurado compuesto por personalidades reconocidas del sector como Hala Ousta, directora de diversidad y accesibilidad de la FIFA; Catherine Carty, directora de la cátedra UNESCO en la Munster Technological University; Simon Howard, director de operaciones en Deloitte; Franco Segarra, director de innovación del Valencia CF; o Nina Tsimpouli, jefa de deportes en TikTok. Además de las once categorías oficiales, la edición de este año cuenta con un premio especial de reconocimiento a toda una carrera: ‘WFS Lifetime Achievement Award’

La entrega de los galardones, que han sido diseñados por la prestigiosa compañía Nagami, tendrá lugar en próximo día 20 de septiembre en el Palacio de Villa Luisa con la Junta de Andalucía como patrocinador principal.

LISTA DE PREMIADOS EN LOS WFS AWARDS 2023:

Best Venue. Premio al mejor estadio o instalación deportiva: Tottenham Hotspur Football Club Stadium (Reino Unido)

El estadio londinense con capacidad para 62.850 personas fue inaugurado en 2019 y ha logrado imponerse en la categoría de instalación deportiva por delante de los otros dos finalistas: el Saporo Stadium (Japón) y el Accor Stadium (Australia), donde la Selección Española Femenina de fútbol logró su primer Mundial el pasado mes de agosto.

Best Internationalization Strategy. Premio a empresas o instituciones que han ampliado su actividad a escala internacional: City Football Group

El proyecto vencedor es el liderado por City Football Group, empresa matriz del Manchester City y que posee participaciones en clubes como el New York City o el Girona, además de en muchos otros clubes de Estados Unidos, Australia, India, Italia, Japón, España, Uruguay, China, Bélgica y Francia. Las otras dos candidaturas finalistas en esta categoría han sido el Inter Miami CF y el Valencia CF.

Football for Good. Premio a clubes, fundaciones, instituciones, ONG o empresas que promueven el cambio social a través del fútbol: ‘Atoot - Her Voice. Her Choice’

Atoot es una organización enfocada en empoderar a niñas que enfrentan desigualdad y discriminación en Nepal. Utilizan el deporte como herramienta para promover la equidad de género, construir resiliencia y mejorar la autoestima de las niñas.

Los finalistas de esta categoría han sido ‘P.L.A.Y.S. (Participate, Learn, Achieve, Youth, Soccer) Program’, que ayuda a cambiar la trayectoria de los jóvenes desfavorecidos de Chicago a través de programas deportivos y ‘Mandela Project’, del madrileño club Dragones de Lavapiés, quienes a través de entrenamientos deportivos, talleres de arte e iniciativas socioculturales buscan la integración, derribar barreras y promover la igualdad de oportunidades.

Marcus Rashford Award. Legado de la campaña de Marcus Rashford MBE contra la pobreza alimentaria infantil. Premio a deportistas, ejecutivos y empleados de organizaciones que han impulsado programas y acciones que tienen un impacto positivo en sus comunidades, propiciando un cambio social: ‘Football for Future Sofie - Junge Pedersen’

La iniciativa ganadora es la liderada por la jugadora danesa Sofie Junge Pedersen e impulsada por Football for Future. Se trata de una iniciativa basada en mitigar el impacto medioambiental propiciado por los desplazamientos durante la Copa Mundial Femenina. A esta iniciativa se han sumado jugadoras españolas como Irene Paredes, Laia Codina y Claudia Zornoza.

Los otros dos proyectos finalistas en esta categoría han sido ‘Marshall Munetsi Foundation’, liderado por el centrocampista zimbabuense que impulsa un programa de becas escolares, y el proyecto ‘Very Proud’ de Borja Iglesias, que apoya iniciativas en favor de la inclusión del colectivo LGTBI.

Best Sportstech Startup. Premio a las empresas emergentes más prometedoras e innovadoras que ofrezcan a las organizaciones deportivas soluciones excepcionales para apoyarlas en su transición y transformación: Turfcoach

La compañía pionera en la gestión del césped mediante una plataforma basada en inteligencia artificial que permite una reducción de costes, aumento del tiempo útil del terreno de juego y protección frente a lesiones, ha logrado alzarse con el galardón en la categoría de mejor startup de tecnología deportiva.

MyGamePlan, dedicada al control de rendimiento, automatización de flujo de trabajo y cuyo objetivo es liberar todo el potencial de jugadores jugadoras, ha completado el listado de finalistas junto a Neurocess, la red de accesorios tecnológicos para mejorar la monitorización deportiva.

Best Executive. Premio al directivo que ha propiciado los cambios más destacados a favor de su institución, ha hecho un uso más eficiente de sus recursos y ha logrado un mayor impacto de acuerdo con sus capacidades: Ferrán Soriano, CEO de City Football Group

El jurado otorgará el galardón como mejor ejecutivo del año a Ferrán Soriano, CEO de City Football Group, mientras que los dos finalistas de la categoría han sido Dawn Airey (Women’s Super League) y los actores y ahora propietarios del Wrexham AFC, Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Most Innovative Supplier. Premio a la empresa que más ha destacado en el suministro de productos o servicios innovadores a la industria del fútbol: ‘Teamworks – The Operating System for Sports’

Teamworks, con su misión de mejorar la comunicación y el engagement entre atletas, se ha alzado con el premio. Entre los finalistas han estado ‘International Sports Groundbreakers Challenge - GSIC Microsoft’, que aborda los principales retos que tienen las organizaciones deportivas internacionales, y ‘Gol Mundial’, la OTT de Mediapro que permite ver eventos deportivos en todo el mundo desde diferentes plataformas.

Best Digital Transformation Initiative. Premio a clubes, federaciones o ligas que hayan pasado recientemente por un proceso de transformación digital, demostrando haber generado así un nuevo valor: The PFA (Professional Footballers' Association)

El galardón es para The PFA (Professional Footballers' Association), sindicato de futbolistas de la Premier League, la FA Women's Super League y las ligas inglesas de fútbol. El reconocimiento como finalistas ha recaído en el Sevilla FC y Euroleague Basketball.

Most Impactful Branding in Football Award. Premio a empresas, clubes o personas que han demostrado una gestión excepcional de la marca o que han llevado a cabo con éxito una campaña de branding dentro del marco de la industria del fútbol: Fortuna Düsseldorf

El club alemán se impone en la categoría de marcas con mayor impacto, en la que han sido también finalistas el Inter de Milán y la plataforma de contenidos deportivos 433.

Football Without Limits. En colaboración con el Programa de Liderazgo de Football For All, es el premio a empresas, clubes y federaciones que han apoyado la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad en el deporte, mediante cualquier iniciativa tecnología, campaña de marketing o solución innovadora: Scottish Para-Football

Scottish Para-Football tiene como objetivo dar voz a las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos en materia de acceso y oportunidades tanto en el fútbol como en la sociedad en general.

Los otros dos finalistas de la categoría han sido: Acces Earth, plataforma para la diversidad e inclusión, y la Fundación Kateryna Biloruska, que promueve programas y proyectos benéficos para promover la igualdad de oportunidades y acceso a la actividad física y el deporte a niños y niñas en Ucrania y Chipre.

Best Women’s Football Initiative. Premio a empresas o instituciones cuya iniciativa haya contribuido de forma relevante a promover el desarrollo del fútbol femenino a nivel profesional, alcanzando una notoriedad y proyección que inspire a nuevas generaciones a practicarlo y al público a seguirlo: ‘M&C Saatchi Sports - Barclays: It All Starts With a Chance’

La iniciativa vencedora es un proyecto que refleja las oportunidades que Barclays crea a través de su Barclays Girls' Football School Partnership (BGFSP) en colaboración con la FA, y su propósito de garantizar a las niñas la igualdad de acceso al fútbol en las escuelas para 2024.

Las otras dos iniciativas finalistas fueron ‘Pifa Foundation for the benefit of Sports - Indian Women's Football Alliance’, de la academia profesional de fútbol juvenil en India y ‘The Bravehearts Ladies Come Out and Play Outreach Initiative’.

WFS Lifetime Achievement Award. Premio en honor a notables logros y a la influencia en el futuro del fútbol, así como a las importantes contribuciones al juego mundial a través del progreso sostenible, la excelencia innovadora y el impacto social: Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA

Samoura será galardonada con este merecido reconocimiento a toda su carrera. Se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de secretaria general de la FIFA en 2016. Su dedicación al desarrollo del fútbol femenino y la integridad en el deporte la han convertido en una figura de gran influencia en el ámbito deportivo y más allá.

Te esperamos en Sevilla

World Football Summit se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en Sevilla. Además de los WFS Awards, el evento examinará una amplia gama de soluciones para los desafíos actuales y futuros como son la sostenibilidad del negocio, el futuro de los estadios, el liderazgo femenino o la monetización del aficionado, haciendo hincapié en el papel clave que va a jugar la tecnología y la innovación en el desarrollo de la industria. WFS es una plataforma que permite explorar oportunidades de negocio, crecimiento y desarrollo, así como intercambiar conocimientos, establecer contactos e impulsar la innovación.