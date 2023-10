Novedades Musicales: C.Tangana. Shakira. Sergio Dalma. Ana Mena. Enrique Iglesias. Natti Natasha

jueves 05 de octubre de 2023 , 09:14h

‘ESTA AMBICIÓN DESMEDIDA’ UNA TRAGEDIA EN TRES ACTOS DE C. TANGANA

La semana pasada tuvo lugar la premiere mundial de ESTA AMBICIÓN DESMEDIDA en el Festival de San Sebastián. Mientras tanto, ya están a la venta las entradas para disfrutarla en cines a partir del 26 de octubre. Alrededor de 80 salas por toda España han abierto sus taquillas, si bien se irán sumando más en los próximos días.

Después del éxito del disco de El Madrileño, C. Tangana se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera y revolucionar el concepto del directo. Un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años. Desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica.

Así nace la idea de crear el documental 'Esta ambición desmedida' producido por Little Spain para Movistar Plus+ que se ha presentado dentro del marco del Festival de cine Internacional de San Sebastián.

LA 'JEFA' SHAKIRA LANZA EL JEFE JUNTO A FUERZA REGIDA

En uno de los momentos más álgidos de su carrera, la cantante se atreve a experimentar con un nuevo género para ella: la música mexicana. Para ello, cuenta con la colaboración de la banda de éxito Fuerza Regida, para brindarnos este tema que no te dejará indiferente. Además, recordamos los 25 años de ¿Dónde están los ladrones?, el disco que la catapultó al éxito, celebrando el #DíaDeShakira. ¡Así que ya es hora de rememorarlo escuchándolo de nuevo!

SONRÍE PORQUE ESTÁS EN LA FOTO

Y así se llama el nuevo proyecto de Sergio Dalma…

"Disfrutón". Así es cómo se define Sergio Dalma a sí mismo, en el terreno personal y, por supuesto, en su obra, y así nos lo demuestra en el primer sencillo que da nombre a su nuevo proyecto Sonríe porque estás en la foto, el cual te dejará, sin duda, sonriendo de oreja a oreja.

ANA MENA SACA SU ESPERADO HIT ‘MADRID CITY’

El single que los fans llevan un mes esperando

¡La espera ha acabado! Desde que Ana Mena cantó su nuevo hit en primicia en el Arenal Sound, las redes han ardido con mensajes de expectación de los fans. Un mes después, en su Bellodrama Tour, todo el Wizink Center estaba tarareando la canción. Madrid City ya es todo un fenómeno (y sólo acaba de salir).

ASI ES LA VIDA, DE ENRIQUE IGLESIAS Y MARIA BECERRA

Producida por Carlos Paucar y masterizada por Randy Merrill, ‘Así Es La Vida’ es el primer single del muy esperado álbum de Enrique Iglesias, bautizado Final Vol 2, continuación de Final Vol 1.

‘Así Es La Vida’ es un tema tropical con el que marca su regreso triunfal y que también es su primera colaboración con la estrella argentina María Becerra. Dos iconos de la música latina ensalzan la bachata en un tema que invita a dejarse llevar por la melodía y una letra de lo más sugerente.

NO PARE REMIX

Natti Natasha, Tokischa

La red social TikTok, bloqueó el video de la canción No pare remix, que interpretan las cantantes dominicanas Natti Natasha y Tokischa…

Por otra parte, el video de No pare remix, que ya suma casi un millón de vistas a cinco días de su estreno en YouTube, cuenta con diversos comentarios que apoyan la carrera musical de la cantante.

Me desperté pensando en to' lo que me hacía'

Tu lengua con mi boca, corriendo por la mía

Yo buscando creer en algo y tú prometía'

Y en mí te metías siempre que decía…

LA BANDA SONORA DE SPIDERMAN: ACROSS THE SPIDERVERSE

Si te gusta el universo Spiderman, el doble CD de la BSO de la película te encantará.

No sólo incorpora voces de tenor operístico, una orquesta de 100 músicos, percusión india, canciones punk rock y electrónica, sino que además ¡incluye un libreto de 12 páginas!