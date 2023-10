TIS2023 explorará cómo herramientas de IA impulsan un turismo más inteligente, digital y sostenible

Las tecnologías de IA están revolucionando la industria del turismo en todos sus segmentos, desde la mejora de la experiencia cliente, pasando por la planificación de eventos, a la atracción y fidelización de los turistas. Numerosos destinos ya están implementando el uso de la IA, que, según un estudio de WAM Global, podría generar 400.000 millones de dólares a la industria de viajes. Es el caso de Andorra, que está potenciando los atractivos del Principado con la ayuda de IA; o el Vélez-Málaga, que creará rutas turísticas personalizadas gracias a esta tecnología.

Con este foco, más de 400 expertos mundiales se reunirán, del 18 al 20 de octubre en Sevilla, en TIS-Tourism Innovation Summit 2023, la cumbre internacional de innovación turística y tecnológica, para explorar cómo herramientas de IA, pero también Blockchain, Data Spaces o AdTech, entre otras tecnologías exponenciales, está transformando el sector para hacerlo más inteligente, digital y sostenible.

El evento explorará todos los ejes que la IA está transformando en la industria. Entre ellos, analizará cómo las innovaciones de diseño realizadas por IA están generando experiencias de eventos más disruptivas. En esta línea, Annalisa Ponchia, Director of Innovation & Customer Experience & Director of International Congress Development, AIM Group International, con más de 30 años de experiencia internacional en la gestión de eventos, mostrará la visión “futurista” de la aplicación de la IA con más presente en el sector.

Además de estas mejoras, las herramientas de IA están optimizando de forma notable la experiencia cliente del sector, facilitándole recomendaciones acordes con sus preferencias, y agilizando sus operaciones. Claudia Tapardel, CEO & Founder de CT EU Affairs, prestigiosa figura pública europea con gran experiencia en estrategias de gestión, turismo y viajes; Ignacio de la Cueva, Manager of Centre of Excellence in Tourism Innovation de Eurecat; y Chris Carmichael, Head of Corporate Innovation en TUI Musement, abordarán cómo las soluciones de IA están impulsando la satisfacción del cliente en el turismo.

La IA también puede ayudar a avanzar en la sostenibilidad de la industria turística. En este contexto, Franklin Carpenter Fernández, Director de Horwath HTL Spain, fundador y primer Presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo de Chile, hará hincapié en cómo la IA, la innovación en el análisis y tratamiento de datos puede contribuir a optimizar la prosperidad tanto de los viajeros como de los destinos. Además, desde su trayectoria de 20 años liderando proyectos y equipos en los sectores del turismo, la educación y la hostelería, expondrá cómo la tecnología ayuda a promover una regeneración turística en aras de avanzar en la sostenibilidad y las buenas prácticas culturales, sociales y para los entornos locales.

Como caso de uso en el empleo de IA, TIS2023 mostrará la experiencia de VisitAndorra.com, la plataforma gestionada por Turismo de Andorra con el objetivo de posicionar el principado como un destino turístico de gran atractivo y espectaculares recursos naturales. Alex Net, General Manager de Infinitum Digital, expondrá cómo se están promocionando puntos singulares de este destino, desde los diversos catálogos experienciales como Andorra Selected, Andorra Taste y Andorra Health Destination, con el fin de atraer un turismo de calidad.

Otras oportunidades reseñables: Blockchain y Data Spaces

Junto a la IA, otras tecnologías como el Blockchain o Data Spaces también están proporcionando una nueva era del turismo. El congreso Tourism Innovation Global Summit contará con ponentes de talla de Almudena de la Mata, CEO de Blockchain Intelligence y presidenta del Blockchain Intelligence Law Institute, que abordará el potencial de esta disruptiva tecnología para contribuir a mejorar la privacidad de los datos, fomentar la transparencia y confianza tanto para los turistas como para las empresas. De la Mata, que ha sido seleccionada Experta Blockchain en “Los 100 de COTEC”, de Fundación COTEC, explorará, además, el papel que tienen los NFT en la creación de activos con valor dentro de la industria turística, junto a Mónica Molina, Senior Sustainability Consultant en Global Destination Sustainability Movement; y Luca Busolli, Blockchain Consultan en Klab.

Asimismo, el intercambio de datos jugará un papel crucial en el sector turístico, dada la tipología de actores y la propia transversalidad del turismo y su confluencia con otros sectores. TIS contará con la experiencia relevante de Dolores Ordoñez, coordinadora de DATES, European Tourism Data Spaces, el proyecto europeo que tiene el objetivo de explorar enfoques y opciones para el despliegue de un espacio de datos turísticos seguro y confiable. Junto Misa Labarille, policy officer de turismo de la Comisión Europea, y Juan Jesús García, head of industry affaris EMEA de Amadeus, compartirán los retos y oportunidades de la economía de datos y del Espacio Europeo de Datos Turísticos.

Ordoñez también abordará, junto a Francisca Rubio, General Manager de Gaia X Hub España, la iniciativa que está impulsando la creación de una infraestructura de datos, segura y federada para Europa, Carlos Romero, presidente de Segittur y Daniel Caro, Chief Data Officer de Turismo Andaluz, los factores que deben analizarse para permitir que todos los actores de la cadena de valor del turismo se beneficien de las posibilidades de compartir datos.

Asimismo, la protección de los datos en las empresas y la ciberseguridad también será un tema que abordarán expertos como Alfredo Serret y Juan Campillo, de Telefónica Tech, quiénes compartirán cómo gestionar los datos con las herramientas adecuadas para protegernos de ciberataques.

Más de 200 firmas expositoras con las tecnologías más disruptivas

TIS2023 también contará con más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva en la que más de 200 firmas expositoras presentarán las soluciones tecnológicas más disruptivas. Durante tres días, se darán a conocer casos de aplicación de la IA para personalizar experiencias en el sector de las atracciones y actividades turísticas o en el sector de los hoteles.