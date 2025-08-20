Tío Resti, la nueva forma de disfrutar el queso fresco de cabra saludable

miércoles 20 de agosto de 2025 , 09:49h

Durante décadas, el queso fresco ha sido sinónimo de tradición y sencillez en la alimentación mediterránea. Pero hoy, más que nunca, se consolida como una opción imprescindible. Cada vez más personas lo incorporan en su día a día por sus cualidades nutricionales y su versatilidad, especialmente el queso fresco de cabra. Su origen natural, riqueza en proteínas y adaptabilidad en la cocina convierten al queso fresco de cabra en un ingrediente esencial para todo tipo de recetas.

Más allá de su sabor suave y su textura agradable, el queso fresco de cabra destaca por su valor nutricional. Su contenido en proteínas lo convierte en un aliado perfecto para una dieta equilibrada. Todo ello con un perfil bajo en hidratos y sin exceso de grasa añadida, lo que lo hace ideal para una alimentación saludable y consciente.

“El queso fresco de cabra representa esa vuelta a lo esencial que muchas personas están buscando en su alimentación. Es un producto que combina naturalidad, valor nutricional y sabor, sin necesidad de complicaciones”, afirma Teodoro Garcia Latorre, Marketing Manager de Quesos TGT.

Tío Resti: sabor auténtico, ingredientes naturales

En este contexto, el queso Tío Resti fresco de cabra, elaborado por Quesos TGT, se posiciona como una de las referencias más destacadas. Hecho con leche de cabra murciano-granadina con DOP, su textura firme pero cremosa y su sabor equilibrado lo convierten en una opción perfecta para incorporar en todo tipo de recetas o consumir tal cual.

Con una elaboración cuidada y sin artificios, Tío Resti es ideal para quienes buscan un queso fresco honesto, de calidad, y con el sabor tradicional de siempre. Ya sea en platos fríos, comidas ligeras o como parte de una propuesta más elaborada, su perfil nutricional y su versatilidad lo han convertido en un imprescindible para quienes priorizan el bienestar sin renunciar al disfrute.

Para los más atrevidos: el sabor se intensifica

El queso puede ir más allá, y sorprender con sabores potentes. Por eso, Quesos TGT ofrece tres propuestas diferentes de la gama Tío Resti, pensadas para quienes quieren explorar nuevos matices: