Villas de lujo donde tu perro es parte de la experiencia

En una sociedad en la que nuestras mascotas cada vez están más integradas en nuestra rutina y nos acompañan a cada plan, la idea de dejarlos en un hotel para perros mientras nosotros nos vamos de vacaciones, cada vez es menos atractiva. Y es que, cuando buscamos unas vacaciones de lujo, nos apetece que quien nos acompaña y aguanta cada día en la rutina, también pueda disfrutarlo Eso es algo que podemos conseguir ahora, en los puntos más exclusivos del Mediterráneo y gracias a Abahana Luxe.

La empresa ofrece las villas más exclusivas en los puntos más privilegiados del Levante, con vistas únicas y todas las comodidades para disfrutar de unas vacaciones de lujo con el máximo confort y privacidad, servicios personalizados y, ahora, la compañía de nuestras mascotas. Y es que, tanto en Altea, como en Moraira y Benissa, podrás disfrutar de las vacaciones más exclusivas de la Costa Blanca con tu perrito este verano, en 5 de los enclaves más exclusivos de Mediterráneo.

Ubicado en Altea Hills, el Azahar es un espacio con capacidad para 10 personas, en el que la elegancia extrema se representa a través del refinamiento de cada pieza y la calidad de los materiales en un entorno único, con vistas al mar y a la montaña, tres edificios, piscina con tumbonas, una amplia zona chill out, chimenea exterior y todo tipo de vegetación.

Villa El Azahar, de ABAHANA LUXE

Mastella, por otro lado, se encuentra una impresionante parcela de 2500 m2 en una colina de Moraira. Se trata de una edificación nueva, con espacio para 12 huéspedes y un diseño que fusiona el estilo ibicenco y el mediterráneo. Cuenta con una gran zona exterior, con vegetación tropical autóctona, aparcamiento para varios vehículos y una gran entrada de luz natural. Además, está equipada con tecnología moderna, electrodomésticos de alta gama y una ubicación a escasos minutos de la Costa de Benissa.

Villa Mastella, de ABAHANA LUXE

En Benissa encontramos Villa Roca Blanca, un impresionante enclave de lujo para 8 personas, a escasos minutos de las playas y las calas más pintorescas de la zona y también de las zonas de restauración de la localidad. Está equipada con todo tipo de comodidades y cuenta con dos terrazas, a distintos niveles, con una piscina flotante, barbacoa, zona de juegos y un gran jardín.

Villa Roca Blanca, de ABAHANA LUXE

Sin salir de Benissa, podemos alojarnos en Barbados, una impresionante villa para 6 personas y dos invitados, diseñada con piscina con agua salada y área de tumbonas, zona chill out y un gran jardín con vegetación autóctona. Cuenta con todo tipo de comodidades y una ubicación privilegiada, a escasos minutos de la playa y la zona de compras.

Villa Barbados, de ABAHANA LUXE

Y de nuevo en Moraira, por último, se ubica Mercure, una villa de lujo con capacidad para 6 huéspedes, ubicada en la parte alta de la Cumbre del Sol en Benitachell, con unas vistas inigualables al Mediterráneo. Cuenta con un gran porche, zona chill out, jardín y piscina Infinity con camas balinesas.

Villa Mercure, de ABAHANA LUXE

Este verano, apuesta por el lujo e invita a tu perrito a las vacaciones más exclusivas en la Costa Blanca de la mano de las villas de lujo más especiales de Abahana Luxe.