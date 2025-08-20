Forno da Telha, una escapada cultural con esencia rural y alma gastronómica

Évora es una de las escapadas más auténticas de Portugal: combina el encanto de un destino rural con el valor cultural de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. A tan solo dos horas y media de Badajoz y menos de cuatro desde Sevilla o Mérida, Évora se presenta como una escapada perfecta para quienes buscan reconectar con la tradición, descubrir una cultura auténtica y dejar atrás el ritmo acelerado.

Forno da Telha se convierte así en una puerta de entrada al Alentejo más genuino: rural, sereno, lleno de historia y sabor. Una experiencia que combina la calma del entorno con el placer de una cocina que honra el pasado con mirada contemporánea.

En una antigua fábrica de tejas a las afueras de Évora, ha nacido un nuevo destino para los amantes de la cocina alentejana: Forno da Telha. Más que un restaurante, es una declaración de intenciones. Bajo la dirección del prestigioso Miguel Rocha Vieira – el chef portugués cuyo talento ha sido reconocido con varias estrellas Michelin a lo largo de su carrera – Forno da Telha ofrece una propuesta que rinde homenaje a las raíces del Alentejo con un lenguaje culinario actual y sofisticado, y se consolida como un espacio de encuentro para familias y amigos.

Una escapada al corazón del Alentejo, donde el sabor se encuentra con la historia.

Con la narrativa "Alentejo reinventado", el restaurante se inspira en los sabores ancestrales de la región, elevándolos mediante técnicas de vanguardia y una presentación única. El alma del Alentejo se encuentra en cada plato: en la calidez de su pan, en la intensidad de sus hierbas, en la profundidad de sus guisos. Forno da Telha propone una vuelta a las raíces, reimaginadas desde el respeto y la creatividad. “El Alentejo es una tierra de memorias, de fuego lento y sabores profundos. En Forno da Telha queremos contar su historia a través de cada plato, reinterpretando lo auténtico con mirada contemporánea, sin perder nunca su esencia”, explica el chef Miguel Rocha Vieira.

El menú, centrado en productos locales y de temporada, incluye platos como bacalao confitado con garbanzos y chorizo, empanada de jabalí con ensalada de pera y frutos secos o conejo en escabeche de zanahoria y naranja. Todo ello acompañado por una cuidada selección de vinos regionales –incluyendo los tradicionales vinos de talha fermentados en ánforas de barro– y un aceite de oliva exclusivo seleccionado personalmente por el chef.

Una experiencia para todo el día: piscina, relax y sabor alentejano.

Este verano, Forno da Telha enriquece su propuesta con su zona de piscina y terraza. Rodeada de olivos y con vistas a la llanura alentejana, la piscina está abierta de 9:00 a 20:00, permitiendo a los visitantes disfrutar de una jornada completa de descanso, frescor y alta gastronomía. El restaurante ofrece pase de día para quienes quieran vivir la experiencia más completa: una jornada entre chapuzones, vinos de talha y platos que conectan con la tierra.

Además, desde el pasado 22 de junio, cada domingo se celebra “Domingos de almuerzo”: un plan familiar que arranca a las 12:30h con buffet de entrantes de huerta, menú alentejano semanal, carrito de postres y acceso a la piscina con tumbonas y sangría bar. Los más pequeños disponen de un club infantil con actividades lúdicas supervisadas, buffet propio y pintura facial.

Los sábados, hasta el 6 de septiembre, las sesiones de DJ animan la terraza de 14:00 a 20:00h, y en agosto llegan dos veladas únicas: Fado el 8 de agosto (20:30–22:00h) y Trío de Cante Alentejano el 22 de agosto (20:30–21:30h), para vivir la música patrimonial del Alentejo maridada con su cocina de raíz.

Forno da Telha forma parte del portafolio de AHM – Ace Hospitality Management, y representa una apuesta clara por posicionar el Alentejo como destino culinario de referencia. Su propuesta combina el orgullo por la tradición con una visión innovadora que celebra el pasado mientras proyecta el futuro de la cocina portuguesa.