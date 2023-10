Escapada a los mercadillos navideños de Polonia

Las grandes ciudades de Polonia son un referente turístico internacional también durante la Navidad, con sus encantadoras plazas medievales convertidas en mercadillos que parecen salidos de un cuento de hadas, en los que se vive una fiesta non stop. Ya es costumbre que alguno de estos reciba el galardón de European Best Destination, como sucedió hace dos años con Poznań y como sucede este con Gdańsk.

La tradición del mercadillo callejero en Polonia se vive con intensidad durante todo el año, aunque la legión nacional de artesanos y artistas callejeros se entrena y prepara toda la temporada para lanzar lo mejor de su artillería en el mes de diciembre. Es un momento dulce del calendario porque la gastronomía nacional se vuelve especialmente interesante cuando llega el invierno. Las plazas, con sus puestos de comida callejera, desprenden un apetecible olor a carne, salchicha y queso montañés asado, así como a las agradables especias con que se bebe vino y cerveza caliente. Pero el ingrediente fundamental que hace que rebose la magia en sus mercadillos de Navidad es el corazón caliente de su gente, a la que parece que el frío los vuelve más risueños.

Para el Puente de Diciembre español, los mercadillos de Navidad ya habrán abierto sus puertas o, en caso de Varsovia, se habrá inaugurado su famosa iluminación. A partir del puente de diciembre de 2023 y la temporada de invierno 2024.

Varsovia (26 de noviembre - 6 de enero)

La capital polaca encenderá las luces de Navidad el primer fin de semana de diciembre, con un árbol de Navidad de 27 metros situado en la plaza del Castillo como protagonista de las fiestas. En otra plaza de la zona, podrás dar las vueltas alrededor de la escultura de la Sirena de Varsovia: esta pista de patinaje ya es un imprescindible en estas fechas. La ciudad contará este año con una instalación multimedia que va a plantear un viaje nostálgico con decoraciones estilo vintage, y que se servirá de las últimas tecnologías de iluminación y de energías verdes.

En la plaza del Castillo arranca la Ruta Real, o sea, el gran paseo turístico de la capital, que también tendrá una iluminación y una decoración en la línea del gran árbol, y por la que habrá instalaciones para que los más pequeños puedan descubrir jugando cómo vivían sus abuelos.

La Ruta Real tiene su colofón en el palacio de Wilanów, cuyos jardines reales, un año más, se convertirán en un gran jardín de luces que se puede visitar desde ya y hasta más allá de la Navidad (del 13 de octubre hasta el 29 de febrero de 2024).

Cracovia (24 de noviembre - 1 de enero)

El Rynek de Cracovia llegó a ser la mayor plaza medieval de toda Europa, y hoy alberga un mercadillo de Navidad tan mágico como pocos hay en el Viejo Continente. La guinda al pastel es una Nochevieja al aire libre llena de conciertos que ya se ha consolidado como uno de los destinos más genuinos del panorama navideño mundial para pasar la última noche del año. Pero todo arranca en los primeros días de diciembre con un peculiar concurso de portales de Belén o el Belén de Cracovia, incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. El concurso, desde 1937, siempre tiene lugar el primer jueves de diciembre, justo a tiempo para el puente de la Constitución. Los mejores belenes seguirán expuestos en los espacios de la ciudad.

Gdańsk (24 de noviembre - 23 de diciembre)

La llamada perla del mar Báltico tiene una cátedra en organizar mercadillos callejeros. En verano acoge uno de los mercados medievales más antiguos de Europa, la Feria de Santo Domingo, cuando la ciudad se echa a la calle durante casi un mes. Ahora en invierno tampoco reniega de la vida callejera y sus famosas fachadas manieristas sirven el escenario de lujo para un mercadillo navideño que puede que no sea el más famoso del país, pero que va camino de serlo a fuerza de cómo se vuelca en él su gente y su ayuntamiento, prueba de lo cual es que este año ha recibido el galardón de European Best Destination. El ámbar sigue siendo protagonista en estas fechas, no en vano Gdańsk se considera la capital mundial de esta preciada resina petrificada.

Breslavia (24 de noviembre - 7 de enero)

Esta pequeña joya gótica y barroca tiene uno de los mercadillos navideños más coquetos del centro de Europa, donde abundan actividades para los más pequeños. Sus calles, además, están repletas de esculturas de gnomos escondidas por cientos de rincones de la ciudad. De un tiempo a esta parte se han convertido en uno de sus mayores atractivos, especialmente para los que viajan con niños y pueden convertir su búsqueda en una aventura. Breslavia también es una meca para los viajes en familia gracias a Kolejkowo, una gigantesca maqueta de casi mil metros cuadrados en la que se recrea la arquitectura y la vida en la región de la Baja Silesia; durante la Navidad, a la exposición se añade una maqueta que recrea el mercadillo navideño de la Plaza del Mercado… ¡hecho con galletas de miel y jengibre!

Poznań (17 de noviembre - 7 de enero)

A mitad de camino entre Varsovia y Berlín, esta ciudad es famosa por las fachadas de colores de su Plaza del Mercado. Sin embargo, durante los primeros días de diciembre todo lo eclipsa un festival internacional de esculturas de hielo que se celebra desde hace 17 años y ya ha adquirido fama mundial. El POZnań Ice Festival, que este año congregará a 24 participantes de 9 nacionalidades, es un evento que acompaña al tradicional mercado de Navidad durante el fin de semana del 8 al 10 de diciembre. El mercadillo de Navidad de Poznań recibió el año pasado el título de European Best Destination.

Las escapadas con el toque navideño no tienen porque limitarse a visitar los mercadillos, comprar los recuerdos y saborear los platos típicos propios de estas fechas. Los viajeros más activos tienen a su disposición las instalaciones para practicar deportes de invierno, incluyendo las rutas de esquí de fondo; y los que buscan relajarse, varios centros de aguas geotermales, rutas a pie en los parques nacionales cercanos a grandes ciudades y lujosos hoteles de spa, wellness y belleza.