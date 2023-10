MPM: A la luz de Picasso. Transient -Impermanent Paintings

jueves 26 de octubre de 2023 , 08:54h

A LA LUZ DE PICASSO

Dentro del programa Veinte veces Pablo para conmemorar el 20 Aniversario del Museo Picasso Málaga, se instalarán varias carpas entre c/ Cañón y c/ Postigo de los Abades, en las que el colectivo Children of the Darklight realizará retratos de luz a todos los que se acerquen a disfrutar de la experiencia. Será el sábado 28 y el domingo 29 de octubre, desde las doce del mediodía a las tres de la tarde y de cinco de la tarde hasta las diez de la noche.

Una experiencia artística que fusiona la visión de Picasso con la creatividad contemporánea, homenajeando las icónicas pinturas de luz creadas por Picasso y Djon Mili en 1949. A la luz de Picasso convierte en artista a cada participante, quienes, sirviéndose de la estela de una luz led, podrán dar vida a creaciones improvisadas que quedarán plasmadas en una fotografía que se llevarán consigo. La actividad contará con la sesión en directo del DJ David Longoria.

Children of Darklight nace como colectivo artístico dedicado al light painting en el año 2009 y está encabezado por el artista light painter asturiano Frodo Álvarez DKL.

"TRANSIENT - IMPERMANENT PAINTINGS"

También dentro del programa Veinte veces Pablo, el artista italiano Quayola ofrecerá el viernes 27 y sábado 28 de octubre desde las 18 h hasta las doce de la noche en la Plaza de la Merced, con libre acceso, "Transient - Impermanent Paintings", una instalación audiovisual que emplea pinturas computacionales y música para pianos motorizados, donde los sonidos y las imágenes son generadas mediante un software diseñado ex profeso para la ocasión.

Quayola ha realizado presentaciones y exposiciones en numerosas instituciones de prestigio de todo el mundo como el V&A Museum de Londres, el Park Avenue Armory de Nueva York, el National Art Center de Tokio, el UCCA de Pekín, el How Art Museum de Shanghai, el SeMA de Seúl, el Palais de Tokyo de París, el Sónar Festival de Barcelona y el Sundance Film Festival.