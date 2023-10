Aarón Vivancos: La carrera que he tenido con mis hermanos me ha realizado mentalmente

AARÓN VIVANCOS, de los Vivancos de toda la vida, es un productor, director artístico, bailarín, coreógrafo, músico y compositor que nació en Reus (Tarragona).

Desde muy joven, y junto a algunos de sus hermanos, se formó artísticamente, viviendo el arte desde niño, considerando a su padre su maestro…

Ahora ha presentado en Madrid, concretamente en el Teatro Reina Victoria, su primer espectáculo como director en solitario, WOMAN.

Con este artista inquieto e incansable hemos podido hablar y nos ha explicado, entre otras cosas, de dónde sale ‘Woman’ …

‘Woman’ nace hace ya más de doce años, antes de crear Vivancos, en 2007, estábamos los siete hermanos montando la compañía y en ese momento pensamos en hacerla con alguna de nuestras hermanas, pero ellas estaban terminando el conservatorio y no pudo ser. Yo me quedé con esa inquietud y esa preocupación, y ahí surgió la idea de ‘Woman’, para ayudar a mis hermanas, en concreto a Ana Ama, pero empezamos la gira los hermanos y se fue alargando la espera…

Y aunque ella no forma parte del elenco de la obra…

No está físicamente porque ahora tiene tres hijos y está centrada en su familia, pero está porque es una obra creada para ella, y es una obra que es un homenaje a la mujer y como estábamos con la gira de Vivancos, hasta hace poco más de un año no la pude sacar adelante.

Hemos dicho incansable e inquieto con razón, porque aunque ha dejado, temporalmente Vivancos …

Vivancos sigue funcionando. Yo ahora estoy con ‘Woman’ y con el Vivancos Talent Center, que es una escuela que he creado para sacar producciones, dar oportunidades y dar trabajo… Y estoy con estos dos proyectos y por lo tanto no puedo estar con mis hermanos, he tenido que elegir, y así estaré durante el tiempo que sea.

El Talent Center está en la madrileña localidad de Alcobendas y ya nos hablará de este proyecto más adelante, de momento sigamos con ‘Woman’ y su hilo argumental…

‘Woman’ son siete actos y cada uno de los actos presenta un momento de la vida de las mujeres y llevan distintos mensajes, sobre la injusticia, sobre la capacidad de anteponerse a los problemas, dar a vida, el embarazo, el cuidado a una hija que está enferma y buscar que la niña tenga una vida lo más bonita posible, la representación de una oda a la belleza, al baile, al empoderamiento de la mujer …

Pensarán el porqué del título de ‘Woman’, cuando tiene su reflejo en español que es ‘Mujer’, la razón es sencilla …

Lo estuve pensando bastante porque íbamos a salir de gira y tendría que cambiar de texto, y ‘Woman’, la elección en inglés es porque se entiende tanto en España como en el extranjero.

El elenco de ‘Woman’ lo componen siete bailarinas, un bailarín que, en Madrid, será interpretado por el propio Aarón Vivancos y una actriz.

¿Cuál es el papel de la actriz?

La actriz lleva el hilo conductor de la obra, ella dice lo que es texto y así hila cada una de las transiciones de los actos y ella introduce y cuenta lo que va a suceder y en la parte de danza representa esos mensajes que transmite…

Pero se la ve…

Sí, ella está en el escenario, además Guadalupe es una intérprete que ha tenido su background de baile y se nota en la armonía y tiene una fuerza impresionante, y está muy bien hilado la danza con la interpretación, incluso en uno de los actos también está actuando a la vez que la bailarina.

El decorado lleva audiovisuales…

Sí, la idea de los audiovisuales es porque al final te genera un entorno muy acorde que crea unas imágenes que envuelven muy bien cada una de las escenas y queda muy original.

Hay que explicar que ‘Woman’ viene ya rodado…

Estrenamos el año pasado en el Teatro Lope de Vega. Hemos estado en México, en Turquía, vamos a estar en Bangkok y en territorio nacional hemos hecho temporada ya en Barcelona y en varias ciudades de España, y ahora llegamos a Madrid donde estaremos hasta el 26 de noviembre en el Teatro Reina Victoria.

¿Esto va a continuar?

Sí, por supuesto. Ya hemos hecho salidas al extranjero y la idea es, después de esta temporada en Madrid, hacer una gira más potente a nivel internacional.

¿De cuánto tiempo estamos hablando?

Los espectáculos, aproximadamente, solemos tenerlos en gira como tres años o así, porque empezamos en España, luego vamos fuera, luego volvemos a España, así que lo normal es que sean de tres a cinco años.

‘Woman’ recuerda a los espectáculos de los hermanos Vivancos por ese poderío, esa manera de estar sobre el escenario…

Es que al final es nuestro sello, es nuestro estilo, nuestra forma de crear, de coreografiar, por eso tiene similitudes.

Pero además de flamenco, ‘Woman’ tiene más cosas…

Exacto, porque vamos un paso más allá, es la danza interpretativa. Estamos hablando sobre situaciones, sobre momentos y la música que marca mucho, con un estilo más tradicional, es una música de orquesta, grabada con la Orquesta de Budapest y por eso las músicas que van a sonar aquí dan un estilo propio…

Pero todo el trabajo que supone sacar adelante este espectáculo es agotador …

Ha sido un parto intenso la creación, luego llevarlo y representarlo y sacarlo de gira…

Es que criar un niño…

Eso es, el que sabe de producción sabe lo que es la creación y luego la distribución y luego el trabajo de llevar toda una compañía con artistas a este nivel, que hay mucha exigencia.

Las bailarinas proceden de distintos lugares…

Hemos hecho audiciones y tenemos varios elencos porque también combinamos porque algunas de ellas tienen trabajos en otras compañías, y digamos que nosotros no tenemos una compañía fija todo el año, y cuando hacemos una temporada de un mes o dos meses juntamos un grupo.

¿En total con cuántas bailarinas se cuenta?

Aquí en la compañía tenemos ahora mismo las siete que actúan, hay otras dos que están como suplentes y en definitiva tenemos casi tres elencos completos.

Todo eso es muy costoso sacarlo adelante…

En todos los sentidos es muy costoso, pero lo que decía, que después de la carrera que he tenido con mis hermanos, que ha sido increíble y muy satisfactoria, me he realizado mentalmente, he viajado un montón, y la idea que he tenido para crear ‘Woman’, para hacer obras de calidad y dar oportunidades de trabajo, que se necesitan, pero la música cuesta un montón, el vestuario… para que salga una obra de calidad es todo muy costoso.

Y además eres el productor…

Soy el productor y aquí estoy con todo, la dirección ejecutiva de la empresa, las campañas de publicidad… cualquier detalle tienes que estar encima de todo eso… Es un trabajo para los que estamos locos, apasionados o comprometidos con lo que hacemos y para mí es muy importante que haya promotores, productores, que son los que realmente dan las oportunidades de trabajo, y los artistas tienen que ver a alguien que esté detrás atendiendo todo este universo de los espectáculos, porque no es solamente venir aquí y ver el espectáculo, hay que saber todo lo que está detrás.

Y a mí me parece que es un trabajo necesario y en España hay que apoyar a aquellas personas que están dando trabajos, promotores, productores, para hacer posible la carrera de artistas, y es donde de verdad hay que cuidarlos, porque hay muchos promotores y productores que se arruinan …

Y además con el palo de la pandemia…

Muy complicado, pero yo tengo siempre un plan (sonríe) y tengo muchas ganas y ha sido una prueba de arranque con ‘Woman’ y el centro de Alcobendas que son más de dos mil metros para dar oportunidades a artistas y quiero que se haga un master especifico donde se trabaje la técnica, y el trabajo a escenario, montar una obra y dar trabajo, ese es el recorrido del master, que dura un año y que todos los artistas que pasen se vayan creando una obra y que al final se vea los resultados, porque mi objetivo es dar trabajo a gente.

Y para terminar que dirías al público para que venga a ver ‘Woman’

Muchas veces puedes tener duda de si ir o no, pero este espectáculo te garantiza una experiencia que te transforma porque es sincero, es honesto y te llega al corazón…

Dura una hora y media, sin pausa y las chicas se entregan y ponen el corazón y lo damos todo en las tablas.

Así es Aarón Vivancos, artista y pasión. Así se refleja en ‘Woman’, un homenaje a la mujer hecho con pasión que impactará a quien lo venga a ver…

¡Mucha suerte, Aarón!