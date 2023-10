La canela mejora la memoria y la capacidad intelectual

Los historiadores dicen que es la especia más antigua conocida en el mundo. Y los antiguos egipcios la valoraban más que el ORO. Hoy en día se utiliza habitualmente para preparar todo tipo de platos, desde comidas cotidianas hasta delicias navideñas. De hecho, probablemente la tenga en su despensa en este momento. Pero este condimento versátil tiene MUCHO más que aportar que su aroma y sabor. Y una nueva investigación ha revelado que podría “darle vida” a su CEREBRO. Condimento cognitivo Hablo de la canela. Esta estimulante especia es rica en cinamaldehído y otros compuestos bioactivos que tienen sólidas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Estudios anteriores la han relacionado con valiosos beneficios para la salud, como ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y otras enfermedades, aumentar la inmunidad, combatir infecciones y reducir el azúcar en sangre. Ahora una nueva investigación encontró que la canela TAMBIÉN podría mejorar la función cerebral, especialmente la memoria y la capacidad de aprendizaje. Un equipo de investigadores de la Birjand University of Medical Sciences (Irán) revisó 40 estudios sobre los efectos de la canela en el rendimiento cognitivo. Y descubrieron que la canela o sus compuestos activos (eugenol, cinamaldehído y ácido cinámico) aumentaban la capacidad cerebral en casi TODOS ellos. Por ejemplo, un estudio realizado con adolescentes encontró que masticar chicle con canela mejoraba la memoria y reducía la ansiedad. Y estudios in vitro revelaron que agregar canela o cinamaldehído a las células reducía las acumulaciones de placas tau y beta amiloide características de la enfermedad de alzhéimer. Pero aunque la mayoría de los estudios revisados proporcionaron evidencia del poder de la canela para estimular el cerebro, hubo varios valores atípicos, como un ensayo con personas mayores prediabéticas que no tuvieron cambios significativos en el rendimiento cognitivo después de comer tostadas de canela (tostadas de pan calientes untadas con mantequilla, canela en polvo y azúcar). Pero cuando los investigadores compararon los resultados de TODOS los estudios, encontraron que, en general, la canela podría mejorar la memoria y la función cognitiva y concluyeron que podría ser beneficiosa para “prevenir y reducir el deterioro de la función cognitiva”. Mejore sus comidas y su salud Dado que estos resultados no fueron concluyentes, se necesita más investigación sobre los efectos de la canela en la capacidad intelectual. Pero ya sabemos que la canela ofrece OTROS valiosos beneficios que mejoran la salud. Así que siéntase libre de usarla para darle sabor a sus comidas o para complementar su requesón, yogur o avena. Pero tenga en cuenta que existen DOS variedades de canela: Cassia y Ceilán. Y si bien ambos brindan beneficios para la salud, existen algunas diferencias importantes entre los dos: Cassia es más barata y es del tipo que normalmente encontrará en su supermercado. Y además contiene cumarina , un compuesto que puede resultar perjudicial en grandes dosis.

La canela de Ceilán tiene menos cumarina, pero es más cara y no es tan fácil de encontrar, por lo que deberá buscarla en tiendas de productos de calidad.Así que ya sabe, endulce su vida con canela… y mejore su salud cerebral. (Extraído de https://www.saludnutricionbienestar.com/)