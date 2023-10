PLAYA Ampliar Los mejores lugares para surfear en Puerto Rico Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Con más de 500 km de idílica costa y aguas cálidas todo el año, Puerto Rico es el paraíso de los surfistas. La isla caribeña ofrece excelentes condiciones de surf para todos los niveles, desde olas fáciles de medio metro sobre fondo arenoso hasta tubos altos y rápidos con rompientes de arrecife. A continuación, los mejores lugares para surfear en Puerto Rico. Rincón Conocido por sus impresionantes puestas de sol y su variada oferta de deportes náuticos, Rincón ha inmortalizado su cultura del surf con una estatua en el centro del pueblo. Situado en el punto más occidental de la isla, Rincón cuenta con playas en las costas norte y oeste que ofrecen una amplia variedad de rompientes y tamaños de ola adecuados para todos los niveles de surfistas. Las mejores playas de Rincón son Playa María, Tres Palmas y Playa Domes, uno de los puntos de surf más famosos del Caribe, donde se celebra anualmente una competición internacional de surf y varios festivales playeros a lo largo del año. Para los que no tengan tabla, no hay que ir muy lejos para encontrar tiendas de alquiler, como Mar Azul Surf Shop y Surf Town Rincón. Tanto si el viajero es nuevo en este deporte como si quiere aprender nuevas técnicas y trucos, la Escuela de Surf de Rincón es el lugar ideal. Aguadilla Punta Borinquen, el litoral de ocho kilómetros que se extiende desde Crash Boat hasta Surfer's Beach, en la localidad noroccidental de Aguadilla, fue designada en 2018 primera Reserva Mundial de Surf del Caribe por la organización “Save the Waves”. Gracias a esta designación, más de una docena de puntos de surf de clase mundial, como Surfer's Beach, Table Tops, Survival Beach, Wilderness, Wishing Well, Manglito y Crash Boat, están ahora protegidos. Aguadilla, con su variedad de rompientes, bien merece una visita para surfistas de todos los niveles, que disfrutarán de algunas de las vistas más pintorescas de Puerto Rico. Aguadilla también tiene muchas tiendas de surf que ofrecen alquiler de tablas, como Surf Zone, Aquatic Dive and Surf y Verde Azul Surf and SUP Shop, así como una empresa de excursiones de surf, PR Surf Adventures. Isabela La pintoresca ciudad de Isabela también está situada en la costa occidental de Puerto Rico, donde los vientos de mar adentro del océano Atlántico crean unas condiciones óptimas para el surf de todos los niveles de experiencia. La playa de Middles, debido a sus potentes corrientes y a las zonas rocosas en las que rompen las olas, sólo debe ser visitada por surfistas avanzados, y es la sede del circuito anual “Corona Pro Surf”. Para olas más pequeñas y un surf más fácil, Jobos Beach es el tramo más popular de Isabela, donde los surfistas ocasionales también pueden encontrar varios bares y restaurantes para disfrutar después de un día de galopar las olas. Directamente en la playa de Jobos, la tienda de surf Hang Loose Surf Shop ofrece un lugar práctico para equiparse con material de alquiler. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

