Navidad mediterránea en Valencia

Estas fiestas Valencia tiene los mejores planes, una agenda cultural para todos los gustos y edades, gastronomía y tradiciones para los días más especiales del año

La ciudad se ilumina con más fuerza, el espíritu navideño invade sus plazas y calles. La Navidad en Valencia se vive de una forma especial, con un estilo mediterráneo lleno de tradiciones y planes para todos los públicos.

La magia de las tradiciones navideñas de Valencia

La Plaza del Ayuntamiento es el corazón, como cada año, de los principales planes navideños. Lugar, donde se sitúan la pista de hielo y el tiovivo que inician su actividad desde el 24 de noviembre hasta el 7 de enero. También, desde el Ayuntamiento hay un trenecito que recorre las calles comerciales de la ciudad a través de cuatro rutas diferentes.

¿Qué hace aún más especial la Navidad en Valencia? La ruta de los belenes artesanos que se ubican en diferentes puntos. Como el que está en el Salón de Cristal del Ayuntamiento (con más de 300 figuras, 250 animales y más de 400 complementos artesanales), o el de la Plaza de la Reina, con figuras a tamaño natural realizadas por el Gremio de Artistas Falleros. Así como el del Museo de Cerámica, que cuenta con las piezas más antiguas de la ciudad, datadas en el siglo XVIII.

Otro de los planes únicos que se celebran en Valencia es el Cant de la Sibil.la, que es una interpretación sobre un drama paralitúrgico preludio a la Navidad. Todos los años, en la Catedral de Valencia se lleva a cabo este acto sobre el nacimiento de Cristo, una tradición implantada por Jaime I de Aragón tras la conquista de la ciudad.

Encuentra el mejor regalo a través de artesanía y gastronomía valenciana

Caminando por la ciudad hay diferentes rincones gourmet para degustar. En cualquier punto del Mercado Central, pasando por el Mercado de Colón, la Tapinería o por las tiendas que hay repartidas entre los barrios como Ruzafa o El Carmen. O en el Valencia Christmas Market, situado en el espacio deportivo del Colegio San Antonio Abad. Un mercado de lo más entretenido ya que contará con un espectáculo de circo, pista de patinaje de hielo, food trucks y gastronomía artesana.

Algunas ideas de regalos únicos que son de éxito asegurado son los chocolates de autor como los que elaboran en Utopick, pasando por las deliciosas trufas de Trufas Martínez. Así como detalles originales y únicos como lo que se encuentran en la tienda de La Postalera. Y para brindar por el nuevo año, qué mejor manera que hacerlo con cava de denominación de origen de Requena o vinos de las D.O. Utiel-Requena o D.O. Valencia. En Original CV puedes llenar la despensa de los mejores manjares ‘Made in Valencia’.

Música y espectáculos de Navidad para todos los gustos

Estas fechas están marcadas por planes en los que la música, el teatro y múltiples planes culturales son los protagonistas. Desde musicales, circo o los hinchables más grande del mundo para los más pequeños, pasando por el ballet u otros espectáculos clásicos como los conciertos de año nuevo en el Palacio de Congresos o los del renovado Palau de la Música.

Y para acabar este año y empezar de la mejor manera el 2024, en la Plaza del Ayuntamiento se celebrará la fiesta de nuevo año con un espectáculo de luces y música en directo. Desde las 22h30 hasta la 1h30, se irán sucediendo actuaciones de DJs valencianos, con un parón para las campanadas. Además, el año nuevo empezará como no podría ser de otra manera en Valencia, con cuatro castillos de fuegos artificiales que se dispararán desde diferentes puntos de la ciudad: el Ayuntamiento; en el Jardín del Turia, a la altura de la Estación de Autobuses; en las Torres de Serranos; y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.