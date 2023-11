Javier Roig: FINNAIR tras 100 años quiere seguir conectando Finlandia de una forma sostenible

La aerolínea finlandesa FINNAIR, fundada el 1 de noviembre de 1923 con el nombre Aero Oy, celebró su 100 aniversario con una fiesta muy especial en Madrid, fue en la Residencia de la Embajada de Finlandia, en la que hubo hasta tarta de cumpleaños. El encargado de hacer la presentación de estos 100 años de trayectoria fue Javier Roig el actual Market Director Europe, con quien hablamos de esta longeva compañía aérea.

Lleva trabajando en FINNAIR 28 años, ‘comencé en el verano de 1995’

¿Pero cómo llega Javier Roig a FINNAIR?

Hice económicas y turismo, trabajé unos años en agencias de viajes de negocios, luego en hoteles y de ahí pasé a la aviación, para conocer otras cosas del sector.

Javier Roig, actual Market Director Europe de FINNAIR desde 1995 ha ocupado diferentes cargos en la compañía aérea finlandesa

Javier Roig, desde 1995 ha ocupado diferentes cargos en la compañía aérea finlandesa, y en 2011, después de quince años se convirtió en el primer español en asumir la máxima responsabilidad de la aerolínea en España y Portugal, y en enero del 2023 fue nombrado Market Director Europe.

FINNAIR es una de las aerolíneas más veteranas del mundo, la sexta más antigua, más longeva que su aliada IBERIA que acaba de cumplir 90 años.

FINNAIR ha cumplido 100 años…

Si, esta compañía inició su andadura en el año 1923, seis años después de que Finlandia fuera independiente de Rusia. La historia de Finlandia y la de FINNAIR están muy a la par, ambas tienen hoy más de 100 años.

Por aquel entonces comenzó a volar entre Helsinki y la capital de Estonia, Tallin, que se encuentra al otro lado del golfo de Finlandia, en el Mar Báltico; a unos 80 kilómetro. En aquellos momentos se utilizaban aviones con flotadores, o con esquís, porque el mar Báltico se congela.

Su primer avión, un Junkers F-13, disponía de esquís para despegar en invierno y flotadores para hacer lo mismo en verano. Su primer vuelo fue una carga de correo entre Helsinki y Tallin, y durante su primer año transportó 269 pasajeros

‘Ese fue el inicio de FINNAIR en su primer año. En 1924 aparte de correo se transportaban a unos 300 pasajeros. Hoy estamos volando a un millón de pasajeros al mes. Somos una compañía aérea con 12 millones de pasajeros.’

Aerolínea nórdica…

Si, FINNAIR es la compañía aérea de Finlandia, no es escandinava, sólo es nórdica. Ni por cultura, ni por gastronomía, ni por idioma, no tiene nada que ver con Escandinavia, nosotros somos nórdicos, siempre blanco y azul.

En 1968 Aero O/Y pasó a llamarse FINNAIR. En 1983 se convirtió en la primera compañía aérea en ofrecer vuelos sin escalas entre Europa Occidental y Japón y en 1988 comenzaron los vuelos directos entre Helsinki y Pekín.

‘En sus inicios no se llamaba FINNAIR, se llamaba Aero O/Y, es por eso que nuestro código de IATA de todos nuestros vuelos es A Y, no FI, que es otra compañía también del norte, concretamente escandinava pero no somos nosotros.’

Y en estos momentos….

Hoy somos una compañía con 80 aviones. Actualmente volamos al continente asiático, por supuesto a los casi veinte aeropuertos de Finlandia, y volamos también por el Atlántico a varios aeropuertos de Estados Unidos.

Además, somos miembros de la Alianza Oneworld, la alianza donde están también mis compañeros de Iberia, con los que compartimos códigos y hacemos negocios conjuntos en Estados Unidos, Canadá y México, con British Airways y American Airlines también tenemos códigos conjuntos y con Japón en los que estamos con Iberia, British Airways y con Japan Airlines.

FINNAIR llega a España en 1964. Desde el principio fue la solución para que los finlandeses salieran de un invierno largo y de poca luz. Su historia en España va muy ligada a Málaga, ya que la colonia finlandesa en la Costa del Sol es grande.

FINNAIR llegó a España en la década de los 60, actualmente, ¿cuáles son principales destinos de FINNAIR en España?

Todos los días volamos a Málaga, todos los días a Madrid, todos los días a Barcelona y luego no todos los días pero casi todos a Alicante y a los aeropuertos canarios más importantes como Tenerife, Las Palmas, Arrecife y Fuerteventura.

¿Qué supone el mercado español para FINNAIR?

Supone el sol. De todo nuestro pasaje que sale de España la mitad se queda en Finlandia, tanto en invierno como en verano, y la otra mitad conecta a los países bálticos, a los países vecinos o de largo radio a Los Angeles a China a Japón a Bangkok o a India, a donde también volamos; pero la mitad se quedan en Finlandia.

Sobre el total de facturación de la compañía España estará en un 10%. Aquí volamos menos de lo que volamos a Francia por ejemplo. También a Inglaterra, es muy importante para nosotros Manchester, Londres a donde volamos 6 veces al día, son ciudades importantes que en dos horas llegan a Helsinki.

Es una de las compañías aéreas más afectadas por la guerra de Ucrania, porque están cerca. Las compañías europeas decidieron no sobrevolar el territorio ruso para no ayudar a la economía Rusia.

¿Las actuales guerras y la pandemia como han afectado a la aerolínea?

Por ejemplo Finlandia es país vecino del cielo aéreo ruso, que en estos momentos no podemos sobrevolar.

Después la guerra de Israel y anteriormente el COVID… estamos vivos pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí. La pandemia supuso 18 meses parados, volábamos un 10% de lo que volábamos antes y hoy ya estamos volando un 80 % de lo que volábamos antes de la pandemia. Todavía no estamos al 100%.

¿Qué proyectos tiene actualmente FINNAIR?

Pues, seguir volando a Asia, seguir conectando Finlandia y seguir conectándola de una forma muy sostenible. Nosotros somos pioneros en sostenibilidad, por el país al que representamos, donde la sostenibilidad es algo muy importante desde hace muchos años.

A este respecto,… la 77ª Asamblea General Anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) aprobó una resolución para conseguir cero emisiones netas de CO2 en 2050…

Si y nosotros alcanzaremos la neutralidad de carbono para el 2045, porque vamos por delante.

La flota es moderna, la mayoría de los más de 70 aviones son Airbus…

Si, son cerca de 80 aviones, tamaño Iberia, todos son nuestros, alquilamos pocos, tenemos algún leasing pero muy pocos, la mayoría son en propiedad.

¿Previsiones de aumentar la flota?

En este momento no, tenemos que esperar que la situación mejore porque el espacio aéreo no está a nuestro alcance.