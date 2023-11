Qatar, para una escapada bajo el sol, perfecta para invierno

jueves 23 de noviembre de 2023 , 08:16h

Temperaturas agradables y el brillo constante del sol son algunos de los grandes protagonistas en Qatar durante los meses de invierno, un oasis en el que olvidarse del frío y la lluvia y perderse en una escapada de ensueño. Bañarse en las aguas del golfo Arábigo, vivir una aventura en el desierto o empaparse de un ambiente festivo diferente, son solo algunos de los planes para en un destino que se adapta a todo tipo de viajeros y gustos.

Playa y aventura en el desierto

¿Qué ocurre cuando el mar se adentra en las arenas del desierto? Este fenómeno, que solo se puede observar en unos pocos lugares del mundo, crea postales de cuento como la que se encuentra en el conocido como Mar Interior de Qatar, también llamado Khor Al Adaid. Un paisaje que finaliza en la playa del mismo nombre, donde poder empaparse de las vistas y relajarse tras un recorrido por las dunas del desierto. Al atardecer, la magia de la luz del desierto brilla con aún más fuerza.

Los 4x4 son una de las opciones favoritas de los viajeros para surcar las ondulantes dunas y adentrarse en el desierto hasta llegar a esta zona. Un safari inolvidable por un entorno que resguarda las tradiciones beduinas de Qatar.

Al Thakira: el oasis verde de Qatar en forma de manglares

Sorprende observar en Qatar un enclave tan verde como el de Al Thakira, al norte de Doha. Esta zona de humedales es uno de los puntos favoritos de locales y visitantes por igual, un lugar en el que pasar un día de relax en la naturaleza. Una de las actividades por excelencia es el kayak, una forma perfecta de recorrer los humedales e ideal con las suaves temperaturas del país en estos meses. Tomar tranquilamente el sol o hacer un picnic son otros de los planes siempre incluidos en una visita a la región.

Relax bajo el sol

Para esos viajeros que buscan olvidarse por completo del mundo durante sus vacaciones y dejar la mente en blanco bajo los rayos del sol, Qatar presume de una amplia oferta de playas y hoteles perfectos para unas vacaciones veraniegas en pleno invierno. Desde hoteles en una isla privada como Banana Island Resort Doha by Anantara, donde hospedarse en una villa privada directamente sobre las aguas del golfo; a refugios en medio del desierto como The Outpost Al Barari, con villas privadas con piscina propia; pasando por playas de arena blanca sin salir de Doha, como las de los hoteles Intercontinental Doha o St. Regis; y Hilton Salwa Beach Resort & Villas, con suites, villas, spa y parque acuático incluido, Desert Falls Water and Adventure Park, con más de 50 atracciones.

Para la desconexión absoluta, el norte del país acoge Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, un complejo de bienestar de inmersión completa, con servicios y tratamientos que convertirán el viaje en una auténtica experiencia.

Winter Wonderland

El auténtico espíritu del invierno no está reñido con las buenas temperaturas, y prueba de ello es Lusail Winter Wonderland. Uno de los grandes reclamos para los viajeros en estas fechas, el parque temático hermano del londinense en Hyde Park alberga 50 atracciones, montañas rusas, cafés, pista de hielo e infinitas opciones de entretenimiento. 93.000 metros cuadrados entre los que perderse y empaparse del ambiente festivo.