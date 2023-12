Islas Cook en invierno, temporada llena de posibilidades para viajar y escapar del frío

jueves 14 de diciembre de 2023 , 08:59h

El invierno trae consigo temperaturas frías, abrigos grandes y menos planes al aire libre por la falta de luz, pero hay un lugar donde esta época es justo momento de florecimiento: Islas Cook, el paraíso del Pacífico Sur. Y es que el archipiélago reluce durante esta temporada por su calma, sus playas de arena blanca, sus lagunas azules y su naturaleza exuberante.

Si a todo ello le sumas que no hay masificación, ya que no es posible encontrar grandes complejos hoteleros y las alturas máximas de las edificaciones no puede superar la de los cocoteros de la zona, Islas Cook es un destino donde disfrutar de la tranquilidad y el lujo, con múltiples posibilidades para conectar con el entorno.

Escapada desde Australia y Nueva Zelanda

Organizar una escapada de invierno a Islas Cook es más sencillo con una conexión desde Australia y Nueva Zelanda. Durante esta temporada, las posibilidades de alojamiento se amplían, pues hay mayor disponibilidad y opciones que se adaptan a todo tipo de viajeros.

Como decidir por qué isla empezar puede ser una decisión compleja, existen opciones que permiten combinar estancias en varias islas del sur como Atiu, Mangaia, Mauke y Mitiaro, saltando de una isla a otra en avión de manera cómoda y sencilla. Este tipo de paquetes permite combinar los diferentes alojamientos con visitas a las bellezas naturales de cada isla, pudiendo acercarse también a su interesante cultura.

Para los viajeros que buscan verdaderas aventuras, en las islas del norte se encuentra Manihiki, el lugar en donde se cultivan las preciadas perlas negras y a las que solo se llega en vuelo privado. También es posible disfrutar aquí de las mejores rutas de trekking, que no solo permiten experimentar el terreno, sino conocer las tradiciones locales. De hecho, durante la ruta es posible visualizar arroyos y cauces de ríos, así como plantaciones frutales privadas de papaya, tamarindo, fruta de la pasión, jackfruit, mangostán, rambután, hibisco y coco; hasta llegar a un mirador en donde poder apreciar las impresionantes vistas de la costa sur. Además, también se puede disfrutar del avistamiento de aves como el kakerori, el oi, el rupe y el colorido kukupa.

Para las parejas, una gran experiencia es el paseo en sup al atardecer. Este recorrido es una travesía a través de las plácidas y cristalinas aguas de la Laguna Muri de Rarotonga; toda una experiencia que combina los colores del atardecer con la llegada de la noche.

El invierno de Islas Cook también es la mejor época para practicar actividades al aire libre como la pesca. Desde octubre hasta mayo es posible practicar esta actividad para el atún de aleta amarilla; de noviembre a abril para el marlín azul; y el resto del año están el atún rayado, el atún diente de perro, el peto o el acanthocybium, un pez de la familia de la caballa.

Una boda en el paraíso

Estos meses son también los más destacados para celebrar bodas en un entorno paradisíaco. Una de las propuestas más deseadas es celebrar la unión en Aitutaki, un rincón de ensueño con arena blanca y aguas turquesas poco profundas, para finalizar con un picnic disfrutando de la esencia más pura de la naturaleza.

Conexiones aéreas

Air New Zealand ofrece la facilidad de volar hacia Rarotonga con vuelos diarios desde Auckland (Nueva Zelanda) en tan solo cuatro horas. También es posible optar por Jetstar, con una frecuencia de cuatro días a la semana desde Sydney (Australia) y una duración de casi seis horas. Además, Air Tahiti y Air Rarotonga, la aerolínea nacional de las islas, ofrece rutas desde Papeete/Tahití quincenalmente con una duración de casi tres horas y conexiones frecuentes a lo largo de la semana desde Aitutaki. Asimismo, Hawaiian Airlines opera semanalmente desde Honolulu con una duración de poco más de seis horas.