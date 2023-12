Propuestas mágicas de Grandvalira Resorts prepara esta Navidad

Las estaciones de Grandvalira Resorts ya lo tienen todo a punto para recibir la Navidad con un amplio abanico de propuestas navideñas y de aventura para toda la familia, acompañadas como es habitual de las actividades mágicas como el mushing o las salidas en motos de nieve, las comidas en las terrazas más icónicas de las estaciones o las cenas bajo las estrellas.

Las actividades más típicamente navideñas son siempre las grandes protagonistas en esta época en Grandvalira Resorts. Así, este año no faltarán las bajadas de antorchas en Soldeu, el 31 de diciembre a las 18 h en la pista Ós, y en Pas de la Casa, el 5 de enero en la pista Directa. Esta última irá seguida de la llegada de los Reyes Magos, a los que se dará la bienvenida con la tradicional cabalgata y un gran espectáculo de fuegos artificiales. Los pequeños esquiadores, de 6 a 12 años, también tendrán su protagonismo y podrán participar en la bajada de lucecitas de Soldeu el día 3 de enero. Ambas bajadas de Soldeu contarán con el Demo Team, que hará el descenso con un espectacular vestido de luces led.

La persona más buscada estos días, Papá Noel, visitará el día 24 de diciembre los jardines de nieve del Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp para acompañar a los pequeños esquiadores en sus primeras bajadas, así como las escuelas de Soldeu, El Tarter y Canillo el mismo día 24 para que los niños y niñas le puedan expresar sus deseos más especiales. Los visitantes de Ordino Arcalís podrán encontrarse con Papá Noel esquiando por la estación las mañanas a partir de hoy y hasta el día de Navidad de 10 h a 12 h. Después visitará los jardines de nieve y, de 13 h a 15 h, estará disponible en el restaurante de Planells para quien le quiera hacer llegar sus deseos.

Aquellos que quieran un encuentro más especial e íntimo con Papá Noel pueden visitarlo acompañado de sus duendes en el restaurante Cow Bella de Pal Arinsal el 22 de diciembre; disfrutar de una merienda-cena con él en Canillo los días 22 y 23, o merendar junto al fuego y hacer manualidades con él en la Cabaneta de Incles de Epic Andorra cada día hasta el 23.

Aprender en Grandvalira Resorts esta Navidad

Las escuelas de las diferentes estaciones estarán al 100% operativas durante las festividades para ofrecer al visitante el amplio abanico de programas de aprendizaje que ofrecen para todas las edades, niveles y disciplinas. Así, cualquier persona que lo desee puede aprender o mejorar su técnica no solo en esquí y snowboard, sino también en Freestyle y Freeride. Para ello, todos los sectores de las estaciones cuentan con zonas de debutantes altamente preparadas y que además disfrutan actualmente de buenas condiciones para la práctica del esquí. En los jardines de nieve, los más pequeños podrán iniciarse en el snowboard con la metodología Burton Riglet, un programa innovador y progresivo que facilita el aprendizaje de una manera segura.

Navidad musical y après-ski

El après-ski de L'Abarset será uno de los puntos más calientes de esta Navidad, y hará vibrar la estación con las propuestas que tiene preparadas. Esta semana pasarán por el local del sector El Tarter de Grandvalira Marco Faraone, este sábado, así como Simply J, LAEET, Noe Osses, Patricia Mantovani y Edu_Art.

La intensidad irá aumentando y, para despedir el 2023, el templo del après-ski ha preparado unos días de alta vibración que comenzarán el día 28 con Viktor Ollé. Los DJ Arodes y Andrea Oliva serán los artífices de una actuación muy especial que contará con la performance de Mr. Dripping el viernes 29, mientras que Josh Wink es el gran reclamo del día 30. Vidaloca será el encargado de poner el ritmo en la última tarde après-ski del año, el día 31.

Enero llega cargado con una nueva edición del Brunch Electronik, el día 5, con el dance electrónico de Vitalic, el techno de Raxon y la DJ residente Patricia Mantovani. El día anterior vuelve Eli Kapowski de la mano del San Miguel (never) chill Thursdays y el día de Reyes cerrarán las celebraciones navideñas las actuaciones de Viviana Casanova, Dosem y Edu_Art.

Además, el templo del après-ski mantiene su propuesta de Urban Sounds con Blade los miércoles y las fiestas “We Love the 80’s & 90’s” para toda la familia los domingos.

Las terrazas de los diferentes sectores también contarán con DJ y actuaciones. Pal dispondrá de DJ en el Xiringuito y en el Pla de la Cot, así como en El Niu de Arinsal. Ordino Arcalís, por su parte, también contará con sesiones de DJ en La Coma y con la actuación del Mag Jorge en Planells con su magia de proximidad.

Cielo estrellado y gastronomía, protagonistas de estas fiestas

El cielo estrellado andorrano no tiene igual, y disfrutarlo durante una cena a 2.000 metros de altitud es una de las grandes experiencias que se pueden vivir en las estaciones de Grandvalira Resorts. Locales como el Coll de la Botella en Pal Arinsal proponen las cenas Starlight, en las que se puede vivir la belleza de la noche a través de sus singulares arroces y carnes a la piedra. Aún más singular será cenar en el Pla de la Cot, donde para llegar es necesario hacerlo en esquí de montaña o ratrac.

En Ordino Arcalís se puede vivir la experiencia en el restaurante La Coma, donde el ascenso se realiza con un vehículo oruga, y en el Refugio de Sorteny donde, además, se puede pernoctar. También ofrece cenas el nuevo y exclusivo restaurante con forma de tubo de cristal, el bulthaup Grau Roig. Con capacidad para hasta 16 personas, ha sido decorado por la prestigiosa marca y ofrecerá almuerzos y cenas.

Durante el día, Grandvalira Resorts cuenta con 87 puntos de restauración con diferentes propuestas donde siempre destaca el gran ambiente y la apuesta por la buena gastronomía. Algunos de los restaurantes clásicos de Grandvalira que uno no se puede perder durante su visita son El Racó de Solanelles, que este año ha reformado la terraza, el Lago de Pessons, la Arrosseria Pi del Migdia, la terraza In the Snow Veuve Clicquot, o el Wine & Meat Bar by Jean Leon.

Agenda Grandvalira:

24 de diciembre, visita de Papá Noel en los jardines de nieve de Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp durante la mañana y a partir de las 11 h en los jardines de nieve de Soldeu, El Tarter y Canillo.

31 de diciembre, a las 18 h: Bajada de Antorchas en Soldeu (inscripciones escuela de Soldeu). Recorrido: pista Ós.

3 de enero, a las 18.30 h: Bajada de Lucecitas en Soldeu para niños y niñas de 6-12 años. Recorrido: pista Ós.

5 de enero, Brunch Electronik en L’Abarset.

5 de enero, a partir de las 18 h: Bajada de Antorchas en Pas de la Casa, cabalgata y fuegos artificiales.

Agenda Pal Arinsal:

22 de diciembre, último día para visitar a Papá Noel en la Cow Bella.

Agenda Ordino Arcalís: