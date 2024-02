Jimmy Choo presenta el zapato con cristales de Swarovski, The Crystal Slipper

Jimmy Choo desvela The Crystal Slipper, el zapato de cuento de hadas definitivo reinterpretado para esta ocasión. The Crystal Slipper evoca el romanticismo de un zapato de corte rococó del siglo XVIII, con una meticulosa artesanía y cristales de Swarovski aplicados a mano que dan la ilusión de una joya que irradia luz, aportando fantasía y magia a cada paso. El Crystal Slipper encarna el glamour inherente a Jimmy Choo y el poder transformador de un par de zapatos.

"Personificando la fantasía y la magia, el zapato The Crystal Slipper es una oda al encanto eterno del glamour. Me inspiré en el concepto del amor y me sentí atraída por los cristales en forma de corazón de Swarovski". - Sandra Choi, Directora Creativa



La extraordinaria artesanía de Jimmy Choo se pone de manifiesto en la meticulosa selección y la disposición innovadora de los cristales de Swarovski. Los cristales son sinónimo del glamour inherente a Jimmy Choo y confieren un aire de magia y fantasía. Cada par está minuciosamente acabado a mano con aproximadamente 12.938 cristales de Swarovski de nueve variedades diferentes aplicados individualmente, incluso en la parte inferior del zapato, dando a The Crystal Slipper la apariencia de reflejar la luz desde el interior. Un racimo de cristales en forma de corazón decorado a mano adorna el zapato de puntera afilada: el toque final definitivo.

Cada zapato Crystal Slipper se entrega con un packaging exclusivo inspirado en la en la preciosa naturaleza de un estuche de joyería, que proporciona el regalo definitivo y el unboxing espectacular que merece una pieza tan excepcional.