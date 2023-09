Jimmy Choo inaugura un exclusivo Pop-Up en Paris diseñado por Crosby Studios

La marca global de lujo Jimmy Choo se asocia con el estudio internacional de arquitectura y diseño de interiores Crosby Studios para crear una tienda pop-up en París. Harry Nuriev, fundador y director creativo de Crosby Studios, ha transformado la icónica caja de zapatos color ostra de Jimmy Choo en un espacio abovedado que da la Vuelta al concepto tradicional de boutique de lujo. Destacando en primer plano el almacén, Jimmy Choo invita a sus clientes a adentrarse en el funcionamiento interno de la marca.

El pop up refleja los valores glamurosos y divertidos del ADN de Jimmy Choo, creando un entorno inmersivo para albergar tesoros de edición limitada y artículos de coleccionista que abarcan zapatos, bolsos y accesorios. Las referencias al almacén de la marca están integradas de manera inteligente en todo el espacio: cajas de zapatos de Jimmy Choo elaboradas en suntuosa piel de ante y rematadas con etiquetas doradas y alineadas en las paredes del espacio. Estos detalles se complementan con una zona de asientos en color dorado y paneles dorados dispuestos por las paredes, que contrastan con toques de terciopelo que aportan un toque sensual y decadente, mientras que una puerta con cristal de espejo infinito refleja el eterno encanto de los accesorios y zapatos; creando una narrativa totalmente nueva para los clientes.



"Estoy muy emocionada de trabajar con Harry, aportando su arte para elevar y vigorizar el inesperado diseño de Jimmy Choo. el espacio que ha creado para nuestro pop up de Montaigne toma como base la funcionalidad aparentemente utilitaria del almacén de la tienda y lo convierte en una experiencia glamurosa e inversiva. esto uno es más que el principio de nuestra conversación creativa y me intriga ver como evoluciona". - Sandra Choi, directora creativa de Jimmy Choo



Proclamado pionero del minimalismo global, Nuriev juega con el transformismo, que le lleva a tomar objetos, materiales y formas existentes para imbuirlos de nuevas cualidades estéticas y físicas; trascendiendo los marcos de percepción habituales.



"Me inspiré en las cajas de zapatos y la idea de elevar el concepto de almacén para trasladarlo a la fachada de la tienda. Me encanta transformar y exponer objetos inusuales. En cuanto a la paleta cromática de gris claro y dorado, me inspire en los primeros diseños de la marca. También me gustó la idea de una habitación secreta, o una habitación que “no se supone” que se vea como espacio comercial." – Harry Nuriev, fundador y director creativo de Crosby Studios.



El pop up abrirá sus puertas durante la Semana de la Moda de París, desde el 28 de septiembre hasta diciembre. Este espacio comercial inmersivo marca el inicio de una colaboración creativa entre Jimmy Choo y Harry Nuriev como primer vistazo a un concepto creativo que se aplicará a mayor escala en una nueva tienda en Japón que abrirá en diciembre de 2023.