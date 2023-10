Nueva colaboración de la firma Jimmy Choo con Jean Paul Gaultier

La firma de accesorios de lujo Jimmy Choo y la casa francesa Jean Paul Gaultier desvelan su nueva colección cápsula colaborativa de calzado Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier. Una conversación creativa entre ambas firmas de moda cuyos legados paralelos abarcan mezclas culturales polifacéticas, el amor por la artesanía y una ideología idiosincrásica de glamurosa rebeldía. La colaboración fusiona las identidades de estas dos marcas icónicas – una emblemática de Londres y la otra esencialmente parisina – y explora la dicotomía entre estos dos puntos geográficos y filosóficos.

La colección cápsula propone grandes éxitos que mezclan los códigos elementales y eternos de Gaultier con los modernos iconos de Jimmy Choo. Trampantojos, sexualidad, rebelde elegancia, artesanía y alta costura – los lenguajes singulares de Jimmy Choo y Jean Paul Gaultier encuentran un vocabulario dual – valores compartidos – de empoderamiento, individualidad y celebración a lo grande de la feminidad – y unión estética para inspirar esta colección. El resultado es una rica mezcla de dos herencias, dos nacionalidades, dos personalidades. Esta colección se convierte en la historia de dos ciudades.

La Colección

El modelo WEDGE de Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier establece desde el principio el mensaje único de esta colaboración: dentro de los tacones de cuña de plexiglás de 110mm se encuentra, en un pie, una torre Eiffel grabada con láser y, en el otro, el Big Ben; los monumentos más reconocibles de las respectivas ciudades, enmarcado en este choque de culturas a través de la alta costura. Si la puntera alargada y el empeine estilizado son una silueta emblemática de Jimmy Choo, también se encuentra un toque del ingenio de Gaultier: la parte trasera de las cuñas está esculpida, como si trazara el etéreo contorno de un tacón de aguja, pareciendo caminar sobre el aire. Se aprecia un marcado contraste con respecto al tacón, creando una simetría gráfica: su estilizada silueta y su forma imprevista son parte de la estética de ambas marcas. Además, el tacón con forma cuadrada, es el leitmotiv de todos los modelos de la colaboración.

Tatuajes cambiantes cuyos dibujos están plasmados en la cremosa piel de napa de las botas por encima de la rodilla de la colección de Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier. Inspiradas en la innovadora colección “Les Tatouages” de Gaultier (Primavera/Verano 1.994), esta silueta estilizada y elegante sirve de lienzo para para la reinterpretación de un motive recurrente de la casa Gaultier. En este caso, el tatuaje se convierte en un estampado finamente elaborado – creado especialmente para esta colaboración de Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier - mediante un dúo de tonos neutros. Los PUMP de Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier aporta al diseño un toque de alta costura: un alargado empeine sobre un moderno tacón de 60mm en color malva, evocando el modelo original de Gaultier. Aquí, el tatuaje se realiza con microcristales de pave para aportar el toque de glamour propio de Jimmy Choo, junto con las versiones elaboradas en piel.

Jean Paul Gaultier es sinónimo de su rebelde propuesta de ropa interior como prenda exterior, una valiente reivindicación de la corsetería, no solo como símbolo de represión o restricción, sino como un emblema de la liberación sexual moderna para todas las identidades de género. El modelo CORSET SLING BACK de Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier entrecruza el característico cordón de la prenda a través de un empeine abierto en diferentes colores como el blanco, el plata el negro o el denim.

El arte de la ilusión continua con el modelo de bota CUFF OVER THE KNEE de Jimmy Choo / Jean Paul Gaultier, presentando un divertido estampado vaquero que realmente se trata de un trampantojo. Un dúo de oportunidades de estilo, ya sean subidas hasta el muslo para mostrar el exterior elaborado en piel de becerro Negra, o dobladas a modo de botín para revelar un interior de lona con estampado vaquero

Finalmente se presenta una auténtica fusión de dos iconos: la joyería de inspiración heavy metal característica de Jean Paul Gaultier, evocadora de la subcultura punk londinense que le inspire a lo largo de su Carrera parisina, mezclada con el querido y sofisticado modelo BING de Jimmy Choo. Una vez más, se aprecia una perspectiva compartida: la delicada silueta del BING hace un guiño a la historia moderna de Gaultier como una de las principales casas de alta costura de París. Por otro lado, los marcados detalles recuerdan el amor de Jimmy Choo por las tachuelas, el cuero y el estilo motero junto con los delicados zapatos de salón para encarnar a la rebelde romántica.

“Jean Paul Gaultier es un icono, como hombre y como marca. Adoro su trabajo desde siempre y me ha inspirado durante toda mi vida en el mundo de la moda. Me sentí honrada e increíblemente emocionada de poder reinterpretar su legado y el significado de su obra y su mundo, junto con Florence Tétier, a través de la visión de Jimmy Choo. Lo que encontré fue un espíritu afín – tanto en Gaultier como marca y en Florence como mujer. Compartimos creencias y puntos de vista que pudimos plasma en esta colección que celebra la artesanía, el AND distintivo de estas dos marcas tan queridas y, como corresponde, el poder y la fuerza de la individualidad.” - Sandra Choi, directora creativa de Jimmy Choo

“Pensé que era una estupenda combinación porque para mí, Jimmy Choo es como el Gaultier de los zapatos – la artesanía se encuentra con la rebeldía. Gaultier es una marca sólida con una fuerte identidad de alta costura, y realmente queremos asociarnos con personas que tienen un savoir faire que nosotros no tenemos. Jimmy Choo tiene una gran experiencia en marroquinería y calzado. Tanto Gaultier como Jimmy Choo trabajan para empoderar a la gente – como siempre ha hecho el señor Gaultier en su trabajo, al igual que Jimmy Choo – se trata de una sinergia fantástica.” Florence Tétier, directora creativa de Jean Paul Gaultier