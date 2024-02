Exposición Internacional de Arte Escolar en Taipéi

lunes 05 de febrero de 2024 , 09:48h

Del 7 al 25 de agosto de 2024 se celebra en Taipéi (Taiwán) la 55ª edición de la Exposición Internacional de Arte Escolar, una exhibición artística dirigida al público infantil que pretende promover el conocimiento y la amistad entre jóvenes generaciones de todo el mundo mediante el intercambio de obras realizadas por niños y jóvenes de entre 3 y 15 años.

La muestra, organizada por la Asociación para la Educación a través del Arte, de la República de China (Taiwán), acogerá obras procedentes de todo el mundo en diferentes categorías (pintura al óleo, acuarela, grabado en madera, dibujo a lápiz, pintura con ceras, pastel, collage, diseño gráfico, etc.) y con un formato de 55 cm x 40 cm.

Un jurado formado por artistas, educadores, psicólogos y profesores de arte de Taiwán, así como de otros países como Japón, Malasia y EEUU, seleccionará de entre todos los envíos los mejores trabajos para participar en la exposición.

Los escolares, colegios o instituciones que estén interesados en participar deberán enviar sus trabajos antes del 15 de abril de 2024 a la siguiente dirección:

The Association for Education through Art, Republic of China

Nº 43, Nanhai Road, Taipei City, 100 Taiwan (ROC)

Los trabajos deberán ir acompañados de los siguientes datos (a ser posible, en inglés): nombre completo del autor, edad, sexo, nacionalidad y nombre y dirección del colegio o institución a la que pertenece.

Se pueden acceder a las bases completas y la solicitud en la web y en el documento pdf:

http://www.kaearoc.org.tw/html/

Asimismo, para más información, se puede contactar con el siguiente correo electrónico: [email protected]