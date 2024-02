Qué hacer para preparar el coche para el frío, el viento y la lluvia

lunes 12 de febrero de 2024 , 10:06h

La borrasca Karlota llega a España con un fuerte temporal de frío, viento y precipitaciones. En ciudades como Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia o Burgos se esperan rachas que pueden superar los 90 o los 100 km/h. Esta situación se puede repetir en la zona centro y continuar el fin de semana. De hecho, el domingo llega otro frente desde el atlántico. Un temporal que nada tiene que ver con el clima de los últimos días. De hecho, se ha tenido el enero más cálido desde que hay registros. Ante este nuevo escenario climático, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, ofrece diez recomendaciones para tener el coche preparado para hacer frente a esta situación de clima adverso. Además, ofrece consejos claves de cara a la conducción.

Neumáticos en perfecto estado. Son el único elemento de conexión entre el coche y la vía. En situaciones de climatología adversa deben estar en buen estado para que reaccionen correctamente y no se alargue la distancia de frenado. En este sentido, hay que comprobar que no están desgastados;en este caso, pierden agarre o adherencia, sobre todo en mojado. La normativa establece que la profundidad del dibujo de la banda de rodadura no debe ser inferior a 1,6 mm —aunque se recomienda no bajar de 3 mm—, sobre todo con suelo mojado. Un neumático desgastado aumenta radicalmente el riesgo de aquaplanning y alarga la frenada de forma alarmante.

Se puede comprobar el desgaste con un medidor de profundidad o profundímetro. También se pueden localizar los testigos de desgaste repartidos por la banda de rodadura. Los fabricantes incluyen en el flanco del neumático una serie de indicadores, que pueden ser el propio logotipo de la marca, un triángulo o las siglas TWI (de Tread Wear Indicator). Un neumático próximo a ese límite de desgaste no es un neumático seguro, por lo que se recomienda cambiarlo antes.

Igualmente, si se utilizan cadenas de nieve, es importante colocarlas correctamente para que no se dañen, además de no superar la velocidad máxima de 50 km/h y retirarlas cuando ya no sean necesarias. Las cadenas de nieve son fundamentales para conducir con nieve si no se dispone de neumáticos de invierno o neumáticos all season. Este vídeo ofrece consejos para instalar las cadenas de forma correcta.

Óptimo estado de la batería. Es uno de los elementos del automóvil que más sufren con las temperaturas extremas como el frío. Se recomienda estacionar el vehículo en un recinto cerrado por la noche como puede ser un garaje para evitar al máximo las bajas temperaturas. Si no hay otra opción que dejar el vehículo en la calle, se recomienda cubrirlo con fundas específicas, sobre todo en las noches más frías.

Utilizar líquido limpiaparabrisas específico para el frío. Si sólo se echa agua y jabón, se puede congelar.

Disponer del equipamiento necesario para quitar el hielo del parabrisas que muchos conductores se encuentran por las mañanas. Se aconseja utilizar un descongelador de parabrisas específico junto a una rasqueta de plástico.

No se debe rascar el cristal con algo metálico porque se puede dañar la luna. Tampoco es recomendable echar agua caliente sobre el cristal porque el cambio de temperatura puede romperlo ni echar sal porque araña la luna.

Procurar que las escobillas no queden en contacto con el parabrisas durante la noche. Se puede colocar una sábana, cartón o una semifunda que cubra todas las ventanillas, dejando por encima los limpiaparabrisas. De esta forma, se evita que se queden pegados por el frío al cristal.

Antes de iniciar la marcha, desde Norauto se recomienda dejar el motor arrancado durante unos segundos para que todos los líquidos circulen.

Climatizador. Su buen funcionamiento es especialmente importante durante el invierno. Hay que dirigir el climatizador hacia los cristales cuando se empañen para que lo hagan más rápidamente.

Se debe elegir el líquido anticongelante o refrigerante apropiado para el invierno y comprobar de manera periódica que se encuentra dentro de los límites fijados por el fabricante del vehículo. Esto es vital para evitar daños en el motor. Un factor importante es que tenga una temperatura de congelación, cuanto más baja, mejor, para que no se congele en periodos en los que haga especialmente frío.

En invierno tampoco se recomienda dejar estacionado el vehículo durante tiempos prolongados; esto también afecta a la batería y al resto del sistema electrónico del vehículo. Norauto recuerda que es recomendable circular con el vehículo con frecuencia para que todos los sistemas se pongan en funcionamiento.

Ante cualquier signo de alarma en el vehículo, como por ejemplo humo de olor y color diferente, mal comportamiento del automóvil o un testigo del coche encendido, se debe realizar una revisión del vehículo para solucionar el problema.

Al volante siempre con precaución

En lo que se refiere a la conducción, desde Norauto recomiendan evitar utilizar el coche si hay riesgos. En este sentido, debe primar la precaución y la responsabilidad, teniendo cuidado en el momento exacto en el que comienzan las primeras gotas de lluvia o los primeros copos de nieve: es en estos momentos cuando la conducción es especialmente peligrosa al mezclarse la suciedad propia de la carretera con el agua.

Se aconseja: