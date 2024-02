MUJERES EN VIVO 2024 copará los escenarios de las salas entre el 8 y el 31 de marzo

viernes 16 de febrero de 2024 , 08:26h

72 propuestas de música en vivo en 33 salas de Madrid conforman MUJERES EN VIVO 2024, el ciclo organizado por Madrid en Vivo con la colaboración de la Comunidad de Madrid que impulsa la visibilidad del talento femenino en la escena.

Mujeres en Vivo celebra su quinta edición manteniendo la filosofía que siempre ha caracterizado a este ciclo: poner en valor la presencia y la notoriedad de las mujeres en la escena musical actual. Un proyecto conjunto de Madrid en Vivo y la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política Social), que siempre han abogado por la igualdad dentro del circuito de música en vivo.

El total de 72 propuestas que conforman su programación, se desarrollarán entre el 8 y el 31 de marzo, en 33 salas y tablaos flamencos de Madrid. Aunque su cartel esta predominantemente compuesto por conciertos, Mujeres en Vivo 2024 ofrecerá también microteatro y espectáculos flamencos de la mano de FLAMENCO CAPITAL.

Mujeres en Vivo 2024 comienza su andadura, como no podía ser de otra manera, el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que encontramos un número abultado de propuestas, entre las que se encuentra el cruce de camino entre el R&B y el pop de Patricia Lint + La Pains en Cadavra, The Clams en El Intruso demostrando ser uno de los conjuntos de soul más sólidos de todo el país, la presentación de Rheia Gorecki + Grima en Moby Dick, o la fresca propuesta de flamenco fusión de Blanca La Almendrita en Tempo Audiophile Club. El sábado 9, el ritmo no cesa con propuestas de la escena alternativa como la de Today’s Tuesday en Cadillac Solitario o Lea Leone en Fotomatón, y las más urban, como la de Machete en Boca en Insomnio, o la más cercana al pop de Ali Abellán + Carmen Lillo en Morocco. Para cerrar un intenso primer fin de semana, el ciclo nos trae propuestas como el talante al baile de Andina Melo Dupak, Luana Rubin y Atenea Toro en Essential Flamenco de Torero, o el inspirador y evocador jazz de María Parra Trío en Villanos.

La segunda semana de Mujeres en Vivo 2024 nos depara una primera cita el miércoles 13 con el indie-folk de Rivers & Suns en el Café La Palma. El jueves 14, la fresca propuesta del neosoul de Fitasha impregnará el escenario de Moe, y el taconeo de la bailaora Paula Rodríguez deleitará al público en el espectáculo flamenco del Tablao 1911. Arranca el fin de semana con dos propuestas muy jóvenes, pero muy reconocidas y reconocibles el viernes 15: el latin jazz de Qubartet en El Despertar, y el aflamencado repertorio con el que han triunfado Las Jipas en redes, en directo, en Vesta. Un toque aflamencado también tiene el rock cañí de Las Jaleo, que estarán en Fun House el sábado 16, noche en la que Daydreams harán el mejor tributo a The Cranberries en Honky Tonk. Para un plan más relajado, el domingo 17 Microteatro nos invita a disfrutar de la obra Piel.

La voz y la guitarra de Pati Pérez-Laorga en Siroco darán comienzo el miércoles 20 de marzo a la tercera semana de Mujeres en Vivo 2024. El jueves 21, una de las grandes promesas de la escena indiepop, Marinita Precaria, hará gala de su característico humor satírico elegante en El Sol. También podemos considerar promesas, pero del punk a Salmonetes Enfadados que estarán también el día 21 en Maravillas. En Libertad 8 podremos disfrutar el jueves de las canciones desnudas de Inés de Lis y Maddy O’Brienn. El viernes 22 el ciclo cuenta con propuestas muy diversas, entre ellas, el pop de Natalia Gil en Fulanita de Tal, y el jazz vocal de Jazz Sisters en Hangar 48. También continúa la variedad el sábado 23 con el rock de autor de Marta Andrés en el Búho Real, las versiones soul de Elena & Brothers en Contraclub, y el hip-hop de Sofia Gabanna en Independance. Tampoco podían faltar propuestas que contrastan el domingo 24, para poner el broche al fin de semana, con el punk-rock de Pyrouttes en Rockville y las Galas Flamencas de Teatro Flamenco Madrid, con la reputada bailaora Guadalupe Torres, tanto el sábado 23 como el domingo 24.

Mujeres en Vivo 2024 afronta su última semana desde el miércoles 27 con propuestas como la de Olaia Inziarte en Clamores, o el violín de Gloria Wasmer como protagonista del cuadro flamenco de Cardamomo. El jueves 28, segunda propuesta de Microteatro con Quiero Ser Como Clooney, una comedia exprés. El Rincón del Arte Nuevo es una de las sedes del sábado 30 de marzo con Cristina Insa y Vcode + Inma Serrano. El broche de oro de Mujeres en Vivo 2024 lo pone un dúo histórico del jazz, Laura Simó & Ignasi Terraza Trio, recordando Together Again, que homenajearán al icónico Tete Montoliu desde el viernes 29 hasta el domingo 31 en el Café Central. Esto es solo una pequeña selección de las 72 propuestas Mujeres en Vivo ofrecerá entre el 8 y el 31 de marzo en las salas de Madrid en Vivo.