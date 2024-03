Palladium Hotel Group inaugura su nuevo hotel Only YOU Hotels en Sevilla

jueves 21 de marzo de 2024 , 09:01h

Only YOU Hotels, la marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group, llega a Sevilla para convertirse en el nuevo oasis referente de la ciudad. Ubicado estratégicamente enfrente de la estación Sevilla-Santa Justa, en el corazón del barrio de Nervión, la compañía apuesta por la capital andaluza para abrir su quinto hotel. Con esta inauguración, Only YOU Hotels suma cinco ubicaciones repartidas por toda la península junto a los dos hoteles que tiene en Madrid, Valencia y Málaga.

Siguiendo con la inconfundible filosofía de la firma, Only YOU Hotel Sevilla se presenta como el nuevo espacio referente en la ciudad, al mismo tiempo que aspira a convertirse en el punto de encuentro que conecta a trotamundos y locales a través de una agenda repleta de actividades que rinden homenaje al estilo de vida de la capital hispalense.

El nuevo edificio cuenta con 209 habitaciones repartidas en 8 plantas, diversas salas para eventos corporativos, un lobby con más de 1.000 metros cuadrados -convirtiéndose en el corazón del hotel- y un oasis de vegetación en la zona de la piscina con pool bar que combina el diseño mediterráneo con influencias árabes. Además, y como parte fundamental de la compañía, Only YOU Hotel Sevilla ofrece diferentes conceptos gastronómicos adaptados al ritmo de la ciudad para ser el nuevo spot por excelencia. Así, destacan el restaurante Trotamundos con una extensa carta de platos que fusiona sabores y recetas de culturas diferentes que su Chef Ejecutivo, Roberto Pérez ha basado en producto de kilómetro 0. Destaca también, una amplia carta de coctelería que se podrá disfrutar tanto en el restaurante como en el bar ubicado en la piscina. Por otro lado, hay que mencionar la zona de desayunos que pretende convertirse, gracias a su diversidad, en la gran sorpresa para clientes y locales. Barra barista, zona showcooking, smoothies y diferentes estaciones ubicadas en uno de los espacios más singulares del hotel.

El nuevo enclave de la compañía, que ocupa el edificio del antiguo Ayre Hotel Sevilla, ha sido renovado por el reconocido despacho de arquitectura T10, que se ha encargado de equipar el inmueble de materiales y tecnologías de la mayor calidad para cumplir con dos objetivos principales: por un lado, garantizar a los clientes un confort a la altura de las expectativas y, por otro, ganar la mayor eficiencia energética para minimizar el impacto ambiental. Para lograrlo, el hotel cuenta con una pérgola fotovoltaica que ocupa toda la cubierta, maximizando así el aprovechamiento de la energía solar.

Por su parte, el diseño interior -una de las señas de identidad de Only YOU Hotels-, lleva la firma del renombrado interiorista Lázaro Rosa-Violán quien, a partir de una redefinición del concepto de hotel urbano, ha llevado a cabo una decoración que da lugar a espacios diferenciados que fusionan la esencia de Sevilla con las tendencias más cosmopolitas y actuales, creando un vínculo estrecho con el huésped a través de la representación de diversas culturas.

Con el objetivo de conectar con la ciudad, Only YOU Hotel Sevilla se ha aliado con diversos partners locales que contarán con su propio espacio en el hotel: por un lado, destaca la zona Breakery (concepto gastronómico de desayunos y meriendas de Only YOU Hotels) donde el reconocido pastelero Manu Jara contará con una dulcería en el lobby del hotel para dar a probar sus inconfundibles dulces tanto a los clientes como a los locales. Por otro lado, una floristería de Verde Oliva con una zona verde interior donde el sevillano y el cliente alojado podrán adquirir los mejores arreglos florales y asistir a talleres y actividades.