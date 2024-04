Only YOU Hotel Sevilla abre las puertas para disfrutar de la Feria de Sevilla

jueves 04 de abril de 2024 , 09:00h

Llega la Feria de Sevilla, uno de los hitos más importantes – si no el que más – de la capital hispalense. Por eso y para que puedas vivir estos días una experiencia de 5* proponemos alojamiento en el recién inaugurado Only YOU Hotels de Sevilla, situado en frente de la estación Sevilla-Santa Justa.

Así, la nueva apuesta de la marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group, se posiciona como la mejor opción donde alojarse para los que buscan disfrutar de la Feria de Sevilla de una manera única y exclusiva. Ubicado en el corazón del barrio de Nervión, este hotel de lujo se presenta como el enclave perfecto tanto para los locales como para los viajeros que desean disfrutar de una experiencia inolvidable.

Para los más gourmets, el Only YOU Hotels Sevilla cuenta con una exquisita oferta gastronómica gracias a su restaurante Trotamundos – a manos del chef Roberto Pérez-, que apuesta por productos de kilómetro 0 y que fusiona sabores de culturas diferentes, pero con un marcado acento andaluz para ofrecer una experiencia culinaria única para todos los que quieran acudir durante el día y deleitarse con los mejores platos de la capital. Además, todo el que quiera empezar el día con energía, este hotel presenta su zona de desayunos como la más grande de la ciudad con experiencia barista, showcooking e islas con productos diversos tanto locales como internacionales.

También, y para los que buscan descansar cuando salen del recinto ferial, el hotel Only YOU Sevilla es todo lo que necesitas para los que buscan tranquilidad: hasta 209 habitaciones repartidas en 8 plantas diseñadas por el interiorista Lázaro-Rosa Violán que se adecúan a las necesidades de los huéspedes.

En definitiva, Only YOU Sevilla, que abrió sus puertas el pasado 19 de marzo, es una buena opción para los que quieran disfrutar de la Feria de Sevilla a la vez que vivir una experiencia única e inolvidable 5*.