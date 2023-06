Hyatt Regency London Blackfriars abre sus puertas en el Reino Unido

martes 06 de junio de 2023 , 08:22h

El hotel londinense es el noveno hotel Hyatt que se abre en la ciudad, lo que demuestra la expansión de la marca Hyatt en el Reino Unido.

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado la apertura del Hyatt Regency London Blackfriars. Marcando un hito clave en el crecimiento estratégico de la marca Hyatt en la capital británica, el hotel de 204 habitaciones es la 14ª propiedad en el país, demostrando que el Reino Unido es un mercado de crecimiento prioritario dentro de la diversa y cambiante cartera de marcas de Hyatt. En los últimos cinco años, Hyatt ha aumentado su presencia de marca en el Reino Unido pasando de cinco a 13 propiedades, seis de ellas en Londres.

El Hyatt Regency London Blackfriars, ubicado en un edificio protegido de grado II en los antiguos terrenos del palacio Bridewell del rey Enrique VIII, goza de una ubicación privilegiada en el distrito de negocios y ocio de Londres, sede de corporaciones globales, empresas influyentes y bufetes de abogados. Los huéspedes podrán disfrutar de un cómodo acceso a todo lo que la capital tiene que ofrecer, con las estaciones de metro y tren de Blackfriars a sólo unos minutos. Muchas de las atracciones más populares de Londres, como la Catedral de San Pablo, la Tate Modern y el Shakespeare's Globe, se encuentran también a poca distancia a pie del hotel.

En línea con el espíritu de la marca Hyatt Regency, el hotel ha sido diseñado intuitivamente para la productividad y la tranquilidad, con un entorno para que los huéspedes trabajen, se conecten o se relajen. Las habitaciones y suites bien equipadas cuentan con acabados contemporáneos, servicios de calidad y espacios de trabajo dedicados. Tres conceptos gastronómicos dinámicos y diversos están preparados para convertirse en nuevos destinos culinarios locales. Mientras tanto, un trío de versátiles espacios para grupos ofrece la posibilidad de celebrar una amplia gama de reuniones y eventos en esta atractiva ubicación del centro de Londres. Los huéspedes también tienen acceso a un gimnasio de última generación abierto las 24 horas.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los huéspedes al Hyatt Regency London Blackfriars, situado junto a los monumentos, negocios y atracciones culturales de los alrededores", señala Laurent Schauder, director general del Hyatt Regency London Blackfriars. "Con nuestro acogedor servicio, nuestra creativa oferta de comida y bebida y nuestra ubicación ideal, Hyatt Regency London Blackfriars pronto se convertirá en el hotel elegido por cualquiera que busque una experiencia memorable en el corazón de la ciudad".

Habitaciones

Los interiores del hotel, diseñados por THDP Ltd, están influenciados por la historia local. La vida pasada del edificio como uno de los palacios reales del rey Enrique VIII se refleja en los materiales utilizados en todo el hotel, con cerámica de mármol y acabados dorados que evocan su antigua realeza. Con Fleet Street, el centro histórico de la imprenta y la edición, a la vuelta de la esquina, el Hyatt Regency London Blackfriars rinde homenaje a la artesanía del oficio a través de las obras de arte inspiradas en el arte de los periódicos que adornan sus paredes.

204 habitaciones y suites ofrecen impresionantes vistas de los edificios catalogados que antaño albergaron las emblemáticas imprentas, mientras que otras ofrecen la oportunidad de maravillarse con el famoso perfil de la ciudad de Londres. Con 10 categorías de habitaciones y hasta 70 metros cuadrados de espacio, los huéspedes pueden disfrutar de las modernas habitaciones del hotel, complementadas con zonas de trabajo ergonómicas, duchas de efecto lluvia y una estética confortable.

Experiencias culinarias

Tres innovadores conceptos de comida y bebida convertirán al Hyatt Regency London Blackfriars en el nuevo destino de la cocina inspirada y la mixología.

El Chinese Cricket Club fusiona técnicas tradicionales y los mejores ingredientes para ofrecer una visión contemporánea de los clásicos chinos. El restaurante debe su nombre al capitán del equipo de críquet Shanghai XI, Feng, que viajó a Inglaterra en 1857 con su novia, Xiu. Al llegar a los muelles de Blackfriars, la pareja se dirigió a Limehouse, donde Xiu abrió el primer restaurante chino tradicional de Londres. Su legado perdura en el acogedor telón de fondo de The Chinese Cricket Club y su rica y variada carta de dim sum caseros y especialidades de autor.

Nueva York y Londres se encuentran en NYnLON, un bistró de barrio que celebra el encanto, la herencia y la influencia de las dos grandes ciudades. El menú del día aúna la gastronomía local y sostenible con los platos favoritos, acompañados de una extensa carta de bebidas que incluye auténticos whiskies americanos y excepcionales vinos naturales.

Piérdase en The Leaf and Cane, un escondite inspirado en los años 20 que ofrece un ambiente vibrante y deliciosa comida callejera maridada con cócteles artesanales y rones de primera calidad. Trayendo los animados sabores de Latinoamérica al centro de Londres, The Leaf and Cane sumerge a los clientes en una colorida jungla, invitándoles a descubrir su jardín oculto, sus bóvedas de piedra secretas y su innovadora mixología.

Reuniones y eventos

Para eventos sin interrupciones en la ciudad de Londres, Hyatt Regency London Blackfriars ofrece hasta 430 metros cuadrados de espacio multifuncional y bien pensado. Dos espacios de tamaño medio han sido diseñados para optimizar la productividad y son muy adecuados para reuniones o encuentros de grupos pequeños. El salón de actos principal, con capacidad para unas 150 personas, es la opción ideal para conferencias o grandes eventos, ya que cuenta con funciones tecnológicas, conexiones de transporte envidiables y una sofisticada ubicación en la ciudad.

Hyatt Regency London Blackfriars se une a la creciente lista de propiedades Hyatt en el Reino Unido, y es el noveno hotel de la compañía en Londres, uniéndose a Hyatt Regency Albert Embankment, Hyatt Regency London - The Churchill; Great Scotland Yard Hotel, parte de The Unbound Collection by Hyatt; Andaz London Liverpool Street, Hyatt Place London City East, Hyatt Place London Heathrow Airport y Hyatt Regency London Stratford y Hyatt House London Stratford.