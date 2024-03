Grease el musical vuelve a Madrid

viernes 22 de marzo de 2024 , 07:45h

Tell me more, Tell me more

Did you get very far

Tell me more, Tell me more

Like does he have a car…

EDICIÓN ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

Después de casi 3 años de éxito ininterrumpido, y de ser aplaudido por más de 400.000 espectadores, GREASE El Musical volverá a verse en Madrid.

Será a partir del 25 de septiembre en el Teatro APOLO, donde nos hará bailar con sus inolvidables canciones sólo durante 12 semanas.

En 2021, con motivo del 50 aniversario de su estreno original en Chicago, SOM Produce quiso sumarse a esta efeméride poniendo en marcha una nueva producción de GREASE. Para ello contó con un elenco con una energía arrolladora, nuevas coreografías y una ambiciosa e innovadora puesta en escena, a cargo del mismo equipo creativo de BILLY ELLIOT.

GREASE El Musical, en su edición Especial 50 aniversario, estuvo un año en cartel para luego realizar una gira de más de un año y medio por las principales ciudades de España. Una gira en la que 7 camiones de 24 toneladas cada uno, trasladaron los decorados para los 14 cambios de escena o los más de 200 trajes y 50 pelucas.

ADRIÁN LASTRA será VINCE FONTAINE

En Madrid, GREASE contará con Adrián Lastra interpretando al presentador y maestro de ceremonias Vince Fontaine.

Además de sus casi 20 películas, sumadas a series o programas de televisión, Adrián ha demostrado durante su carrera ser un gran actor de teatro musical. Ha puesto su talento al servicio de grandes personajes en musicales como “Hoy no me puedo levantar”, “Más de cien mentiras” o “Billy Elliot” entre otros.

El secreto de GREASE El Musical no está sólo en su mítica partitura y en sus deslumbrantes coreografías. Lo que ha hecho que GREASE perdure a lo largo de generaciones es su autenticidad, su retrato –a veces duro, pero siempre cercano- de un grupo de adolescentes enfrentados a las emociones más básicas y a los conflictos más elementales de todo joven.

GREASE El Musical es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el high school de una pequeña ciudad americana en los años 50.

En 1979, la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta acabó de darle a GREASE su indudable sello de mito de los musicales.

GREASE se ha representado con enorme éxito en todos los rincones del mundo y en multitud de idiomas.

GREASE es, sin dudas el musical “feel good” por excelencia, la estrella de todas las carteleras de las ciudades donde se representa.

La nueva superproducción española no supuso solo la celebración del 50 Aniversario de la obra que se ha convertido en clásico de los musicales, sino que ha sido también la plataforma para presentar a un elenco de actores y actrices de una nueva generación de extraordinario talento preparados en todas las disciplinas que el musical requiere.

La nueva superproducción de GREASE, El Musical, edición 50 aniversario, cuenta con dirección de David Serrano, dirección musical de Joan Miquel Pérez, coreografías de Toni Espinosa, escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, luces de Juanjo Llorens, sonido de Gastón Briski y vestuario de Ana Llena.

El elenco de GREASE El Musical está encabezado por Quique Niza (Danny); Mia Lardner (Sandy) y Adrián Lastra (Vince Fontaine), entre otros.

GREASE El Musical podrá verse en el Teatro APOLO de Madrid a partir del 25 de septiembre sólo por 12 semanas.

Tell me more, tell me more