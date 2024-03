El maravilloso paisaje rosa de los cerezos en flor en Filadelfia

martes 26 de marzo de 2024 , 09:19h

Una de las primeras imágenes que vienen a la mente al pensar en la primavera es seguramente la de los cerezos en flor, haciendo del paisaje que los rodea un lugar único. Aunque no todo el mundo lo sabe, Filadelfia es una de esas ciudades donde el fenómeno de los cerezos en flor es un verdadero espectáculo de la naturaleza, lo que supone una excelente oportunidad para visitar la ciudad y regalarse una escapada de 3 ó 4 días. He aquí algunas actividades para disfrutar del maravilloso paisaje rosa.

Asistir al Festival Subaru del Cerezo en Flor

En abril se celebra el Festival Subaru del Cerezo en Flor, un acontecimiento anual que pone de manifiesto el arte y la cultura japonesa. Organizado por la Japan America Society of Greater Philadelphia (JASGP), con el apoyo del patrocinador principal Subaru of America, Inc. este festival permite sumergirse en la tradición japonesa. Uno de los aspectos más interesantes de este evento es la oportunidad de presenciar la belleza de los sakura japoneses, los cerezos en flor que adornan las calles y parques de la ciudad con sus características flores blancas y rosas.

El Festival del Cerezo en Flor comienza a finales de marzo y ofrece un rico programa de actividades: desde clases de sushi (1-4 de abril) a espectáculos de danza (8-9 de abril), pasando por diversos talleres. El Sakura Weekend, el acto central del festival tiene lugar el sábado 13 y el domingo 14 de abril, de 10.00 a 16.00 horas; durante estos dos días, los visitantes pueden explorar el Centro de Horticultura y el Arboreto del Centenario, participar en karaokes en directo, degustar auténticos productos japoneses y disfrutar de cervezas artesanales de la cervecería Triple Bottom de Filadelfia.

Visitar el Centro Cultural Japonés Shofuso

Shofuso es una casa japonesa del siglo XVII situada en el renombrado Fairmount Park, con un jardín residencial que refleja la historia de la cultura japonesa en Filadelfia. Este rincón, reconocido como uno de los mejores jardines japoneses de Norteamérica y apodado "Mejor atracción turística oculta" por la revista Philadelphia Magazine, es el lugar perfecto para pasear tranquilamente en medio de una exuberante vegetación y descubrir y admirar tradiciones japonesas. Esta casa de estilo tradicional con tejado de hinoki (el único de este tipo fuera de Japón) se puede visitar, junto con los jardines, el estanque koi y el patio.

Explorar el Distrito Centenario de West Fairmount Park

El Centennial District de West Fairmount Park ocupa más de 700 hectáreas y fue el primer parque urbano de la ciudad de Filadelfia. En la actualidad, el paisaje del Centennial District comprende zonas verdes, campos de atletismo, diversas instalaciones artísticas y monumentos históricos. También alberga algunas de las instituciones culturales más famosas de Fairmount Park, como el zoo de Filadelfia, el Please Touch Museum, el Mann Center for the Performing Arts y el Shofuso Japanese House & Garden. Este espacio natural es el lugar ideal para pasar una tarde, en familia o en pareja, visitando el museo o el zoo con los más pequeños, o alquilando una bicicleta y explorando los numerosos senderos de la zona, todo ello rodeado del espectáculo de los cerezos en flor.

Pasear por la Martin Luther King Jr Drive

El sendero MLK Drive de Filadelfia, situado junto al río Schuylkill, ofrece una pintoresca ruta peatonal de 4 km a lo largo de Martin Luther King Jr. Drive. Muy popular entre la población local para actividades como running, y también entre los turistas, este sendero ofrece una escapada a la naturaleza dentro de la belleza de la ciudad. El sendero comienza cerca del Museo de Arte de Filadelfia y se cruza con el Schuylkill River Trail. Desde allí, cruza el río y serpentea por la orilla occidental, rodeado de frondosos árboles y flores en flor. Siguiendo hacia el norte, el sendero culmina en el histórico puente Falls, una estructura de 556 metros de longitud que data de 1895. Si explora esta zona, podrá cruzar el puente y volver a conectar con el sendero del río Schuylkill, en dirección sur. Con una extensión aproximada de 8 km, esta ruta ofrece la oportunidad perfecta para descubrir las joyas ocultas de la ciudad, especialmente durante esta estación, cuando se pueden admirar los árboles en flor y la floreciente naturaleza.

Actividades al aire libre

Para los visitantes más activos, Filadelfia es la ciudad perfecta, ya que cuenta con numerosos espacios para correr o hacer footing, como The East Falls Loop, una ruta de unos 9 kilómetros a orillas del río Schuylkill, o el Boxer's Trail, llamado así en honor de los boxeadores que solían entrenar a lo largo de él.

Filadelfia también es famosa por otra característica: la multitud y diversidad de sus barrios. La mejor forma de descubrirlos uno a uno es a pie, gracias a su proximidad, que ha hecho de Filadelfia una de las ciudades más transitables a pie de Estados Unidos. Así podrá explorar tanto la Old City, un lugar histórico famoso por sus monumentos, como South Street, la zona con más estilo de la ciudad. Aquí hay locales con buena música, tiendas vintage y numerosos restaurantes y bares que ofrecen una gran variedad de comida. Recorrer a pie los barrios de Filadelfia es un viaje por la vibrante cultura y la rica historia de la ciudad.

