Maletas de Delsey Paris para regalar a las madres más viajeras

miércoles 27 de marzo de 2024 , 07:27h

La marca francesa de equipaje y accesorios para el viaje cuenta con numerosas propuestas que nos ayudarán a sorprender a nuestra madre en un día tan especial.

El Día de la Madre está cada vez más cerca. Aunque nosotros somos de los que defendemos que el amor se ha de cultivar (y regar) día a día, nunca está de más aprovechar el primer domingo de mayo para demostrar lo mucho que queremos a la mujer que nos dio la vida. En este sentido, regalar una maleta que nos haga la vida más fácil puede ser una buena forma de sorprender en esta fecha tan especial. ¿Un nombre que no podemos olvidar a la hora de hablar de regalos que impacten? El de DELSEY PARIS. Con casi 80 años de historia, la icónica firma francesa de accesorios de viaje cuenta en su catálogo con numerosas propuestas con la que dejar boquiabierta a cualquier madre, sea cual sea su estilo.

Resulta imposible pensar en nuestra madre y no acordarnos de las propuestas de la colección Clavel de DELSEY PARIS. Versátiles, todoterreno e idóneas para llevar mucho más de lo necesario, cualquiera de las maletas que conforman esta línea son ideales para sorprender a esas mujeres que disfrutan conociendo mundo. Disponibles en un amplio abanico de colores -como azul Klein, peonía o mandarina-, estos diseños nos ayudarán a dar un punto cool a cualquier look viajero. Formada por maletas de cabina y para facturar, todas las propuestas destacan por ser ultraligeras y haber sido fabricadas con materiales sostenibles. Porque, sí, otra forma de viajar, mucho más consciente con el medio ambiente, es posible.

Igual de efectivas y resolutivas son las propuestas de St. Tropez, la colección de DELSEY PARIS en la que elegancia y funcionalidad se fusionan como nunca. Bañadas por colores como el azul marino, el negro, el rosa o el plateado, esta línea se ha convertido en una de las más vanagloriadas de la firma francesa. Y, tal vez, esto se pueda deber a algunas de sus llamativas características, como el sistema de doble rueda -lo que facilita su movimiento- o la cremallera SECURITECH® 2, un sistema de cierre único que es tres veces más resistente a la intrusión que una cremallera convencional. ¿Un dato más por apostar por esta línea? La forma en que ha sido diseñado el interior de cada maleta. Gracias a su ingenioso sistema de almacenaje, se podrá mantener organizado en todo momento. Un punto para la enseña.

La última colección de DELSEY PARIS con la que triunfaremos este Día de la Madre, es la que la firma ha bautizado como Belmont Plus, que incluye desde maletas desde cabina muy pequeñas a otras de facturar de dimensiones considerables, óptimas para poner rumbo a lo desconocido y que no nos dejemos nada en casa. En este sentido, si por algo gustan las propuestas de esta colección, es por su sobrada resistencia a los golpes. No en vano, cuenta con una carcasa de polipropileno, el material más resistente a los impactos, logrando proteger nuestro equipaje en cualquier trayecto.

Sea como fuere, y más allá de las propuestas de Clavel, St. Tropez o Belmont Plus, DELSEY PARIS se posiciona como una de esas marcas que tener en cuenta a la hora de elegir regalo para este Día de la Madre. Y es que, ya tenga un estilo urbano, elegante o deportivo, esta firma de maletas y accesorios de viaje cuenta en su amplísimo catálogo con diseños tan dispares que conquistarán a las mujeres de cualquier parte del planeta.