La coctelería Montana, un referente de la mixología en Sevilla

Inaugurada en 2021, Montana se ubica en pleno corazón de Sevilla, frente a la majestuosa Iglesia de la Magdalena, cerca de las principales calles comerciales y a pocos metros del puente del Cristo de la Expiración, que desemboca en Puerta Triana, en un local con mucha historia. El edificio fue construido en 1926 por el arquitecto Juan Talavera y Heredia, maestro de la arquitectura regionalista en la capital hispalense, y a lo largo de casi un siglo ha sido testigo de la vida y la evolución de la ciudad y punto de encuentro para sevillanos y visitantes a través de sus múltiples usos: en su origen, sirvió de vivienda y comercio de un conocido empresario afincado en Sevilla en los años 20; después, albergó una tienda de neumáticos; fue hogar de la familia de José Mensaque y Vera –propietario de una fábrica sevillana de productos cerámicos y azulejos– y, más tarde, de la famosa juguetería Osorno, abierta hace más de 40 años.

CÓCTELES CON HISTORIA

Con este legado a sus espaldas, el bartender Javier Barbecho, al frente de la barra de Montana, ha creado una carta de cócteles de autor que recrean, gracias al uso de ingredientes locales y a la creatividad e ingenio de sus mixólogos, la esencia de la ciudad: desde los cítricos frescos que evocan los naranjos de las calles sevillanas hasta las notas especiadas que reflejan su rica herencia culinaria, han sido elegidos para rendir homenaje a la especial localización de la coctelería.

Entre las propuestas más creativas de Barbecho y su equipo destacan: el cóctel 1925, un mocktail a base de Seedlip Garden, vermú sin alcohol, zumo de naranja, pompa de romero y piel de lima basado en las tendencias de 1925, año en que se construyó el emblemático edificio que alberga Montana; Taller de Neumáticos, con notas ahumadas de mezcal que recuerdan al olor a cauco y homo del taller que albergó antaño; el cóctel Bazar, con ingredientes asiáticos, como té matcha y sal de soja, en un giño a la época en la que el establecimiento fue un bazar chino; o el cóctel Mensaque, un homenaje a José Mensaque y Vera a base de brandy –la bebida favorita del célebre empresario sevillano–, romero, pera y vino tinto que se presenta en un vaso de cerámica.

NUEVAS VERSIONES Y CLÁSICOS MEJORADOS

Además de estos, destacan en la carta de Montana los cócteles Next Step, una versión renovada de los clásicos con sabores reconocibles, pero con un giro personal, fresco y sorprendente. Entre ellos se encuentran el Porn Star Martini (Vodka, Vainilla, Fruta de la pasión, Passoa y Zumo de lima), el Presse Collins (ginebra cítrica, zumo de limón, St Germain y soda) o el Montana Tai (ron, triple seco, sirope de horchata, zumo de melocotón y zumo de maracuyá). Aunque, por supuesto, también hay cócteles más puristas (Margarita, Paloma, Whisky Sour, Bloody Mary…), eso sí, preparados con el gusto y la maestría de un equipo de bartenders formado en las mejores plazas de España y de Europa, así como clásicos ‘luxury’, elaborados con los destilados más prémium del mercado. Por ejemplo, el Margarita Patron, con tequila Patron Silver, el Don Paloma, con Don Julio reposado, el Macallan Old Fashioned, con Macallan 12, o el Old Caribbean, una versión del Old Fashioned con ron Zacapa 23.

Para completar la propuesta, Montana cuenta con una carta de picoteo a base de chacinas, gildas, etc. y con una cuidada selección musical con actuaciones en directo los fines de semana, domingos incluidos. Destacan además su ambiente elegante y su decoración con protagonismo de las maderas, los elementos industriales y la iluminación: «hemos devuelto al local su altura original y se abrieron puertas y ventanas, que se habían cerrado en su anterior uso», explica la propiedad. Cuenta con capacidad para 180 personas distribuidas en una zona de barra con mesas altas y bajas y una zona elevada con varios reservados. En verano, además, dispone de terraza exterior.