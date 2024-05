Llega a Madrid cerARTmic, feria de arte dedicada íntegramente a la cerámica

lunes 13 de mayo de 2024 , 08:26h

Madrid da un giro en innovación con el lanzamiento de la primera feria de arte contemporáneo en España dedicada exclusivamente a la cerámica, una disciplina que ya es tendencia mundial.

Con más de diez años de experiencia en el mundo del Arte, Sara Zaldivar fundadora de “Huntress of Art” es gestora cultural y art advisor, junto con Alejandra Arias gestora de proyectos artísticos y culturales, dirigen juntas el proyecto cerARTmic MADRID 2024 y lo hacen inspirándose de cinco valores esenciales: Tradición, Innovación, Sostenibilidad, Calidad y Cercanía.

La feria cerARTmic Madrid celebrará su primera edición en el Palacio de Santa Barbara del 6 de junio al 9 de junio de 2024, un espacio que dispone de 450 metros cuadrados distribuidos en seis luminosos salones que destacan por su estilo señorial y que abrirán sus puertas a este proyecto innovador.

Un festival donde desarrollar, sostener y expandir la práctica de la cerámica más innovadora. Una oportunidad única donde grandes coleccionistas, comisarios, artistas y amantes del arte, el lujo y la artesanía se encuentran para disfrutar de la cerámica dando a conocer las obras de sus principales artistas nacionales e internacionales. Además, todas las obras expuestas podrán optar a recibir varios premios de adquisición de algunas de las mejores colecciones de arte nacionales como Colección Rucandio, Colección Juan Várez, Colección Studiolo, Casa de Indias, Colección Lázaro o Digood Collection, y 1€ de cada entrada se donará a la Fundación Aladina.

La feria contará con la participación de catorce galerías de gran prestigio y con la presencia de un Consejo Asesor compuesto de personalidades reconocidas como Alicia Ventura (comisaria y gestora cultural), Tomás Alía (presidente de la Asociación Ceramistas Talavera y medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2022) y Daniel Silvo (doctor por Bellas Artes de la Complutense y comisario).

Durante los cuatro días de feria, se realizarán talleres de cerámica "Do it yourself by Alhambra” impartidos por artistas de prestigio como Nuria Blanco y Asis Percales, otros dos talleres de la mano de Castilla La Mancha con artesanos locales; rutas por Madrid para descubrir la cerámica en la ciudad y mesas redondas con la participación de personalidades reconocidos del mundo de la cultura y el arte. Los visitantes podrán disfrutar de visitas en los estudios de artistas más reconocidos en cerámica como Nicole Furman, entre otros (con plazas limitadas bajo reserva).

La feria contará con la presencia de marcas patrocinadoras como Toyota como coche oficial, el premio Bodegas Moro que es además la bodega oficial, Guerlain, Castilla La Mancha que tendrá una sala dedicada a artistas de su comunidad comisariada por Tomás Alía, The Social Hub donde se celebrará la fiesta oficial de cerARTmic y K-Way, que vestirá a todo el staff de cerARTmic. Además de otras marcas colaboradoras como Alhambra cerveza oficial de la feria, Illy Café y medios oficiales como Cultura Inquieta y ¡Hola! Living.

Conscientes de los retos futuros y del impacto positivo de iniciativas como esta, el proyecto cerARTmic Madrid se define como una propuesta cercana al público y a la realidad del mundo creativo, porque la cerámica está en auge como disciplina artística de valor en el sector del arte contemporáneo actual.