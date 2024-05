El barroco veneciano de Albinoni llega al Ciclo de Música de Cámara del MPM

lunes 13 de mayo de 2024 , 08:29h

La formación Concerto a 5 visita el Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el noveno concierto de su XVII edición, que tendrá lugar en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga el próximo martes 14 de mayo a las 20 h. Los músicos interpretarán obras del compositor italiano Tomaso Albinoni

Un nuevo encuentro musical llega el próximo martes 14 de mayo a las 20 h al Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga, que acogerá un concierto dedicado íntegramente a Tomaso Albinoni (1671-1751). Compositor italiano enmarcado en el Barroco, Albinoni alcanzó su fama como compositor de ópera, a pesar de que en la actualidad es más conocido por su música instrumental, especialmente sus conciertos para oboe.

Nacido en Venecia, donde su padre era un rico comerciante de papel, estudió violín y canto. En 1694 dedicó su Opus 1 a su compatriota veneciano cardenal Pietro Ottoboni, sobrino-nieto del Papa Alejandro VIII y mecenas de compositores como Arcangelo Corelli. Es probable que Albinoni fuera contratado en 1700 como violinista por Fernando Carlo, duque de Mantua, a quien le dedicó su colección de piezas instrumentales Opus 2. Alcanzó su temprano reconocimiento como compositor de ópera en muchas ciudades de Italia, como Venecia, Génova, Bolonia, Mantua o Nápoles. Durante esta época compuso abundante música instrumental: antes de 1705, escribió sobre todo sonatas en trío y conciertos para violín, pero entre esa fecha y 1719 se dedicó más a sonatas para solo y conciertos para oboe, como los que sonarán en esta velada. Así, el recital en el Auditorio del Museo Picasso Málaga estará protagonizado por sus Concerti a cinque para violines, oboes, violas, violonchelos y bajo continuo, concretamente el Opus 7 (1715) y el Opus 9 (1722), dedicados al Príncipe elector Maximiliano II Manuel de Baviera, a quien invitó a dirigir dos de sus óperas en Múnich.

Su música instrumental atrajo la atención de Johann Sebastian Bach, quien escribió al menos dos fugas sobre temas de Albinoni y utilizó constantemente sus bajos como ejercicios de armonía para sus alumnos. Parte de la obra del veneciano se perdió durante el bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción de la Biblioteca estatal de Dresde, así que se sabe poco de su vida y su música posterior a mediados de los años 1720.

Concerto a 5 está formado José Antonio Gonzaga y Pedro Cusac (oboes); Lucía Barrero y María Vizcaíno (violines); María Vara de Alba (viola); Violeta Albert (violonchelo); Miguel Ángel (contrabajo) y M.ª Teresa García (clave).