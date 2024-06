Los destinos internacionales más asegurados por los españoles en sus viajes

viernes 07 de junio de 2024 , 09:30h

Japón y Estados Unidos lideran la lista de los destinos que más aseguran los españoles en sus viajes al extranjero, según revela un informe de Intermundial, bróker especializado en seguros de viajes, donde anticipa las “Tendencias Clave en Seguros de Viaje para el Verano 2024”. El ranking de los 5 destinos internacionales a los que los españoles optan en mayor medida por ser previsores y contratar un seguro de viaje se completa con Marruecos, Italia y Reino Unido.

El estudio de Intermundial revela también patrones significativos en la antelación de la contratación de seguros. La anticipación es una tendencia que gana terreno año tras año, aunque todavía esperamos a que la fecha de salida del viaje esté próxima. De hecho, el 50% de los viajeros adquiere su seguro en el mismo mes de salida y un 24% el mes anterior.

En promedio, la contratación de seguros se realiza 30 días antes del viaje, aunque hay variaciones significativas dependiendo del destino. Japón, por ejemplo, registra una antelación de 53 días, mientras que Marruecos presenta una planificación mucho más inmediata, de tan sólo 13 días respecto a la salida del viaje.

Hay que señalar que el porcentaje de seguros anulados antes del viaje resulta insignificante, prevaleciendo la confianza y el compromiso de los viajeros con sus planes. No obstante, Intermundial ofrece flexibilidad para cancelaciones de sus productos siempre que el seguro no haya entrado en vigor y no se apliquen coberturas de anulación.

Ticket medio del seguro de viaje: 110€

En cuanto a lo que nos gastamos en asegurar nuestras vacaciones, el informe refleja que el ticket medio del seguro de viaje ronda los 110 euros. Esta es la inversión que los españoles están dispuestos a realizar para asegurar la tranquilidad durante sus vacaciones.

Previsiones para el verano 2024

De cara al verano, Intermundial prevé que se mantendrán las tendencias apuntadas y que el Sudeste Asiático, Estados Unidos y el norte de África, con países como Túnez y Marruecos, serán los destinos más visitados y asegurados. Se espera que los seguros de larga distancia a lugares como Tailandia y Japón sean especialmente populares, así como aquellos a destinos más cercanos como Marruecos y Turquía.

En cuanto a los productos más demandados de su catálogo, su gama Totaltravel se posiciona en el TOP con la incorporación de nuevas coberturas como la de mascotas -que incluye su repatriación y anulación del viaje, entre otras garantías- y una mayor flexibilidad en las contrataciones. Los seguros Totalsports, enfocado a los viajeros deportistas, y Go Schengen, para residentes fuera de España, también se perfilan como opciones preferentes para el próximo verano.

A escasas semanas del inicio de la campaña de vacaciones de verano, Intermundial recomienda a todos los viajeros que siempre contraten un seguro acorde a las características de su viaje y que ofrezca coberturas completas para todos los miembros de la familia. Adquirir un seguro de viaje es un trámite rápido, que no lleva mucho tiempo, y que asegura disfrutar sin contratiempos y con tranquilidad de unas merecidas vacaciones.