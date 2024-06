¿Por qué destinos se decantan los españoles para disfrutar del verano?

viernes 07 de junio de 2024 , 09:27h

Con la vista puesta en las vacaciones de verano, los españoles empiezan a buscar qué destinos visitar y conocer y, por ello, Club Med, empresa pionera en el concepto premium con todo incluido, ha realizado una selección en que destaca algunos de los destinos del extranjero más demandados por los turistas españoles. Y es que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 Francia (28%), Portugal (23%) e Italia (9%), lideraron el ranking de los más visitados, ¿sucederá lo mismo este 2024?, ¿por qué destinos nos decantamos para disfrutar del verano?

Francia, destino europeo por excelencia



Tras la pandemia y gracias a sus grandes espacios naturales, los Alpes franceses se han convertido en el destino estival perfecto para desconectar, así lo atestiguan los datos de visitantes españoles a este país. De fácil acceso, aire puro, paisajes relajantes, flora y fauna, pero también numerosas riquezas patrimoniales, gastronómicas, culturales y deportivas, destacando la extensa oferta de deportes de montaña durante el verano, como rutas de senderismo y ciclismo incluidas en todos los paquetes, en los que poder subir a las altas cumbres y respirar el aire más puro.



En el corazón de los Alpes franceses, Club Med ofrece 8 localizaciones exclusivas para vivir la montaña de una forma diferente. Una de estas alternativas, Club Med Tignes, es ideal para unas vacaciones apasionantes. La montaña ofrece la posibilidad de vivir grandes emociones en un solo día, conocer las cumbres por la mañana, zambullirse en aguas bravas por la tarde o reunirse por la noche con los amigos o la familia en torno a una barbacoa. Además, es el destino ideal para refugiarse del calor, ubicado muy cerca de lagos y glaciares, a los que se puede llegar en bicicleta, disfrutando de un agradable paseo.

Portugal y sus 200 kilómetros de costa



Por su cercanía y sus increíbles paisajes, Portugal es el segundo destino más escogido por los españoles para pasar sus vacaciones con un claro protagonista: el Algarve y sus más de 200 kilómetros de costa con playas de arena dorada, aguas cristalinas y acantilados impresionantes.

Club Med Da Balaia, situado a unos 30 km de Faro, ofrece unas vistas espectaculares de los acantilados rojos del Océano Atlántico. Allí, los huéspedes podrán empaparse de su cultura, visitando Lagos, una ciudad histórica de la época de expediciones portuguesas o adentrarse en las diferentes grutas a bordo de un barco de pesca tradicional. Para los más deportistas, este resort cuenta con uno de los mejores campos de golf (con clases colectivas incluidas) donde perfeccionar el swing, o dejarse sorprender con actividades como circo y trapecio.

En cuanto a la gastronomía, Club Med Da Balaia, ofrece a sus clientes una gran variedad de delicias gastronómicas con las que descubrir los sabores locales en su restaurante Lounge Vasco de Gama.



La Dolce Vita en Italia



El top tres de destinos favoritos de los españoles lo cierra Italia y no es de extrañar teniendo en cuenta la belleza, la riqueza cultural y gastronómica de este países. Si hay un lugar de Italia que aúna verano con belleza y una rica historia ese es Cefalù, donde Club Med cuenta con uno de sus resorts más destacados.



Situado en un cabo rocoso en el norte de Sicilia, Club Med Exclusive Collection de Cefalù, es un lugar de postal donde disfrutar de unas vacaciones molto bella. El resort ofrece una mezcla única de glamour y estilo italiano, con impresionantes vistas al mar Tirreno y la Rocca, una roca de 244 metros de altura.



Todos los que apuesten por este resort este verano podrán descubrir las mejores técnicas de relajación y sumergirse en el universo del yoga en la escuela de Yoga by Heberson y conocer el “Vibhava Yoga” en un enclave singular. Observar la majestuosa roca que emerge del profundo azul del Mar Tirreno, la Rocca, desde la piscina Zen infinita, o atreverse con deportes acuáticos como paddle surf o vela en las aguas cristalinas que rodean el resort.

Si hablamos de países no europeos, en el top 5 del INE se encuentran Marruecos, Estados Unidos, Turquía, México y República Dominicana. Club Med propone su selección de resorts en estos destinos para que los turistas puedan disfrutar de unas magníficas vacaciones dependiendo de qué cultura, paisajes y playas quieran descubrir.En este sentido, Club Med acaba de inaugurar el recién renovado Club Med Marrakech La Palmeraie . En el corazón de Marruecos, construido en torno a una gran piscina rodeada de olivos, los huéspedes podrán disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Destino ideal para unas vacaciones con niños gracias a su nuevo Oasis Familiar. Además, los huéspedes encontrarán el Riad, el espacio Exclusive Collection que busca la tranquilidad, serenidad e intimidad de sus clientes, con suites privadas y servicios a medida.Desplazándonos a Turquía, encontramos Club Med Palmiye . Al sur de Antalya y rodeado de las montañas Tauro, los huéspedes se perderán entre las playas de arena gris perla y los árboles frutales y exóticos de la zona. Turquía es un destino especial, lleno de encantos y que ofrece un sin fin de actividades para las vacaciones, desde esquí náutico, windsurf o vela, para aquellos que busquen adrenalina; una gran multitud de excursiones para conocer la historia y cultura del lugar, como un viaje en barco al antiguo sitio de Phaselis, la ciudad perdida de Myra o una visita al casco antiguo de Antalya; y, por último, momentos de desconexión y búsqueda del bienestar en el Club Med Spa by Sothys. Club Med Cancún , completamente reformado en plena Riviera Maya, es uno de los resorts favoritos de las familias gracias a la inmensa variedad de actividades para todas las edades, y la puesta a disposición de mini clubs desde los 0 a los 17 años. Dar un paseo a caballo por la selva tropical, descubrir los coloridos fondos marinos, o surcar los mares en vela, son algunas de las actividades que no hay que perderse en este enclave. Además, Club Med Cancún, dispone de un Espacio Exclusive Collection, donde los visitantes podrán disfrutar de todas las comodidades inimaginables y despreocuparse por completo.En el corazón de República Dominicana se encuentra Club Med Miches Playa Esmeralda , resort Exclusive Collection al completo, cuenta con 4 aldeas eco-chic distintas, rodeadas de naturaleza virgen, en un palmeral que se extiende a lo largo de infinitas playas de aguas cristalinas.Al este de la isla, Club Med Punta Cana ofrece un programa lleno de actividades donde no faltan los deportes como tenis, yoga o vela, y también se podrá practicar para ser un acróbata ya que dispone de una actividad circense. Igualmente, la desconexión está asegurada gracias a los tratamientos y masajes del Club Med Spa by L'Occitane. También cuenta con suites Exclusive Collection, solo para adultos.Andalucía se proclama como una de las comunidades autónomas que más turistas nacionales acoge durante la temporada estival. A los pies de la Sierra Blanca y a un tiro de piedra de la pintoresca Marbella, enclavado en un oasis de vegetación se encuentra Club Med Magna Marbella . Este resort ofrece la mezcla perfecta de confort y nuevas experiencias. Lugar ideal para recargar las pilas en familia y desconectar durante unos días realizando un sin fin de actividades y excursiones por este paraíso costero.