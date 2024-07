Vuelve Moments Festival con su XI edición para dar voz a la cultura y el arte popular

miércoles 24 de julio de 2024 , 08:39h

Este otoño las ciudades de Sevilla, Madrid y Málaga acogerán la XI edición de Moments Festival con el patrocinio de Cervezas Alhambra convirtiéndose así en un punto de encuentro imprescindible de la cultura y el arte popular independiente. Y es que, el apoyo a la creación artística y la cultura es parte del ADN de la cervecera es por eso que se consolida como un colaborador natural del festival.

Esta colaboración se enmarca bajo el paraguas de Cervezas Alhambra, la plataforma de la marca que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar Sin Prisa de momentos irrepetibles en los que el tiempo se detiene. Por todo ello, Moments Festival en el espacio que ofrece una oportunidad única para descubrir sin tabúes la historia de diferentes culturas urbanas contemporáneas y populares, nacidas de la filosofía Do it yourself (hazlo tú mismo), presentes en subculturas como el punkrock, skate, surf, graffiti, jazz, y flamenco. A través de disciplinas como el diseño, música, cine, fotografía, moda, muralismo y literatura, se destaca un cambio irreversible en la concepción de la cultura y el arte.

Moments Festival dará comienzo el viernes 12 de octubre y finalizará el miércoles 23 de noviembre en las ciudades de Sevilla, Madrid y Málaga, en las que dará cabida a un intenso y atractivo programa de más de 130 actividades de arte urbano, fotografía, diseño, ilustración, música, cine y artes escénica contando todo ello con más de 40 espacios y más de 200 artistas de todo el mundo.

Todas las iniciativas del festival con Cervezas Alhambra, por su especial visión de la música en directo, de la cultura y del arte, creando momentos especiales en espacios singulares, en los que pretende siempre generar instantes únicos que inviten a disfrutar de una Alhambra sin prisa en el mejor entorno posible.

Moments Festival se trata de un proyecto independiente que surgió gracias al interés de un grupo de amigos por la cultura urbana y que con su undécima edición se reafirma como una cita cultural de referencia a nivel mundial, tanto por su temática como por su formato. Este proyecto no solo promueve la interacción entre artistas y público, sino que también fomenta la creación de un espacio donde la modernidad y la tradición se encuentran y se enriquecen mutuamente. Un año más Cervezas Alhambra apoya el festival invitando a disfrutar de momentos únicos y sin prisa, consolidándose como un punto de encuentro ideal para los amantes de la cultura y el arte popular independiente.

Programación XI edición Moments Festival

Esta nueva edición de Moments Festival cuenta con un amplio cartel de iniciativas que permitirán descubrir el talento de numerosos artistas.

Algunos de los primeros adelantos de la programación de Moments 2024 incluyen la presencia en primicia de los diseñadores Domenic Lippa y Harry Pearce que celebran los ‘50 años de Pentagram’, el estudio de diseño independiente más importante del mundo y que entre otras cosas participarán en un encuentro exclusivo organizado por Club MOM en el OCOA de Málaga, donde presentarán su nuevo libro ‘1.000 Marks’. El festival también contará con un taller de fotografía impartido por el reconocido fotógrafo Alberto García Alix el 12 de octubre en Cobertura Photo, y un workshop de collage colectivo con Susana Blasco el 16 de noviembre en La Térmica. Los conciertos de Corizonas el 2 de noviembre y de Space Surimi el 15 de noviembre en La Cochera Cabaret completan una programación diversa que ya incluye a artistas como 108, Airbag, Bernabé Fernández, Brooke Smith, Cristina Rey, Elphomega, Jeremy Fish, Jullian Montague, Regina Dejiménez, Rogelio López Cuenca y a la vuelta del verano se desvelarán todas las actividades que estos artistas llevarán a cabo y el programa completo del festival.

Según Juanjo Fuentes, director del Moments Festival, este evento “abraza a un público alejado de estereotipos y prejuicios y ofrece una oportunidad única para conocer increíbles trabajos y comprobar que modernidad y tradición no son incompatibles, todo lo contrario”. El festival también busca difundir propuestas y proyectos ligados al underground y la filosofía DIY, que generalmente tienen poca visibilidad en los centros culturales y educativos, y son auténticos y fascinantes.

SEVILLA

12 al 19 de octubre

MADRID

16 al 19 de octubre

MÁLAGA

18 de octubre al 23 de noviembre