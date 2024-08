Sublim Beach Club acogerá el espectáculo OCO The Show, una fusión de flamenco y rock

miércoles 31 de julio de 2024 , 09:37h

En el corazón de Laguna, uno de los complejos turísticos más exclusivos de la Costa del Sol, Sublim Beach Club (Estepona – Málaga) se prepara para acoger un espectáculo que promete ser una auténtica celebración de la música y la cultura. OCO The Show, una producción única que fusiona el flamenco con el rock, llega de la mano de Pino Sagliocco, una de las figuras más influyentes de la historia del entretenimiento en España. Este evento, que ha cosechado un éxito rotundo en Madrid durante todo el año, se celebrará del 15 al 17 de agosto en la idílica zona de la piscina de Sublim Beach Club, en una experiencia inigualable junto a la playa, con el mar como telón de fondo.

Pino Sagliocco, promotor del evento, trae con OCO The Show su proyecto más personal y apasionado. Con una trayectoria que incluye la histórica llegada de Madonna y Michael Jackson a España o la mítica gira Rock in Rio, Sagliocco ha dejado una huella imborrable en la industria musical española. Ahora, con OCO The Show, apuesta por una innovadora fusión musical que combina el flamenco con el rock, creando una experiencia que eleva ambos géneros a nuevas alturas y ofreciendo una forma fresca y emocionante de disfrutar del flamenco, incluso para quienes no son puristas del género.

El evento contará con la participación de artistas de primer nivel, encabezados por la incomparable Estrella Morente, voz flamenca principal; el alma del espectáculo. Junto a ella, un grupo de cantaores y bailaores, así como músicos de renombre internacional que han formado parte de bandas legendarias como The Rolling Stones, ofrecerán un viaje musical de 90 minutos que entrelaza el rock y el flamenco —con pinceladas de soul— en una experiencia sonora única y envolvente. Posteriormente, la noche culminará con una gran fiesta de cierre en el vibrante ambiente de la piscina de Sublim Beach Club.

REDEFINIENDO EL OCIO EN LA COSTA DEL SOL

Laguna se ha consolidado como uno de los complejos turísticos más exclusivos del sur de España, destacando por su oferta de hospitalidad, gastronomía y entretenimiento de calidad. Este renovado espacio ha revolucionado la oferta turística de la región, posicionándose como un destino de prestigio que brinda una experiencia integral en la nueva Milla de Oro de la Costa del Sol. Sublim Beach Club, con su diseño contemporáneo y vibrante atmósfera junto al mar, encarna la esencia de esta transformación, ofreciendo un refugio único para los que buscan una experiencia más profunda y significativa. Con una firme apuesta por la cultura y el ocio de calidad, Laguna emerge como una nueva plaza para eventos de alto nivel, como es el caso de OCO The Show, reflejando su compromiso con la excelencia en el entretenimiento.