Antonio Najarro coreografía el tema principal de WISH, la nueva película de animación de Disney

PARA ESTA NUEVA PELÍCULA, LOS ESTUDIOS DE ANIMACIÓN WALT DISNEY SE HAN INSPIRADO EN EL ALCAZAR DE SEVILLA, LA TORRE DEL ORO Y LA ALHAMBRA DE GRANADA PARA DEFINIR LA MIRADA DEL REINO DE ROSAS.

DANZAS Y MÚSICAS DE INFLUENCIA ESPAÑOLA ESTÁN PRESENTES EN LA BANDA SONORA DE LA PELÍCULA CON LAÚD, CASTAÑUELAS, BAILE ESPAÑOL Y FLAMENCO.

‘Wish’, de Walt Disney Animation Studios, es una comedia musical que transporta al público al mágico reino de Rosas, una isla fantástica situada en el extremo sur de la Península Ibérica.

Históricamente, la Península Ibérica ha sido punto de encuentro de numerosas culturas que han dejado su huella en la arquitectura, la música y las tradiciones de la zona.

En la nueva película de Disney podemos ver cómo el reino donde vive su protagonista, Asha y el resto de habitantes de Rosas, incluye vestigios de la arquitectura medieval vista dentro de la Península Ibérica, como grandes arcos ciegos de medio punto o azulejos vidriados formando patrones.

La inspiración arquitectónica proviene de muchas grandes estructuras de España, incluido el Alcázar de Sevilla, la Torre del Oro, la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. “Dada la ubicación de Rosas, lógicamente tendría influencias del norte de África y del sur de Europa. También creemos que las personas que viajaron por la Ruta de la Seda podrían terminar allí”, afirma la directora Fawn Veerasunthorn.

El prestigioso bailarín y coreógrafo español Antonio Najarro ha colaborado con Disney en la creación de las coreografías de algunas de las canciones de la película. Desde Danza Española y flamenco, pasando por movimientos de danza clásica e introduciendo algunos movimientos contemporáneos para hacer la coreografía más creíble y moderna.

"Para la canción “Bienvenidos a Rosas”, creé una coreografía nueva y original con diez bailarines de mi compañía de danza, Compañía Antonio Najarro, incorporando muchos estilos diferentes de danza: danza española, flamenco, danza contemporánea, ballet clásico y más. Me inspiré en muchos elementos españoles diferentes: instrumentos de percusión como las castañuelas, el juego de zapateados flamencos, el movimiento de las faldas, todo basado en el verdadero espíritu del flamenco". dice Antonio.

Wish utiliza guitarras españolas y castañuelas para realzar las canciones compuestas por Julia Michaels y Benjamin Rice y musicalizadas por Dave Metzger. Para apoyar las referencias españolas de la película.

Con un guiño al legado musical de Walt Disney, que cumple 100 años, Walt Disney Animation Studios “Wish” da la bienvenida al público al reino mágico de Rosas, donde Asha, una ingeniosa idealista, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella.

Juntas, Asha y Star se enfrentan al enemigo más grande, el gobernante de Rosas, el Rey Magnífico, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de un ser humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas.

Con la coreografía de Antonio Najarro, las voces de la actriz ganadora del Oscar Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como Magnifico y la cabra favorita de Alan Tudykas Asha, Valentino, la película está dirigida por el director ganador del Oscar Chris Buck (“Frozen”, “Frozen 2” ) y Fawn Veerasunthorn (“Raya and the Last Dragon”), y producida por Peter Del Vecho (“Frozen”, “Frozen 2”) y Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (“Encanto”). Jennifer Lee (“Frozen”, “Frozen 2”) es productora ejecutiva; Lee y Allison Moore (“Night Sky”, “Manhunt”) son los escritores del proyecto.