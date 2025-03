Babel: dos grandes del piano, unidos por primera vez

viernes 21 de marzo de 2025 , 08:25h

DORANTES Y MOISÉS P. SÁNCHEZ, UNIDOS EN BABEL

Dorantes y Moisés P. Sánchez, dos de los pianistas y creadores españoles más reconocidos y reconocibles de la actualidad, se encuentran por primera vez en un proyecto compositivo conjunto, Babel, del que podrá disfrutarse un anticipo el sábado 29 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Piano Day 2025).

Piano Day 2025 unirá dos espectaculares carreras musicales y a dos artistas que, si bien cada uno seguía respectivamente la obra del otro, no se conocían personalmente ni habían tenido la oportunidad de trabajar juntos hasta ahora. Será el germen de Babel, un interesante trabajo en común que tendrá continuidad en espacios y programaciones destacadas de otras ciudades.

Babel hace referencia a dos caminos que se entrelazan en una conversación plena de colores. En el principio fue el caos ­–voces dispersas, lenguas que no se entendían...–, pero donde las palabras fallan, la música une. Hablando el mismo idioma de la libertad, la improvisación y la emoción, dos maestros del flamenco y el jazz como Dorantes y Moisés P. Sánchez han podido construir juntos una torre que funciona como puente: Babel.

“Muchas veces se va a lo más sencillo, tocar sobre lo ya existente”, ha comentado Moisés P. Sánchez, “sobre todo con músicos capaces de improvisar, como los jazzistas y flamencos. Pero en esto lo primero que me dijo Dorantes fue ‘Vamos a componer’, y lo vi claro. Ver que no vamos a escatimar trabajo me encanta: es estar por y para la música. A los dos nos gusta el trabajo musical. Nos entendemos muy bien ello”.

Comparten Dorantes y Moisés un deseo constante de huir del automatismo, algo que logran a base de trabajo y curiosidad. “Queremos que la gente se sienta respetada, al ver que no es una ‘juntada’ porque sí, que hay un trabajo detrás”, comenta Moisés. El resultado promete ser una descarga de sensaciones: “Lo más importante es que sientan, que se vayan cargados”, declara Dorantes, “me pone más nervioso en un concierto pensar que alguien puede irse sin haber sentido nada que equivocarme de tecla, eso casi me da igual. Queremos que vean un diálogo flexible”.

El sábado 29 de marzo a las 18.00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid será la primera ocasión de disfrutar en directo de este dúo inédito, pero no la única, ya que la colaboración nace con la ambición de tener un largo recorrido.