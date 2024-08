Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, una verdadera fiesta cultural de Ecuador

jueves 01 de agosto de 2024 , 09:20h

La riqueza cultural de Ecuador, fruto del talento, la herencia artística y la diversidad de sus comunidades, es uno de sus mayores atractivos turísticos.

Por ello, es tan importante el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2024 (FIAVL), un encuentro ideal para conocer la esencia del País de los Cuatro Mundos a través de demostraciones artísticas de danza, música y teatro. La 9ª edición del festival se llevará a cabo del 15 al 25 de noviembre en Loja.

En esta ciudad, hay un dicho local que dice: “En Loja, el que no toca la guitarra puede cantar una canción, el que no canta una canción puede escribir un verso y el que no escribe un verso se lee en un libro”.

Loja: Capital Cultural de Ecuador

Para los amantes de las artes, es recomendable descubrir Loja, conocida como la “Capital Cultural de Ecuador”.

Desde 2016, esta ciudad se transforma anualmente en un gran escenario para celebrar la maravillosa cultura del país, organizando durante 11 días más de 100 actividades que varían desde coloridos desfiles hasta instalaciones de arte callejero.

El festival es un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos para artistas, artesanos y creadores de todo el mundo. En la edición de noviembre de 2024, la Unión Europea será el invitado de honor, generando nuevas propuestas y lenguajes artísticos contemporáneos e innovadores.

Aprovechando el mágico ambiente del festival, Loja también ofrece experiencias turísticas únicas en la ciudad y sus alrededores. Es imprescindible visitar su Puerta de Entrada, donde se pueden adquirir artesanías, degustar platos tradicionales y probar el auténtico café lojano; recorrer la calle Lourdes, bordeada por edificios de arquitectura colonial; o disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores desde el mirador de El Churro.