Un verano salvaje de arte en Brutus: obras de 50 artistas de Rotterdam

jueves 01 de agosto de 2024 , 09:22h

Este verano, el espacio Brutus presenta una nueva y dinámica edición del Verano Salvaje de Arte.

Además de una exposición con 50 artistas contemporáneos de Rotterdam, este año también habrá un amplio programa para el público en general con eventos, proyecciones y performances que tendrá lugar del 12 de julio al 25 de agosto 2024. La curaduría está a cargo de Amira Gad en colaboración con Sophie de Vos. Amira Gad es curadora general en el KANAL-Centre Pompidou de Bruselas y ex curadora de la Serpentine Gallery de Londres. Sophie de Vos es cofundadora de The New Current, la plataforma de Rotterdam para artistas jóvenes. La exposición recoge talentos emergentes y de nombres consagrados, cuyas obras estarán también a la venta. El objetivo del espacio Brutus es proporcionar un espacio también a otros creadores y creativos de Rotterdam, tanto aficionados como profesionales. Cada semana, un individuo o colectivo recibirá las llaves del atrio de Brutus para realizar allí algo creativo. Un total de siete proyectos que han sido seleccionados a partir de una convocatoria a convocatoria abierta.

Consulta aquí los artistas que forman parte de la exposición Wiild Summer of Art 2024.

Acerca de Brutus

Fundada en 2008 por el artista Joep van Lieshout, Brutus es una institución artística situada en el área portuaria M4H en la parte occidental de Rotterdam. No es un museo, sino un parque de juegos dirigido por artistas en el que los creadores tienen libre albedrío para experimentar en todas las disciplinas posibles: desde la escultura hasta la performance, y desde la pintura hasta la instalación de video. Con más de 6,000 m² de espacio expositivo y un jardín de esculturas, Brutus también ofrece un programa de artistas en residencia. En su interior se encuentra Brutus Base con todos los proyectos y actividades relacionados con el trabajo de Atelier Van Lieshout, y Brutus Space, que alberga todos los proyectos y actividades que involucran a otros artistas.

El Verano Salvaje del Arte

Del 12 de julio al 25 de agosto de 2024

Lugar: Brutus, Keileweg 10, Rotterdam

Horario: de jueves a domingo, de 12:00 a 18:00

La entrada es gratuita