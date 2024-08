ITA Airways inaugura un nuevo vuelo a Yeda desde Roma

martes 06 de agosto de 2024 , 08:55h

ITA Airways está ampliando su presencia en Arabia Saudí, un mercado de rápido crecimiento y de importancia estratégica, con un segundo destino en el país, lanzando el vuelo a Yeda desde Roma, vuelo que cuenta con tres frecuencias semanales.

El primer vuelo de ITA Airways desde Roma Fiumicino, realizado con el Airbus A321neo, aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional King Abdulaziz a las 21:10 (hora local) y fue recibido con un arco de agua. El primer vuelo desde Yeda con destino a Roma Fiumicino despegó a las 03:30 (hora local).

Para celebrar el lanzamiento de esta nueva ruta intercontinental, en la ceremonia de corte de cinta que tuvo lugar en la puerta de llegada del Aeropuerto Internacional de Yeda, estuvieron presentes Irene Buongiorno, Vicecónsul General de Italia en Yeda, Rashed Al-Shammari, Vicepresidente de Aviation Development at Air Connectivity Program, Glen Wilson, Vicepresidente de Operaciones en Aeropuertos de Yeda, Amira Afandi, Director de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas en Aeropuertos de Yeda, Pierfrancesco Carino, Vicepresidente de Ventas Internacionales de ITA Airways, y Benedetto Mencaroni, Regional Manager de ITA Airways para Asia, Oriente Medio y África.

“Estamos orgullosos de inaugurar nuestro primer vuelo desde Roma Fiumicino a Yeda, que refuerza nuestra presencia en Arabia Saudí, mercado en fuerte crecimiento - ha declarado Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer de ITA Airways y CEO de Volare – Esta nueva apertura sigue a la conexión directa a Riad, del pasado mes de junio, y forma parte de la actual expansión de nuestra red de verano, que muestra estupendos resultados en términos de reservas. El nuevo vuelo, operado con nuestro nuevo A321neo, permitirá ampliar la red de media distancia y potenciar los intercambios comerciales y culturales entre la Península Arábiga e Italia, además de garantizar conexiones con nuestra red de destinos a través de nuestro hub de Roma Fiumicino”.

"Estamos encantados de ver que ITA Airways inicia la ruta entre Roma y nuestra ciudad costera e histórica de Yeda, lo que mejorará aún más nuestra conectividad aérea. Los viajeros de la red de ITA Airways en Italia, Europa y América disfrutarán de un viaje más cómodo y podrán explorar el potencial aún sin explotar de Yeda. Esperamos fortalecer aún más nuestra colaboración con un gran socio como es ITA Airways", declaró Mazin Johar, director general de Aeropuertos de Yeda (JEDCO) y Majid Khan, director general del Programa de Conectividad Aérea (ACP)

"Como representante del Consulado de Italia, me siento muy feliz de formar parte de la asociación, cada vez más estrecha, entre Italia y Arabia Saudí a través del lanzamiento del nuevo vuelo entre Roma y Yeda. Es un testimonio de la amistad entre los dos países, no solo arraigado en una profunda relación histórica sino también en relaciones comerciales con oportunidad de expansión", declaró Irene Buongiorno, Vicecónsul General de Italia en Yeda. "La nueva ruta intercontinental de ITA Airways impulsará la promoción de nuestro querido país en Arabia Saudí. Asimismo, es un gran placer formar parte de esta oportunidad única para que mis compatriotas italianos puedan descubrir este reino, un hermoso país al que he considerado mi hogar durante los últimos siete años. Deseo todo el éxito a ITA Airways y al Aeropuerto Internacional King Abdulaziz, y estoy deseando ver el impacto positivo que este nuevo vuelo traerá"

La nueva ruta opera con el siguiente horario:

Yeda-Roma Fiumicino con tres frecuencias semanales: salida desde el Aeropuerto Internacional King Abdulaziz a las 03:30 (hora local) con llegada a Roma Fiumicino a las 07:00 (hora local), miércoles, viernes y domingo.

con tres frecuencias semanales: salida desde el Aeropuerto Internacional King Abdulaziz a las 03:30 (hora local) con llegada a Roma Fiumicino a las 07:00 (hora local), miércoles, viernes y domingo. Roma-Yeda con tres frecuencias semanales: salida desde Roma Fiumicino será a las 15:05 (hora local) con llegada a Yeda a las 21:10 (hora local), martes, jueves y sábado.

Los vuelos a Yeda se realizarán con el Airbus A321neo, de nueva generación y tecnológicamente avanzado. El A321neo es el avión más grande de la familia Airbus A320neo y ofrece una autonomía y un rendimiento excepcionales. Eficiente y silencioso, el nuevo A321neo tiene un consumo de combustible y emisiones de CO2 por asiento inferior al 20%. El A321neo es el primer avión de fuselaje estrecho configurado con tres cabinas separadas: Business Class (12 asientos), Premium Economy (12 asientos) y Economy (141 asientos, incluidos 12 dedicados a Comfort Economy). Los interiores de la cabina, totalmente diseñados por Walter de Silva, encarnan perfectamente la elegancia y el estilo típicamente italianos.

Entre los elementos distintivos del nuevo A321neo destacan la Cabina Airspace con nuevos colores y materiales, los asientos de última generación, la nueva iluminación interior personalizada de ITA Airways y los compartimentos XL. Además, cada asiento está equipado con un sistema de entretenimiento con vídeo y audio “on demand” de última generación, pantalla táctil de 17,3” (Business), 15,6” (Premium Economy) y 13,3” (Economy) con baja reflectancia y resolución 4K para una experiencia de usuario sencilla, fluida e intuitiva.

Con la introducción del vuelo a Yeda, serán 57 los destinos a los que ITA Airways operará en la actual temporada de verano: 16 nacionales, 26 internacionales y 15 intercontinentales. Asimismo, en el pico de verano, la compañía volará a 12 destinos estacionales, seleccionados entre los destinos turísticos mediterráneos más populares.

Este verano es una estación de gran expansión para ITA Airways tanto en las rutas de media como de larga distancia. Hasta hoy, los destinos recientemente inaugurados son: Chicago y Toronto en Norte América, Riad y Yeda en Arabia Saudí y Accra y Dakar en África Subsahariana. En la próxima temporada de invierno se inaugurarán las rutas ya anunciadas en el continente asiático: Dubai el 27 de octubre y Bangkok el 16 de noviembre

querido país en Arabia Saudí. Asimismo, es un gran placer formar parte de esta oportunidad única para que mis compatriotas italianos puedan descubrir este reino, un hermoso país al que he considerado mi hogar durante los últimos siete años. Deseo todo el éxito a ITA Airways y al Aeropuerto Internacional King Abdulaziz, y estoy deseando ver el impacto positivo que este nuevo vuelo traerá"

La nueva ruta opera con el siguiente horario:

Yeda - Roma Fiumicino con tres frecuencias semanales: salida desde el Aeropuerto Internacional King Abdulaziz a las 03:30 (hora local) con llegada a Roma Fiumicino a las 07:00 (hora local), miércoles, viernes y domingo.

Roma – Yeda con tres frecuencias semanales: salida desde Roma Fiumicino será a las 15:05 (hora local) con llegada a Yeda a las 21:10 (hora local), martes, jueves y sábado.

Los vuelos a Yeda se realizarán con el Airbus A321neo, de nueva generación y tecnológicamente avanzado. El A321neo es el avión más grande de la familia Airbus A320neo y ofrece una autonomía y un rendimiento excepcionales. Eficiente y silencioso, el nuevo A321neo tiene un consumo de combustible y emisiones de CO2 por asiento inferior al 20%. El A321neo es el primer avión de fuselaje estrecho configurado con tres cabinas separadas: Business Class (12 asientos), Premium Economy (12 asientos) y Economy (141 asientos, incluidos 12 dedicados a Comfort Economy). Los interiores de la cabina, totalmente diseñados por Walter de Silva, encarnan perfectamente la elegancia y el estilo típicamente italianos.

Entre los elementos distintivos del nuevo A321neo destacan la Cabina Airspace con nuevos colores y materiales, los asientos de última generación, la nueva iluminación interior personalizada de ITA Airways y los compartimentos XL. Además, cada asiento está equipado con un sistema de entretenimiento con vídeo y audio “on demand” de última generación, pantalla táctil de 17,3” (Business), 15,6” (Premium Economy) y 13,3” (Economy) con baja reflectancia y resolución 4K para una experiencia de usuario sencilla, fluida e intuitiva.

Con la introducción del vuelo a Yeda, serán 57 los destinos a los que ITA Airways operará en la actual temporada de verano: 16 nacionales, 26 internacionales y 15 intercontinentales. Asimismo, en el pico de verano, la compañía volará a 12 destinos estacionales, seleccionados entre los destinos turísticos mediterráneos más populares.

Este verano es una estación de gran expansión para ITA Airways tanto en las rutas de media como de larga distancia. Hasta hoy, los destinos recientemente inaugurados son: Chicago y Toronto en Norte América, Riad y Yeda en Arabia Saudí y Accra y Dakar en África Subsahariana. En la próxima temporada de invierno se inaugurarán las rutas ya anunciadas en el continente asiático: Dubai el 27 de octubre y Bangkok el 16 de noviembre.