Comida y diversión en Bless Madrid para vivir el verano en plan muy SaLVaJe

Porque disfrutar de la ciudad en verano es posible, más allá de la piscina o de la playa.

Ubicado en el BLESS Hotel Madrid, el restaurante SLVJ Velázquez ofrece a los comensales la oportunidad de combinar gastronomía y entretenimiento bajo una atmósfera «salvaje».

El espectáculo y la propuesta gastronómica de cocina japonesa fusión, con música, bailarines y DJ le confieren un ambiente único a este local situado en el número 62 de la calle Velázquez, en pleno barrio de Salamanca, donde se puede disfrutar de una amena y divertida cena con espectáculo.

Sin duda, una experiencia 360, desde su exquisita comida hasta la party nocturna con la que amenizan una fantástica velada.

Nada más atravesar la puerta y entrar en este inconfundible y exclusivo espacio, te recibe la música del DJ en directo y un personal muy atento y agradable en el trato.

Pero una cena con espectáculo, como la de SLVJ en el Hotel Bless de Madrid, no se mantendría sin una cocina de calidad como por la que apuesta el restaurante, una cocina japonesa con toques latinos de la mano del chef venezolano de raíces vascas, Fermín Azkue. La carta es un reflejo de su variada experiencia por el mundo y la mezcla de sus orígenes. Con una materia prima de calidad, productos japoneses y sorprendentes ingredientes.

Las propuestas culinarias de SLVJ son ideales para compartir.

En nuestra experiencia SLVJ Velazquez probamos entre otros platos, un rico entrante de habas de soja glaseadas y picantes (Gazed and Spicy Edamame), Rolls Sushi Dinamita (relleno de cangrejo y envuelto en hoja de soya, acompañado de mantequilla trufada), Tiradito de atún y caviar, Empanadilla de setas trufadas, y arroz con pato al wok…, todo buenísimo.

Hay una gran variedad de opciones y para todos los gustos, entre las que poder elegir.

Además, muy importante su coctelería, que la componen grandes creaciones del bartender Borja Goikoetxea,

SVLJ estará abierto durante el mes de agosto, ofreciendo su rompedora propuesta de cocina fusión japonesa, coctelería y entretenimiento para disfrutar del período estival.

Con su gastronomía y esa atmósfera mágica que caracteriza a SLVJ como hilo conductor, el grupo de restauración presenta variaciones para disfrutar de esta época del año, ya que están abiertas durante todo el verano.

El universo transgresor de SLVJ ha ideado una propuesta cargada de diversión y sabor para disfrutar también durante los meses veraniegos y aprovechar el tiempo libre.

Y quisimos saber si todo esto era verdad… y lo confirmamos

Los platos muy buenos y la diversión está asegurada.

Porque cenar en SLVJ Bless Madrid es como entrar en el lado salvaje de la ciudad, dentro de un orden…

Y si los platos están buenos, las salsas están para chuparse los dedos…

Para elevar el ambiente nos encontramos con ¿bailarines?, ¿gimnastas?, ¿animadores?.... que lo dan todo en cada número, y los números se suceden a lo largo de la cena entre las mesas y sobre las mesas, con música de lo más variada – desde ABBA (no podían faltar) hasta KC and The Sunshine Band, pasando por mix Tecnos house a tope e, incluso, el Pedro de Raffaela Carra (que pare por favor)…

Y todo el personal de la sala derrochando amabilidad y simpatía (aunque suene a tópico es cierto) consiguiendo que la atmósfera se caliente, menos mal que hay buen sistema de refrigeración. Aquí se puede diisfrutar de una propuesta diferente… muy aconsejable.

Nos gustaría agradecer a Patricia su atención y sus explicaciones…

GRACIAS SLVJ BLESS POR VUESTRO SALVAJISMO CASI PRIMITIVO…

NOS VEMOS…

SLVJ

Con presencia en las tres Américas (centro, sur y norte) y España (Madrid y Valencia), SLVJ está consolidado como uno de los sellos hosteleros más potentes en la actualidad gracias a sus dos conceptos gastronómicos. Mucha diversión y una propuesta gastronómica rompedora son los pilares de este proyecto. La atmósfera que se respira en SLVJ es embriagadora y atrapa al cliente desde que cruza el umbral de los establecimientos hasta el último momento. Sus interiorismos llaman poderosamente la atención con una estética salvaje, dominada por sus rinocerontes dorados —símbolo de la marca por ser el animal más peligroso de la sabana—, y un ambiente exclusivo, sensual, de luces indirectas y buena música —cuenta con sorprendentes espectáculos—. Pero, sobre todo, engancha su cocina, de esencia japonesa con toques de fusión y una técnica contemporánea, ideada para extraer el máximo sabor a una materia prima de gran calidad.