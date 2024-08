Destinos turísticos del mundo en los que están presentes los elevadores de Kone

KONE, fabricante de ascensores y escaleras mecánicas, destaca en un listado los destinos turísticos más emblemáticos del mundo en los que está presente. Durante las vacaciones de verano, la compañía finlandesa invita a descubrir lugares imperdibles para visitar equipados con sus soluciones de acceso y desplazamiento más avanzadas, que enriquecen las experiencias de los viajeros.

Desde el acuario más grande de Europa, y el museo más importante sobre el hundimiento del Titanic en Irlanda del Norte, hasta los 328 metros de altura de la Sky Tower en Nueva Zelanda o el ascensor de pasajeros más grande del mundo en la India, pasando por la majestuosa arquitectura de Singapur, cada ubicación ofrece una experiencia única y memorable, potenciada por las soluciones desarrolladas e implementadas por KONE:

Francia: ocupa el segundo lugar de los 52 destinos para viajar en 2024, según The New York Times. Francia es conocida por la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles y el Arco del Triunfo de París, que atraen a millones de turistas cada año. En 2023, recibió alrededor de 100 millones de turistas según los datos de Turismo de la ONU. Y tan importantes son las atracciones turísticas como facilitar el movimiento alrededor de la ciudad. En este sentido, KONE resalta la renovada estación de Saint-Denis-Pleyel, que forma parte del Grand Paris Express y facilita el transporte de unos 250.000 viajeros al día a través de las 56 escaleras mecánicas instaladas por la compañía. La estación conecta actualmente lugares de gran importancia como The Village, el Stade de France y el Centro Acuático durante los juegos de París 2024.

Los viajeros pueden visitar desde París el Acuario Nausicaá ubicado en Boulogne-sur-Mer. Es el más grande que existe en Europa y hogar de 1.600 especies marinas. KONE ha mejorado la experiencia del visitante con unas escaleras mecánicas KONE TravelMaster™ que conducen al usuario hasta las profundidades del océano y múltiples ascensores de gran capacidad con forma de cápsula submarina que te devuelve de nuevo a la superficie. Estas instalaciones ofrecen una experiencia inmersiva y un eficiente flujo de personas para casi un millón de visitantes anuales.

Nueva Zelanda: conocida mundialmente por los kiwis, lugar de origen de la danza haka y por dar vida a la saga de El Señor de los Anillos, se distingue por sus encantos naturales, como el Parque Nacional Abel Tasman, y por sus atractivos arquitectónicos, como la famosa Sky Tower en Nueva Zelanda(Auckland), situada en el complejo Sky City. En este último caso, se trata de una atracción turística emblemática por excelencia y de visita obligada para quienes decidan visitar Auckland durante las vacaciones de verano.

La torre de 328 metros, construida en 1997 y modernizada en 2015 con innovaciones como KONE UltraRope®, que mejora la eficiencia energética, la fiabilidad y durabilidad de los ascensores en edificios de gran altura, ofrece impresionantes vistas desde tres miradores, actividades de aventura como "SkyJump" y "SkyWalk", y la posibilidad de cenar en el restaurante del famoso chef Peter Gordon. La Sky Tower, abierta todo el año, recibe 700.000 turistas anualmente, convirtiéndose en una parada turística imperdible en Auckland.

Singapur: se distingue por ser un archipiélago tecnológico y por sus increíbles construcciones arquitectónicas, especialmente el lujoso hotel Marina Bay Sands, conocido por tener una de las piscinas con borde infinito más altas del mundo. Este complejo polivalente, inaugurado en 2010, cuenta con tres torres de 55 pisos cubiertas por un Skypark Sands, que ofrece una extraordinaria experiencia a los viajeros del mundo. El complejo incluye un hotel, instalaciones para convenciones, teatros, entretenimiento, restaurantes y comercios. Esta construcción presentó retos arquitectónicos que fueron cubiertos por KONE utilizando ascensores sin cuarto de máquinas con máquinas KONE EcoDisc® que utilizan menor cantidad de energía.

India: ocupa el noveno lugar en la clasificación de The New York Times. El país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes en 2023 según la ONU, es conocido por el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo, y en Mumbai, la ciudad más poblada de la India, KONE ha instalado el ascensor de pasajeros más grande jamás visto. El Jio World Centre cuenta con un ascensor que puede transportar a más de 200 personas y ofrece vistas panorámicas del centro y de sus jardines.

Irlanda del Norte: este destino alberga el museo Titanic Belfast, el mayor centro temático sobre el Titanic del mundo y una auténtica joya arquitectónica situada en la renovada zona portuaria de la ciudad. La construcción, de seis plantas, ofrece galerías interactivas y un atrio de cinco pisos que, desde su inauguración en 2012, ha recibido alrededor de 7,5 millones de visitantes. Para gestionar el flujo de personas y hacer de la visita al museo una experiencia satisfactoria, KONE ha instalado nueve ascensores KONE MonoSpace® Special, un ascensor KONE TranSys™ y siete escaleras mecánicas KONE EcoMaster™. Todas estas soluciones están diseñadas para soportar el alto flujo de visitantes, asegurando una experiencia cómoda y accesible para todos.

Arabia Saudí: este país de Asia Occidental posee un increíble patrimonio y cultura, actividades al aire libre y una exquisita gastronomía local. En la ciudad de Makkah, un valle desértico al oeste del país, se encuentra un tesoro de visita obligatoria: el Hotel Makkah Clock Royal Tower. Este hotel puede describirse con una sola palabra: majestuoso. El edificio ocupa el puesto número once en la lista de los hoteles más altos del mundo y tiene una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados utilizados en todo el proyecto. En la cúspide se encuentra una hermosa cúpula de cristal que alberga el Centro de Investigación Lunar y el Centro de Cosmología, con uno de los telescopios más grandes del mundo.

Para este proyecto, KONE instaló más de 90 ascensores, que permiten el movimiento de unas 75.000 personas que utilizan los edificios para orar cinco veces al día en un tiempo de 30 minutos o menos, además de otras soluciones como escaleras mecánicas resistentes a los elementos climáticos exteriores.

España: con atractivos turísticos de todo tipo y para todos los gustos, España es uno de los destinos preferidos para veranear. En la localidad costera de Benidorm se encuentra el rascacielos Intempo, situado en uno de los puntos turísticos más frecuentados por los extranjeros, con 198 metros de altura y 256 apartamentos divididos en 47 plantas, donde la compañía ha instalado 2 ascensores KONE MiniSpace™, 4 ascensores KONE MiniSpace™, 3 ascensores KONE Monospace® 700.

Además, cuando se visita el país, es muy probable que una parada imprescindible sea la capital, Madrid, y a la hora de visitar los lugares más emblemáticos de la misma, como el Palacio Real, el Parque del Retiro, la Plaza Mayor o el barrio de La Latina, se haga a través del metro. Muchas estaciones de Metro de Madrid cuentan con instalaciones y mantenimiento de KONE desde hace más de 15 años, con el objetivo de realizar movilizaciones fáciles, ágiles y seguras.

Sin embargo, si estos destinos no resultan interesantes porque lo que se busca es el mar, KONE recomienda disfrutar de las vacaciones a bordo de un crucero. Los cruceros acogen a miles de pasajeros y tripulantes, garantizando diversión y actividades de distensión. En el emocionante mundo de los viajes marítimos, el Oasis of the Seas o el Harmony of the Seas son particularmente ideales. Ambos cruceros incorporan soluciones de KONE que garantizan un flujo eficiente de personas y se integran con el diseño y la funcionalidad de los barcos, proporcionando a los pasajeros la mejor experiencia de viaje.

Con todos estos destinos repartidos por el mundo, KONE demuestra la capacidad que tiene por mejorar las experiencias de los viajeros a través de soluciones tecnológicas de vanguardia y personalizadas, adaptadas a cada proyecto y necesidad individual. Durante este verano, los viajeros podrán disfrutar de grandes aventuras con la tranquilidad de que gracias a KONE sus viajes son más seguros y agradables.