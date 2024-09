Alojamientos perfectos para disfrutar de una escapada a Madrid

jueves 05 de septiembre de 2024 , 09:40h

Septiembre es sinónimo de final de vacaciones, de vuelta a la rutina… pero hay quienes siempre buscan motivaciones extras con escapadas. Si eres de los que está planeando un viaje a la capital, Be Casa, la innovadora modalidad de alojamientos flexibles ideada y gestionada por Greystar, puede ser tu alojamiento perfecto.

Con tres comunidades en Madrid (Valdebebas, San Sebastián de los Reyes y Rivas-Vaciamadrid) podrás disfrutar de una estancia de calidad sea cual sea su duración, con la comodidad de los servicios de un hotel, además de convivir gracias a una amplia gama de zonas comunes y actividades, así como eventos que convertirán tu estancia en una experiencia única.

La oferta de Be Casa contempla tanto estudios como apartamentos de 1 y 2 dormitorios con cocina totalmente equipada, por lo que tú mismo podrás prepararte tus propias comidas si así lo deseas, y el aliciente de zonas comunes como piscina exterior, gimnasio, pistas de pádel, piscina, cine, azotea con zona de barbacoa, club social, gastroteca….¡y hasta cine! Ideal para grupos de amigos, parejas, familias e incluso para aquellos que deciden viajar solos. Y es que Be Casa permite conjugar la intimidad de tu alojamiento -contando con todos los servicios incluidos (wifi, aire acondicionado, cambio de sábanas y toallas, recepción...)- con la posibilidad de interactuar con otras personas. En definitiva, combinar el bullicio de Madrid con la tranquilidad de sus comunidades; compaginar leer un libro en solitario mientras tomas el sol, darte un chapuzón en su piscina exterior o disfrutar de sus atardeceres desde la azotea…con infinidad de actividades colectivas como charlas, competiciones deportivas, juegos de ocio o clases de yoga, baile… en las que conocer su comunidad y hacer nuevas amistades. En Be Casa no sólo encontrarás un lugar en el que alojarte, sino que también lo vivirás. Y sin preocuparte por nada.

A un paso del arte y la cultura: Visitar la exposición ‘Gianni Versace frente al espejo’

Gracias a su compromiso con la cultura, Be Casa se ha unido al Museo Nacional de Artes Decorativas, institución estatal dependiente del Ministerio de Cultura, apoyando su exitosa exposición ‘Gianni Versace frente al espejo’ que permanecerá abierta hasta el próximo mes de enero. Un plan perfecto si eres amante de la moda y el arte en el que descubrirás todo un homenaje al diseñador si te animas a dar un paseo por el centro de Madrid. Situado muy cerca del parque de El Retiro, se encuentra este museo desconocido por muchos. En su interior, casi dos decenas de los diseños más icónicos del italiano visten las salas del museo; diseños que se mezclan con los de otros creadores como Karl Lagerfeld, Valentino, Yves Saint Laurent o Hubert de Givenchy para entender el contexto en el que se desarrolló el trabajo del de Calabria. Pero, además, sus creaciones dialogan con otras piezas del museo buscando encontrar el germen de la inspiración del creador.

Combinar arte con naturaleza o escapadas fuera de Madrid

Si eres de los que prefiere combinar días recorriendo la capital con pequeñas excursiones para descubrir sus alrededores y pueblos bonitos como Patones, Chinchón, Buitrago de Lozoya, Birhuega y sus campos de lavanda o El Escorial…, entre otros, Be Casa se convertirá también en el mejor alojamiento, compatibilizando esos días sin parar con momentos de relax y descanso. También si lo que buscas es pasar un día divertido en familia en el que descargar adrenalina en el parque de atracciones o disfrutar de un día en el zoo.

Además, si eres de los que tiene mascota, con quién dejarla no será un quebradero de cabeza. Be Casa es pet fiendly ¡y cuenta hasta con spa para ellas!