Be Casa, alojamiento flexible y moderno para estudiantes en Madrid

jueves 15 de mayo de 2025 , 08:48h

Ver a un hijo prepararse para empezar una nueva etapa en otra ciudad es una de esas experiencias que marcan a cualquier madre o padre. Es un momento lleno de emociones: orgullo por todo lo que ha conseguido, ilusión por lo que le espera… y, claro, preocupación. Porque, aunque ya no sea un niño, para sus padres siempre lo será.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 190.000 jóvenes se mudan cada año a otra comunidad autónoma por motivos de estudio. Madrid lidera este movimiento, siendo el destino universitario más elegido en España. Pero detrás de estas cifras hay miles de padres preguntándose lo mismo: ¿estará bien? ¿comerá en condiciones? ¿será feliz?

Y es que cuando un hijo se marcha, no solo cambia su vida, también la de sus padres. Ya no lo verán cada día. La incertidumbre de si ha comido, si ha dormido bien, si ha tenido un buen día, si se desenvolverá bien… Por eso, encontrar el lugar adecuado donde vivirá cobra un valor emocional mucho mayor. No se trata solo de un espacio donde vivir: se trata de sentir que estará seguro, acompañado y en un entorno que le ayude a crecer.

En ese sentido, modelos de alojamiento como Be Casa ofrecen una alternativa cada vez más considerada, precisamente porque responden directamente a esas preocupaciones que más inquietan a las familias.

Gestionado por Greystar y con comunidades en Alcobendas, Valdebebas, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, Be Casa, ofrece un nuevo concepto de alojamiento flexible. Sus alojamientos, totalmente equipados, combinan independencia, confort y comunidad, pudiendo escoger entre estudios y apartamentos de 1, 2 y hasta 4 habitaciones (en el caso de Alcobendas).

Pero lo que realmente marca la diferencia es el conjunto, ya que desde Be Casa se dan respuesta a muchas de las preguntas que se hacen los padres: ¿Comerá bien? Be Casa cuenta con restaurante en sus edificios para que siempre tenga opciones saludables sin salir de casa. ¿Cómo lavará su ropa? Todos los edificios cuentan con lavandería. ¿Estará seguro? Dispondrá de seguridad y recepción 24h. ¿Se sentirá solo? Gracias a sus zonas comunes como coworking, gimnasio, cine, club social, azoteas con barbacoa, piscina, pista de pádel y multideporte, zonas verdes... socializar y sentirse parte de una comunidad es natural desde el primer día, además desde Be Casa se organizan eventos y actividades que fomentan la interacción entre sus residentes.

“Mudarse a otra ciudad puede ser un reto, ese es el motivo de que en Be Casa los espacios están pensados para que la adaptación sea fácil y sin preocupaciones. Ofrecemos distintas opciones de alojamiento según vengas solo, en pareja o con amigos, siempre en lugares cómodos, con ambientes tranquilos y oportunidades constantes para conocer gente y sentirse bien desde el primer día. Además, el tiempo de estancia lo escoge uno mismo pudiendo estar desde días o semanas hasta meses”, explica Marino Laso, Senior Marketing Manager de Greystar.

Todos los servicios están incluidos (Wi-Fi, aire acondicionado, parking, limpieza periódica, mantenimiento, recepción 24/7...) para vivir sin complicaciones. Está diseñado para que cada persona se adapte a su nueva rutina sin preocupaciones, sintiéndose acompañado desde el primer día. Crear un entorno donde el estudiante se sienta en casa, incluso estando lejos, y pueda combinar estudios, ocio y descanso.

Para muchos padres, este paso también es un aprendizaje: confiar, dar espacio y seguir apoyando desde otro lugar. Ayudar a elegir bien dónde vivirá su hijo es una forma de seguir cuidando, asegurándose de que empieza esta etapa con todo lo necesario para sentirse bien y avanzar. Porque al final se trata de que esté en un lugar donde pueda organizarse, concentrarse, descansar, hacer amigos y adaptarse sin agobios. Donde no tenga que preocuparse por lo básico, porque todo está pensado para que pueda centrarse en empezar a vivir esta nueva etapa.