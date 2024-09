Emirates vuela por primera vez a Antananarivo, Madagascar

viernes 06 de septiembre de 2024 , 08:44h

La aerolínea Emirates ha aterrizado por primera vez en Antananarivo, Madagascar. La llegada del EK707 se ha celebrado con un water salute en el Aeropuerto Internacional de Ivato, seguida de un evento exclusivo con personalidades, funcionarios gubernamentales, profesionales del sector y medios de comunicación. Su Excelencia, Andry Rajoelina, presidente de la República de Madagascar, y la primera dama saludaron a la delegación de Emirates, encabezada por Adnan Kazim, vicepresidente y director comercial; Adil Al Ghaith, vicepresidente sénior de operaciones comerciales en el Golfo, Oriente Medio y Asia Central; Badr Abbas, vicepresidente sénior de la división de Emirates SkyCargo: y Sami Aqil Abdullah, vicepresidente sénior de Emirates Airport Services Outstation and Business Support, así como a los medios de comunicación internacionales.

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los Emiratos Árabes Unidos y Madagascar, Mohammad Lootah, presidente y director ejecutivo de Dubai Chambers; Su Excelencia Jamal Al Hai, director ejecutivo adjunto de Dubai Airports; y Talal Ahmed Al Shangeti, director general adjunto del sector de pasaportes del aeropuerto, también participaron en el vuelo inaugural, junto con Buti Qurwash, vicepresidente sénior de seguridad y protección de Dubai Airports; Rabie Atieh, director ejecutivo de Transguard Group y Abid Hamza, director general de Fast Logistics.

Al mando del vuelo inaugural a Antananarivo estuvieron el capitán Bruce Pope, de nacionalidad canadiense, y el primer oficial Solo Chuk, piloto malgache que lleva 14 años volando con Emirates. El vuelo inaugural operó con una carga de pasajeros casi completa desde Mahé (Seychelles), aprovechando las mejores opciones de viaje disponibles en el servicio enlazado al fusionar dos viajes en uno.

Tras la ceremonia de bienvenida, Adnan Kazim, junto con representantes de alto rango, mostró el avión Boeing 777-300ER que vuela en la ruta en una configuración de tres clases* a Su Excelencia el presidente Rajoelina junto a un grupo de dignatarios, representantes del gobierno, medios de comunicación, invitados y miembros del sector turístico. El avión cuenta con ocho suites privadas en First Class, 42 asientos cama en Business Class y 310 espaciosos asientos en Economy Class.

Su Excelencia, Andry Rajoelina, presidente de la República de Madagascar, declara: “En tan solo cuatro meses, gracias a la determinación y al duro trabajo compartidos, hemos lanzado con éxito este vuelo inaugural tan esperado entre Dubái y Antananarivo con Emirates. Se trata de un momento histórico para Madagascar, y estoy convencido de que actuará como catalizador y verdadera palanca para el desarrollo turístico y económico de nuestro país. Madagascar abre sus cielos a Emirates y, a través de Emirates, Madagascar se abre al mundo. Juntos, sigamos soñando, construyendo y creciendo por el bien de nuestra nación”.

En relación con el inicio de las operaciones, Adnan Kazim comenta: “Madagascar es un destino nuevo y vibrante en nuestra amplia red global, que desbloquea un mundo de maravillas naturales, vida silvestre diversa y una cultura rica. A medida que el gobierno malgache continúa haciendo crecer su industria turística con el objetivo de atraer a un millón de turistas para 2028, apoyamos con orgullo esta visión mejorando la conectividad y las opciones de viaje premium para animar a más viajeros internacionales a descubrir la isla. Nos gustaría dar las gracias a las autoridades malgaches, incluidos el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y Ravinala Airports Group, así como a todas las partes interesadas y autoridades de Madagascar y los EAU por su apoyo. Esperamos poder ofrecer nuestro producto único y nuestro galardonado servicio a los viajeros que han elegido Madagascar como su destino vacacional y de negocios”.

Servicios a bordo

Cumpliendo con su promesa global de volar mejor, Emirates ofrece una experiencia de viaje excepcional, con un elevado confort y cuidados detalles en todas las clases. Los pasajeros pueden degustar menús de varios platos inspirados en la región y elaborados por un equipo de chefs galardonados, de cortesía en todas las clases. En el trayecto Mahé-Antananarivo del vuelo inaugural, los pasajeros de las clases First y Business fueron agasajados con platos de frutas tropicales con productos locales y un mojito de vainilla, inspirado directamente en la vainilla de Madagascar, mezclado con agua de coco, menta, lima, ron y soda.

Mejorando las opciones de viajes premium, Emirates es la única aerolínea que opera en Madagascar con tres clases de viaje exclusivas, incluida la First Class, que ofrece auténtico lujo a bordo en el trayecto Mahé-Antananarivo. Como si de una habitación de hotel privada en las nubes se tratara, los pasajeros que viajen en First Class podrán disfrutar de una suntuosa cocina a la carta y bebidas premium a discreción en suites privadas.

La galardonada plataforma de entretenimiento a bordo de Emirates, ice, está disponible en todas las pantallas de todas las clases y ofrece más de 6500 canales de entretenimiento en varios idiomas. Los francófonos pueden disfrutar de las 363 películas de Hollywood dobladas al francés, o de uno de los 62 icónicos originales franceses como Anatomie d'une chute, The 400 Blows, The Chorus o Jules and Jim; mientras que los amantes de la música pueden sintonizar los álbumes y listas de reproducción con artistas como Aya Nakamura, Dadju, Maître Gims, Kendji Girac, Vitaa & Slimane, Johnny Hallyday, Françoise Hardy y Michel Sardou.

Explorar la isla del tesoro

Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, ofrece a los aventureros una experiencia memorable. Hogar de una valiosa biodiversidad, con algunas de las especies de animales y plantas más únicas del mundo, y con tres lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los viajeros podrán disfrutar de paisajes impresionantes, una rica cultura y excursiones para enmarcar.

Para proteger las complejidades del mundo natural, Madagascar fomenta el ecoturismo, lo que permite a los visitantes sumergirse en la abundancia de la naturaleza y abrazar la cultura local respetando el medio ambiente.