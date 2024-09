EUROPA Ampliar INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas, hotel perfecto para eventos y reuniones en la capital Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram















Nace INNSiDE Madrid Valdebebas, el nuevo hotel de la marca que ya ha abierto sus puertas para ofrecer una auténtica experiencia local a sus visitantes. Las grandes ciudades están llenas de vida y actividad, lo que ha transformado sus centros en zonas sumamente ajetreadas y bulliciosas. Un dinamismo que ha llevado a que muchos visitantes, especialmente los que viajan por negocios, opten por alojarse en áreas más tranquilas, buscando un espacio para descansar y desconectar del ritmo frenético de los núcleos urbanos durante sus estancias. De este nuevo contexto, llega INNSiDE Madrid Valdebebas con una clara apuesta por el desarrollo del entorno, el hotel se integra perfectamente en este barrio en pleno crecimiento que se está consolidando como una "segunda ciudad" en Madrid, caracterizada por su enfoque en la innovación y el respeto al medio ambiente Su ubicación estratégica junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a escasos minutos de IFEMA, hacen que el hotel, el segundo de la marca en la capital, aspire a convertirse en el punto de encuentro perfecto tanto para aquellos que viajen por trabajo como para los viajeros independientes que busquen un alojamiento que se adapta a sus necesidades. INNSiDE by Meliá, que se define como una de las marcas lifestyle del portfolio de Meliá Hotels International, se mantiene fiel a su filosofía de potenciar destinos y dar visibilidad a los valores e idiosincrasia local con el objetivo de contar historias desde una perspectiva única. Este es el segundo hotel de la marca en Madrid tras el éxito de INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía, así con la elección de Valdebebas, la marca refuerza ese compromiso y ofreciendo a sus huéspedes la oportunidad de descubrir un área en desarrollo, donde la modernidad y la sostenibilidad se encuentran en cada rincón. Innovación y funcionalidad: un centro de conferencias de vanguardia Uno de los pilares del nuevo INNSiDE Madrid Valdebebas es su centro de conferencias, diseñado para ser el epicentro de eventos empresariales y encuentros profesionales en la zona. Con más de 18 salas de reuniones equipadas con tecnología de última generación, este espacio ofrece versatilidad y comodidad para cualquier tipo de evento. La sala plenaria, con capacidad para 400 personas, es ideal para grandes conferencias, mientras que el Big Idea Space con terraza y los espacios al aire libre brinda opciones únicas para eventos más exclusivos y personalizados. Fusión gastronómica y vistas panorámicas: el nuevo spot urbano que propone INNSiDE Madrid Valdebebas El nuevo hotel cuenta con 273 habitaciones, ofreciendo una experiencia de alojamiento moderna y confortable. Además, INNSiDE Madrid Valdebebas presenta dos nuevos conceptos gastronómicos creados internamente: Yatta: Un restaurante con diseño Mid Century, abierto todo el día y que ofrece una selección de comida internacional y cocina de fusión para todos los gustos. Con diferentes espacios y terrazas, es el lugar ideal para desayunos, comidas o cenas de negocios. Sideral: Ubicado en el rooftop del hotel, Sideral es un bar al aire libre con un ambiente chic y de vanguardia, que ofrece vistas espectaculares al Parque Forestal de Valdebebas. Un espacio perfecto para relajarse tras un largo día de trabajo, accesible a público externo y que aspira a convertirse en el punto de encuentro de todos los amantes de la diversión y el buen ambiente de la capital. Un espacio elegante y distendido en un enclave único que será el favorito de locales y visitantes. El hotel también cuenta con un solárium y una piscina en el rooftop, un gimnasio Infit con terraza exterior, y un aparcamiento para mayor comodidad de los huéspedes. El arte como hilo conductor INNSiDE Madrid Valdebebas contará con una destacada presencia de obras artísticas en sus instalaciones, reafirmando una vez más la sólida apuesta de la marca por la cultura local de las ciudades en las que se ubican sus hoteles. Los huéspedes podrán disfrutar de varias intervenciones del hotel a través de pinturas y esculturas realizadas por reconocidos artistas como Rubén Sánchez o Cachetejack, que han creado una identidad única y auténtica del ambiente, conectando el espacio con la riqueza cultural de la comunidad local. El madrileño Rubén Sánchez hace gala de su estilo poscubista y abstracto a través de tres esculturas colgantes en forma de tótem, una obra mural, arte iluminado, y varios lienzos ubicados alrededor del hotel. Por su lado, Nuria Bellver y Raquel Fanjul, el dúo de ilustradoras creadoras de Cachetejack, han plasmado su universo lleno de color y energía en todos los rincones de INNSiDE Madrid Valdebebas a través de varias obras digitales cargadas de ironía y humor. Con esta apertura, INNSiDE by Meliá refuerza su presencia en Madrid, ofreciendo una propuesta hotelera única que combina modernidad, funcionalidad y una ubicación estratégica en una de las zonas más prometedoras de la capital. INNSiDE Madrid Valdebebas Dirección C/ José Antonio Fernández Ordóñez, 55 28055 Madrid Teléfono: 91 198 93 38 Email: [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.